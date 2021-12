Ioana Marinescu este consilier acreditat pentru dezvoltare personală și trainer. De la începutul anului 2021, este coach-asistent în cadrul grupului de suport pentru divorț, un program de sprijin prin metoda coaching-ului, unde asistă și consiliază persoane care trec prin trauma divorțului. Mai multe despre Ioana Marinescu, pe pagina de autor.

Oamenii s-au bazat pe arte pentru comunicare, auto-exprimare și vindecare timp de mii de ani, dar terapia prin artă a devenit un program formal abia în ​​anii 1940.

Medicii au remarcat că persoanele care suferă de tulburări mintale s-au exprimat adesea în desene și alte lucrări de artă, ceea ce i-a determinat pe mulți să exploreze utilizarea artei ca strategie de vindecare. De atunci, arta a devenit o parte importantă a domeniului terapeutic și este folosită în unele tehnici de evaluare si tratament, nu doar în tratarea afecțiunilor psihice, ci și ca instrument de auto-cunoaștere și dezvoltare personală.

Tipuri de terapii creative

Terapia prin artă nu este singurul tip de artă creativă folosită în tratamentul bolilor mintale. Alte tipuri de terapii creative includ:

Terapie prin dans

Terapie prin artă dramatică

Terapie expresivă

Meloterapia

Terapia scrisului

Tehnici

Scopul terapiei prin artă este de a utiliza procesul creativ pentru a-i ajuta pe oameni să exploreze auto-exprimarea, să găsească noi modalități de a obține o perspectivă personală și să dezvolte noi abilități de adaptare.

Crearea sau aprecierea artei este folosită pentru a ajuta oamenii să-și exploreze emoțiile, să dezvolte conștiința de sine, să facă față stresului, să-și crească stima de sine și să lucreze la abilitățile sociale.

Tehnicile utilizate în terapia prin artă pot include: colaj, colorare, schițe, desen, pictură cu degetele, pictură clasică, fotografie, sculptură, lucrul cu argila.

Pe măsură ce clienții creează lucrări artistice, ei pot analiza ceea ce au făcut și cum îi face să se simtă. Prin explorarea artei lor, oamenii pot căuta provocări și conflicte care le afectează gândurile, emoțiile și comportamentele.

La ce poate ajuta terapia prin artă

Terapia prin artă poate fi folosită pentru a trata o gamă largă de tulburări mintale și suferințe psihologice. În multe cazuri, poate fi utilizat împreună cu alte tehnici de psihoterapie, cum ar fi terapia de grup sau terapia cognitiv-comportamentală.

Unele afecțiuni pentru care terapia prin artă poate da rezultate includ: probleme legate de îmbătrânire, anxietate, cancer, depresie, tulburări de alimentație, dificultăți emoționale, probleme familiale sau relaționale, simptome psihologice asociate cu alte probleme medicale, tulburarea de stres post-traumatic, probleme psihosociale, stres, diferite adicții.

Beneficiile terapiei prin artă

Potrivit unui studiu din 2016, publicat în Journal of the American Art Therapy Association, mai puțin de o oră de activitate creativă poate reduce stresul și are un efect pozitiv asupra sănătății mintale, indiferent de experiența artistică sau talentul celui care experimentează terapia.

Un terapeut în artă poate folosi o varietate de metode de artă, inclusiv desen, pictură, sculptură și colaj, cu clienți de la copii mici la adulți mai în vârstă.

Clienții care au suferit traume emoționale, violență fizică, abuz domestic, anxietate, depresie și alte probleme psihologice beneficiază cu succes de exprimarea creativității prin artă.

Beneficiarii terapiei prin artă pot fi:

Adulți care suferă de stres sever

Copii care se confruntă cu probleme comportamentale sau sociale la școală sau acasă

Copii sau adulți care au trăit un eveniment traumatizant

Copii cu dificultăți de învățare

Persoane care au suferit o leziune cerebrală

Persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate mintală

În studiile făcute asupra adulților care au suferit traume, s-a constatat că art-terapia reduce semnificativ simptomele traumei și scade nivelul de depresie.

O analiză a eficacității terapiei prin artă a constatat că această tehnică a ajutat pacienții care urmau tratament medical pentru cancer să-și îmbunătățească calitatea vieții și a atenuat o varietate de simptome psihologice. S-a constatat, de asemenea, că terapia prin artă reduce depresia și crește stima de sine la vârstnicii care trăiesc în aziluri de bătrâni.

Aspecte de luat în considerare atunci când apelezi la terapia prin artă

Nu trebuie să fii artist

Oamenii nu trebuie să aibă abilități artistice sau vreun talent special pentru a participa la terapia prin artă. Persoanele de toate vârstele, inclusiv copiii, adolescenții și adulții pot beneficia de beneficiile acestui tip de terapie.

Unele cercetări sugerează că doar prezența artei poate juca un rol în stimularea sănătății mintale. Un studiu din 2017 a constatat că arta expusă în spitale a contribuit la crearea unui mediu în care pacienții se simțeau în siguranță. De asemenea, a jucat un rol în îmbunătățirea socializării și menținerea unei identități în afara spitalului.

Terapia prin artă nu echivalează cu un curs de artă

Un curs de artă se concentrează pe predarea tehnicii sau pe crearea unui anumit produs finit, iar terapia prin artă se referă mai mult la a-i lăsa pe clienți să se concentreze asupra lor și a experienței interioare.

În crearea artei, oamenii reușesc să se concentreze asupra propriilor percepții, imaginație și sentimente. Clienții sunt încurajați să creeze lucrări care exprimă lumea lor interioară mai mult decât să facă ceva care este o expresie a lumii exterioare.

Terapia prin artă nu este pentru toată lumea

În timp ce nivelurile ridicate de creativitate sau abilitățile artistice nu sunt necesare pentru ca terapia prin artă să aibă succes, mulți adulți care cred despre ei că nu sunt creativi sau talentați ar putea fi rezistenți sau sceptici față de proces. În plus, terapia prin artă nu a fost găsită eficientă pentru toate tipurile de afecțiuni de sănătate mintală. De exemplu, o analiză a constatat că terapia prin artă nu este eficientă în reducerea simptomelor pozitive sau negative ale schizofreniei.

Dacă crezi că tu sau cineva drag ție poate beneficia de terapia prin artă, ia în considerare să cauți un psihoterapeut care are și o acreditare suplimentară de terapie prin artă și testează ceea ce îți place și cu care rezonezi, pentru a vedea dacă acest tip de terapie ți se potrivește.

