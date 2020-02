Dragă Adela,

“Mă numesc Andreea, am 29 de ani şi caut distracţie la maximum… în aşternuturi. Sunt cu iubitul meu de mai bine de doi ani şi acum vrem să experimentăm sexul în trei, fie cu un domn, fie cu o domnişoară. Mi-e indiferent. Cum am putea să găsim o astfel de persoană, fără să fim arestaţi? Nu agreez ideea de a aduce o prostituată de pe stradă în patul meu. E un semn că e ceva în neregulă cu noi dacă dorim să facem o miniorgie? Ne-am împărtăşit unul altuia fanteziile erotice şi am stabilit că am dori să ne satisfacem moftul ăsta. E posibil ca după ce încercăm chestia asta relaţia noastră să se schimbe în rău? Mi-e cam teamă…”.

Dragă Andreea,

Câtă vreme apar la liber în presă articole despre cluburi de swingeri, nu cred că ar trebui să-ţi faci probleme că faci ceva ilegal. Însă înainte de a face acest pas, gândeşte- te bine, pentru că într-adevăr totul se va schimba. Adu-i bărbatului o femeie nouă în patul vostru şi o să vrea să se întâlnească şi numai cu ea, în doi. Pentru ei, e un nou început. Şi dacă ar fi să fii sinceră, n-ai vrea şi tu să te întâlneşti în particular cu bărbatul pe care l-aţi aduce între voi, la un moment dat? Trebuie să fiţi siguri că aţi atins maturitatea necesară astfel încât o asemenea experienţă să nu vă rupă relaţia. Cel mai sigur ar fi, probabil, să încercaţi un club de swing. Dacă sunteţi patru, şi nu doar trei, toată lumea- i mulţumită şi echilibrul are toate şansele să rămână intact. Numai să vă placă la amândoi ceilalţi parteneri.

Dragă Adela,

“Sunt Crissa şi am 19 ani. Sunt virgină, deşi mulţi băieţi şi bărbaţi m-ar dori în patul lor. Îmi fac adesea avansuri pentru că, zic ei, arăt foarte bine şi sunt sexy. Nu am un iubit momentan şi mi-aş dori să-mi pierd virginitatea, dar nu cu oricine. Visez la nopţi de pasiune, mă uit la filme porno care mă excită, dar tot mi-e teamă că voi fi dezamăgită. În plus, dacă o să mă părăsească acela cu care voi face dragoste pentru prima dată pentru că nu sunt experimentată? Cum ar fi mai bine să mă comport sau ce ar trebui să fac?”.

Dragă Crissa,

Pierderea virginităţii e, într-adevăr, un moment important în viaţa oricărei femei. Dar dincolo de aceasta, e doar începutul vieţii tale sexuale. Chiar dacă acum este copleşitor, să ştii că peste ani o să priveşti acest eveniment cu un zâmbet, indiferent cum s-a desfăşurat el. Pentru ca amintirea ta să fie cât mai frumoasă, cel mai bine ar fi să-ţi începi viaţa sexuală cu un băiat pe care chiar să simţi că-l iubeşti. Să fii îndrăgostită până peste urechi! Orice s-ar întâmpla în această situaţie, va fi bine. Nu te mai gândi că ai sau nu experienţă. Orice bărbat e măgulit la gândul că face dragoste cu o virgină şi va fi mai mult decât dispus s-o înveţe el totul. N-ai de ce să-ţi faci griji. Apoi, pe măsură ce capeţi experienţă, o să fii tu în măsură să hotărăşti dacă vrei sau nu să continui o relaţie sau să începi o alta.

