Cât te costă să-ți duci copilul la Legoland și la Castelul Frumoasei Adormite din Walt Dysney?

De Ciprian Cîțu,

Vă propunem un itinerar – testat! – și câteva tipsuri.

În Europa există trei parcuri Legoland: în Marea Britanie, în Danemarca și în Germania. O variantă bună și accesibilă s-a dovedit a fi parcul din Germania, grație unei curse aeriane low cost București – Memmingen.

Punct de plecare și pentru alte destinații interesante

Memmingen este un aeroport nou care poate fi folosit ca punc de plecare către mai multe destinații turistice. Este situat la 70 km de Legoland Germania sau de orasul Ulm, cunoscut și datorită bisericii construită în stil gotic, cu turnul de înălțimea de 161,53 m, practic cel mai înalt turn de biserică din lume, dar si pentru că e orașul unde s-a născut Albert Einstein.

Memmingen este la 120 km de Munchen și la tot atâția km de landul Tirol, renumit pentru resorturile sale de schi sau pentru cel mai înalt vârf muntos al Germaniei, Zugspitze(2.962,06 m).

Spre Memmingen există curse low-cost din Bucurșsti, Cluj-Napoca, Sibiu, Suceava, Timișoara sau Târgu-Jiu.

Variante în funcție de vreme

Cursa aeriană pleacă din București la ora 6 în zori și ajunge în Germania la 7:30. Cursa durează puțin peste două ore, însă datorită fusului orar, câștigați practic o oră. Aeroportul Memmingen este un micuț astfel încât noi, cu tot cu preluarea mașinii de la rent-a-car, am reușit să plecăm spre primul obiectiv în jurul orei 9. Deși voiam să mergem repede-repede la Legoland, vremea nu tocmai prietenoasă ne-a obligat să ne regrupăm și pornim spre castelul Neuschwanstein. Drumul este ușor, aproximativ 90 km pe autostradă, nu mai mult de 50 de minute.

Neuschwanstein, castelul din Frumoasa Adormită a lui Walt Dysney

Castelul Neuschwanstein

Regele Ludovic al II-lea al Bavariei, supranumit și Regele Lebădă sau Regele Nebun, a avut viziunea realizării acestui impresionant castel. Construit pe vârful unui deal la jumătatea secolului trecut, inițial a fost gândit ca un refugiu, un loc în care regele Ludovic a încercat să se ascundă de realitate şi să trăiască în lumea viselor, dar și ca un omagiu adus unui prieten apropiat al regelui, compozitorul Richard Wagner, ale cărui opere se regăsesc și în picturile murale din interiorul castelului.

Neuschwanstein a fost construit cu dotări care la vremea respectivă erau nemaîntâlnite: instalație de incălzire, instalații sanitare, lifturi, sisteme de ventilație și altele. De la balcon se zăresc lacurile verzi-smarald ale Bavariei, Alpii Bavarezi în cea mai mare parte a timpului acoperiți de zăpadă, cascada care curge pe sub podul suspendat între două stânci, iar jos în vale printre dealurile verzi se ițește galben ca un soare tomnatic, castelul Hohenschwangau, reședință de vară a familiei lui Ludovic și locul unde acesta și-a petrecut o bună parte din copilărie.

Castelul Neuschwanstein

În timpul unei călătorii prin Europa alături de soția sa, Walt Disney, un maestru al lumii imaginare, a vizitat castelul Neuschwanstein și a rămas fermecat. De aceea, Walt Disney a folosit Neuschwanstein ca sursă de inspirație pentru castelul Frumoasei din Pădurea Adormită, de la Disneyland.

Tips: bilete online!

Sfatul nostru este să luați bilete online pentru vizitarea ambelor castele, evitând astfel cozile foarte mari de la casa de bilete. Atenție, însă, că intrarea se face la ore fixe, deci nu aveți voie să întârziați.

Pentru vizitarea castelului Neuschwanstein, cel mai bine este să urcați cu autobuzul, iar la întoarcere să parcurgeți traseul pe jos. Timpul alocat vizitei la acest obiectiv ar trebui sa fie de o zi întreagă astfel încât să puteți să vă bucurați pe îndelete de frumusețea celor două castele și a zonei înconjurătoare.

Castelul Neuschwanstein

Puteți să vă relaxați plimbându-vă pe malul lacului Alpsee, înconjurat de munți impunători, pe traseele din pădurile înconjurătoare sau puteți vizita orășelul Fussen.

Legoland, nouă zone tematice, 55 de atracții

Legoland

Noi am ales cazarea în orașul Ulm, locul de naștere al lui Albert Einstein, situat la 30 km de Legoland. Iar a doua zi a mini-vacanței am dedicat-o integral acestui parc de distracții.

Am pornit spre marea aventură la ora 9 dimineața. Și aici cozile la bilete sunt uriașe, însă am ales să le achiziționam online, inclusiv pentru parcare, așa că am intrat fără bătaie de cap.

Parcul este împărțit în nouă zone tematice și 55 de atracții. Sunt distracții pentru toate vârstele și toate preferințele. Pasionații de lego ar trebui să aibă în vedere Lego Mindstorms Workshop, Lego Build and test centre și Minilandul, cam aceasta fiind esența Legolandului.

Legoland

Pentru iubitorii de adrenalină există câteva rollercoastere și montagne russe interesante, iar pentru cei mai puțin curajoși există activități mai puțin periculoase cum ar fi Legoland Express trenulețul care te poartă prin parc, căutatul de aur la Gold Panning, Canoe expedition și Safari Tour două plimbări în junglă una pe apă și una pe șine, locuri de joacă pentru cei mici sau scene unde au loc diverse spectacole de teatru.

Ce ne-a plăcut

Jungle X-pedition, o călatorie cu o barcă pe râu ce se termină cu o cădere de 12 metri pe un topogan și o plonjare spectaculoasă în apă;

The Great Lego Race, un roller coaster cu sau fără ochelari virtuali; Dragon Hunt și Fire Dragon: două montagne russe interesante;

Flying Ninjago, un braț care te ridică și învârte, iar dacă dai cum trebuie din aripi poți să te întorci cu capul în jos, senzația fiind deosebită;

Bionicle Power Builder- un braț robotic pentru două persoane care te rotește în toate pozițiile posibile și imposibile;

Lego factory: o mică fabrică de piese lego interactivă;

Atlantis Sea Life – o zonă cu acvarii.

Legoland

Nu întâmplător am lăsat la urmă cea mai impresionantă zonă, Minilandu-ul. Miniland este o zonă cu machete după diverse orașe (Veneția, Berlin, Frankfurt, Hamburg), țări (Olanda, Elveția), zgârie nori celebri (Burj Khalifa, Empire State Building) sau clădiri emblematice (Allianz Arena, Castelul bavarez Neuschwansteinnave). Există deasemenea și un spațiu cu personaje și scene din Star Wars. Aici te simți precum Guliver în țara piticilor. Pentru fiecare construcție este specificat numărul de piese Lego cât și timpul în care au fost construite. Acestă zonă se poate vizita și după ora de închidere deoarece parcul rămâne deschis încă aproape două ore pentru plimbare și evacuarea turiștilor.

Tips: două zile și express pass

Ca să vă bucurați de parc programați vizita pentru două zile. Noi am reușit să bifăm locurile interesante într-o singură zi însă am cam alergat și ne-am ajutat de achiziționarea unui express pass, doar pentru copil, care te ajută să eviți cozile, uneori lungi și de 45 de minute, reducând timpul de asteptare cu 90%.

Legoland

Cumpărarea pass-ului este indicat să o faceți din interiorul parcului. Este foarte util să vă descărcați aplicația parcului unde puteți vedea timpii de așteptare la atracții, spectacolele disponibile, diferite tipsuri și unde vă este introdus și pass-ul. Deci o baterie externă este foarte folositoare deoarece veți folosi telefonul atât pentru amintiri cât și pentru orientare. Despre toate cele de mai sus găsiți detalii pe site-ul Legoland, https://www.legoland.de

Pentru pauze există mai multe restaurante, cafenele, tonete cu diverse gustări și feluri de mâncare gen fast-food la prețuri acceptabile. Deasemenea trebuie să știți că se poate intra în parc cu mâncare și băutură.

Este de preferat ca biletele să le cumpărați online, mai ales că există și promoții la achiziționarea din vreme. O altă posibilitate este să le cumpărați de la casa de bilete, însă cozile sunt considerabile. Se pot folosi diverse vouchere de reduceri însă doar la achiziția de la casa de bilete. Există însă case speciale pentru achiziția de bilete cu vouchere. În Romania, cel mai simplu mod de a procura astfel de voucere sunt cataloagele Lego (care se găsesc gratuit în orice magazin Lego) în interiorul lor fiind cupoane de reduceri pentru Legoland.

Legoland

Ce buget să aveți în vedere