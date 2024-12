Cei mai puternici oameni ai lumii au la dispoziție unele dintre cele mai puternice, confortabile, luxoase și sigure automobile produse vreodată, adevărate fortărețe pe patru roți, concepute pentru a-i proteja pe ocupanții lor în fața celor mai mari amenințări.

Interesant este faptul că mașinile care asigură transportul celor mai importanți oameni ai lumii sunt de regulă versiuni speciale ale unor modele de serie actuale sau ale unor modele clasice reinterpretate într-o notă modernă de la mărci precum Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz, BMW și chiar Ford sau Volkswagen.

În cele ce urmează îți prezentăm o listă cu câteva dintre cele mai interesante limuzine pe care le folosesc unii șefi de stat, inclusiv președintele României, Klaus Iohannis.

Ce mașini folosesc liderii mondiali?

Președintele României, Klaus Iohannis – Mercedes-Benz S-Class S500

Asemenea tuturor șefilor de stat din Uniunea Europeană, Klaus Iohannis folosește o limuzină comandă specială. Este vorba despre un Mercedes-Benz S-Class S500, pe care președintele țării o folosește de la începutul mandatului. Limuzina este blindată și dispune la interior de elemente de protecție, locuri speciale pentru armele gărzilor de corp, dar și dotări precum scaune încălzite şi ventilate, cu funcţie de masaj, televizor, sonorizare Hi-Fi și o ladă frigorifică integrată. Modelul prezidențial costă peste 120.000 de euro.

Președintele SUA, Joe Biden – Cadillac One „The Beast”

Supranumită „The Beast” (n.n. – Bestia), limuzina prezidențială americană este un Cadillac blindat construit de General Motors. Are ferestre antiglonț, un blindaj de 5 cm și uși cu o grosime de 20 cm. Greutatea acestora este echivalentă cu cea a ușii cabinei unui avion Boeing 757. Masa totală a limuzinei este de aproape 10 tone și se spune că este cea mai sigură mașină din lume. Podeaua este rezistentă la atacuri cu grenade, anvelopele sunt armate cu Kevlar pentru a rezista la atacuri cu proiectile sau la explozii, în timp ce mânerele portierelor sunt electrificate. Biden are la dispoziție conexiune la internet și la satelit, precum și un frigider în care este păstrat sânge compatibil cu grupa de sânge a președintelui. Prețul: 1,5 milioane de dolari.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin – Aurus Senat

Aurus Senat este un sedan de lux cu tracțiune integrală și sistem de propulsie hibridă de 598 CP și cuplu de 880 Nm și a fost creat la ordinul direct al lui Vladimir Putin. Dezvoltat de NAMI, limuzina rusească seamănă cu un Rolls-Royce Phantom atât prin aspect, cât și prin dimensiuni și este folosit de Putin ca mașină oficială încă de la lansarea sa, în 2018. Mașina este echipată cu scaune spate rabatabile și încălzite, perdele de mătase, ecrane LED, măsuțe pliabile montate în spătarele scaunelor din față și un minifrigider dotat cu pahare de cristal. Modelul este fabricat în Rusia și sunt disponibile și variante de serie, iar cea mai ieftină dintre acestea se vinde cu 245.000 de dolari. Versiunea folosită de Putin dispune de un blindaj de câteva mii de kilograme, ceea ce face ca greutatea totală a mașinii să fie de 6,5 tone.

Regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a – Bentley Arnage R State

Prezentat regretatei Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu ocazia jubileului de aur, în 2002, limuzina Bentley State era mijlocul de transport preferat al fostei regine. Atunci când regina se afla la bordul limuzinei emblema Bentley de pe capotă era înlocuită cu un ornament cu Sfântului Gheorghe care ucide un dragon. Anvelopele limuzinei sunt protejate cu kevlar, același material rezistent la gloanțe care este folosit la căștile soldaților britanici. De asemenea, mașina are un blindaj rezistent la explozii, iar ușile creează o etanșare pentru cazul unui atac bio-terorist. De asemenea, ușile pot fi ejectate pentru a permite pasagerilor să scape în caz de răsturnare. O altă caracteristică definitorie a limuzinei britanice este plafonul, care se ridică, ceea ce îi permitea reginei să urce sau să coboare fără a fi nevoită să se aplece. Prețul este estimat la aproximativ 12 milioane de dolari

Președintele Franței, Emmanuel Macron – DS 7 Crossback Élysée

Emmanuel Macron este primul președinte francez care folosește ca mașină oficială un model DS 7 Crossback Élysée, model care și-a făcut debutul în noiembrie 2021. Spre deosebire de predecesorii săi, care au circulat cu limuzine, Macron a ales să se plimbe cu acest SUV blindat, a cărei principală caracteristică este acoperișul care este integral retractabil. Producătorul francez a echipat modelul 4×4 cu grupul său propulsor hibrid plug-in E-Tense, care este alcătuit din două motoare electrice și un motor pe benzină de 1,6 litri cu 4 cilindri, care oferă o putere totală de 300 CP. Cea mai scumpă versiune de serie a lui Crossback se numește Opera și costă în jur de 74.000 de dolari, în timp ce varianta prezidențială folosită de Macron se spune că ar costa peste 100.000 de dolari.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz – Mercedes S680 Guard

Spre deosebire de fostul cancelar german Angela Merkel, care avea ca mașină oficială un Audi A8 L Security de 435 CP, succesorul acesteia, Olaf Scholz, folosește o limuzină Mercedes-Benz S680 Guard. Această variantă nu este foarte diferită față de versiunea de serie, însă cântărește 4.200 kg datorită blindajului de aproximativ 2.000 kg și a parbrizului multistrat de 120 kg. Mașina are cel mai înalt nivel de protecție balistic, VR10, ceea ce înseamnă că rezistă atât la gloanțe de pușcă de asalt, cât și la explozii. La fel ca și alte mașini prezidențiale extrem de sigure, Mercedes S680 Guard este echipată cu sistem de apărare împotriva atacurilor chimice și cu anvelope de tip „run-flat”, care îi permit să se deplaseze cu mare viteză. Modelul are tracțiune integrală 4Matic, iar sub capotă se află un motor V12 de 6,0 litri, care oferă o putere de 604 CP și care este asociat unei transmisii automate cu 9 trepte. Prețul unui astfel de model blindat este de aproximativ 650.000 de dolari.

Președintele Chinei, Xi Jinping – Hongqi N501

Cel mai recent model de limuzină folosit de președintele chinez Xi Jinping este Hongqi N501. Numele Hongqi înseamnă în limba chineză „steagul roșu”, care se potrivește mașinii șefului Partidului Comunist Chinez. Limuina prezidențială a fost lansată în 2018 și a fost arătată de Xi pentru prima dată în timpul unui turneu efectat în Africa în același an. Mașina are o lungime de aproape 5,5 metri și o lățime de circa 2 metri, este propulsată de un motor V8 turbo de 402 CP, care este conectat la o transmisie automată și care are o autonomie maximă de 800 km cu un „plin”. În afară de faptul că Hongqi N501 are o masă de aproximativ 3.000 kg și că este blindat, în rest nu se cunosc alte detalii referitoare la nivelul de securitate. Hongqi este cea mai veche marcă de automobile din China.

Împăratul Japoniei, Naruhito – Toyota Century Royal

Produs în exclusivitate pentru familia regală japoneză, modelul Toyota Century Royal reprezintă punctul culminant al măiestriei producătorului din Țara Soarelui Răsare. Considerentul major de proiectare pentru mașina împăratului japonez Naruhito a fost mai degrabă aspectul decât siguranța. Toyota a produs o variantă unică a luxoasei sale limuzine Century pentru parada de înscăunare a liderului simbolic al Japoniei, care a avut loc la Tokyo, în noiembrie 2019. Spre deosebire de modelul standard, ediția Century Royal duce totul la un alt nivel, fiind o comandă specială pentru suveranul nipon. Dincolo de caracteristicile de siguranță nelipsite pentru o mașină a unui lider de stat, limuzina dispune de o serie de caracteristici unicat precum trepte laterale din granit, perdele din hârtie de orez și tapițerie premium din lână, fiind cel mai luxos sedan japonez realizat vreodată. Patru dintre ele au fost produse de Toyota special pentru familia regală, între 2006 și 2008, iar un exemplar a costat aproape 500.000 de dolari.

Președintele Coreei de Nord, Kim Jong-un – Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard

Kim Jong-un este, poate, cea mai controversată figură politică din lume în momentul de față, fiind renumit pentru amenințările sale de a distruge lumea. Drept urmare, Kim se deplasează în condiții depline de siguranță la bordul unei limuzine Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard, fabricat în 2013. Cu toate acestea, nu vă lăsați păcăliți de vechimea mașinii pentru că aceasta este puternic blindată și este echipată cu un motor V12 bi-turbo de 5,5 litri care produce 517 CP. Modelul costa aproximativ un milion de dolari în perioada sa de glorie, însă prețul versinii folosite de Kim Jong-un este, fără îndoială, mai mare, fiind vehiculată suma de 1,5 milioane de dolari.

Vatican, Papa Francisc – Mercedes-Benz M-Class

De-a lungul timpului, Papa Francisc a folosit diferite mașini în timpul vizitelor pe care le-a efectuat în străinătate, însă cel mai cunoscut papamobil este acest Mercedes-Benz M-Class blindat. Partea din spate a SUV-ului de serie a fost îndepărtată pentru a face loc unei platforme supraînălțate, care este înconjurată de pereți fabricați din sticlă antiglonț. Aceasta este o caracteristică care a devenit standard la toate papamobilele după tentativa de asasinare a Papei Ioan Paul al II-lea din 1981. Aici a fost montat un scaun pivotant de unde Suveranul Pontif salută oamenii în timpul vizitelor sale, în timp ce pe capotă se regăsesc două drapele ale Vaticanului, iar pe cele două portiere au fost desenate cu vopsea din aur stema Papei. Valoarea papamobilului este de aproximativ 425.000 de dolari.

