Ioana Marinescu este consilier acreditat pentru dezvoltare personală și trainer. De la începutul anului 2021, este coach-asistent în cadrul grupului de suport pentru divorț, un program de sprijin prin metoda coaching-ului, unde asistă și consiliază persoane care trec prin trauma divorțului. Mai multe despre Ioana Marinescu, pe pagina de autor.

Semne care te pot face să te simți nedorit într-o relație de cuplu

Câteva din semnele care te pot face să te simți nedorit în cuplu includ, dar nu se limitează la:

Depui mult mai multă energie în relație decât partenerul tău

Simți de cele mai multe ori că relația este unilaterală și partenerul nu răspunde la eforturile tale

Partenerul tău nu inițiază momente de tandrețe, sex sau intimitate

Viața voastră sexuală s-a schimbat, de exemplu, faceți sex mai rar sau există dezinteres de a încerca lucruri noi

Observi că partenerul s-a retras și nu mai depunde eforturi de a menține vie relația

Partenerul manifestă dezinteres de a petrece timp de calitate cu tine sau lipsă de interes pentru atingerea fizică (sărut, îmbrățișare, ținut de mână)

Nu te simți ascultat când împărtășești lucruri din viața de zi cu zi sau când îți exprimi preocupările

Partenerul pare retras sau manifestă atracție față de alte persoane

Cauze potențiale și declanșatoare ale sentimentului de a fi nedorit

Există multe motive pentru care s-ar putea să te simți nedorit, dar în primul rând trebuie să te uiți mai adânc în propria ogradă. Ar putea exista o semnificație mai profundă sau o cauză-rădăcină la care să reflectezi și care nu are nimic de-a face cu partenerul. Câteva din cauzele pentru care te poți simți nedorit includ: insecuritate, gelozie, singurătate, nefericire în relație, sentimentul că interacțiunile au devenit plictisitoare, incompatibilitate sexuală sau romantică, traume nerezolvate, experiențe neplăcute din trecut cu alți parteneri.

Deși s-ar putea să ai tendința de a lua lucrurile personal, îndepărtarea partenerului are uneori mai mult de-a face cu el decât cu ceva ce faci sau ai făcut tu. Deși poate părea că nu te vrea, în viața partenerului tău se pot întâmpla mai multe lucruri care să îl determine să fie mai distant:

Stres

Depresie

Anxietate

Libido scăzut

Probleme de imagine corporală

Probleme de atașament

Probleme la locul de muncă

Epuizare mentală sau fizică

Evitare

Alte chestiuni personale

Ar putea să însemne și că partenerul nu are capacitatea de a tolera relații apropiate sau intime cu oricine, ceea ce nu are nimic de-a face cu tine. Specialiștii în cuplu explică și că persoanele cu probleme de atașament evitant se simt de obicei inconfortabil cu intimitatea și exprimarea emoțiilor. Dacă partenerul tău are dificultăți în a-și împărtăși sentimentele, acesta ar putea fi un semn că îi este frică să se apropie, pentru că intimitatea este stresantă pentru el și nu neapărat pentru că nu te vrea.

Cum abordezi sentimentul de a fi nedorit în cuplu

În funcție de severitatea sentimentului și perioada de timp pe care apare, există câteva modalități prin care îl poți gestiona.

În primul rând, reflectează singur asupra lui. Ar putea acest sentiment să provină dintr-o nesiguranță, gelozie sau o altă problemă profundă a ta? Scrie într-un jurnal sau meditează asupra a ceea ce simți, pentru a-ți da seama de unde ar putea veni.

Să vorbești despre asta cu o persoană apropiată și de încredere poate fi de ajutor. Cineva care te ascultă empatic și fără judecată îți poate oferi o perspectivă valoroasă, obiectivă, care să îți dea indicii despre proveniența acestor sentimente și să te ajute să le separi de partener.

Vorbește deschis cu partenerul tău

După ce îți faci introspecția și descoperi de unde vine acest sentiment, discută despre el cu partenerul tău. Când faci asta, evită să îl învinovățești, doar fii deschis și sincer cu privire la modul în care te simți și cere-i partenerului să găsiți împreună modalități de rezolvare. Acestea pot include să vă oferiți conștient mai multe momente de intimitate, să vă asigurați unul pe celălalt de sentimentele pe care le aveți și să discutați despre provocările și problemele exterioare care își pot pune amprenta asupra vieții de cuplu.

Schimbă abordarea pe plan romantic sau sexual

Relațiile pe termen lung pot deveni plictisitoare după un timp, mai ales dacă partenerii nu fac nimic pentru a menține vie pasiunea. Nu poți face aceleași acțiuni și să speri că vei recăpăta entuziasmul de la început. Poți încerca, în schimb, să îi propui partenerului să încercați poziții și locuri noi atunci când faceți dragoste, să lungiți preludiul sau să vă condimentați viața sexuală cu jucării erotice. Orice alegeți să faceți este foarte important să fie agreat de amândoi și să nu vă facă să vă simțiți inconfortabil.

Apelează la un terapeut de cuplu

Un terapeut este imparțial și poate ajuta cuplul să înțeleagă mai bine cauzele din spatele sentimentelor și să găsească soluțiile care funcționează, în funcție de situație.

Fiecare din parteneri trece prin propriile probleme personale, inclusiv probleme de sănătate sau emoționale. Un terapeut poate identifica mai ușor aceste probleme și îi poate ajuta pe parteneri să nu mai ia lucrurile personal.

Chiar dacă ideal este să găsești rezolvare la problemele de relaționare în cuplu, sunt și situații în care acest lucru nu este posibil și se impune terminarea relației. Este important să avem grijă de noi și să știm când să ieșim dintr-o relație care nu funcționează, nu să o prelungim doar în speranța că lucrurile se vor schimba. Până la urmă, depinde de fiecare în parte să găsească relația care i se potrivește cel mai bine, unde să simtă bucurie, să se simtă dorit și nevoile sale să fie îndeplinite.

Cum faci față unei despărțiri neașteptate

Ce faci dacă te simți nesigur într-o relație

