Vedem pretutindeni arhitecți și ingineri care se întrec pe sine și depășesc în permanență orice obstacol structural pentru a ridica cele mai spectaculoase, impunătoare și frumoase clădiri, care sfidează legile fizicii.

Acestea au necesitat ani și ani de proiectare și de realizare, iar în momentul de față mulți se întreabă când va fi atinsă limita cea mai înaltă până la care se pot înălța aceste bijuterii arhitecturale.

În cele ce urmează îți prezentăm o listă cu cele mai înalte 10 clădiri din lume.

9-10. Petronas Towers (Kuala Lumpur, Malaysia) – 452 de metri

Situate în apropierea circuitului de Formula 1, aceste sunt cele mai înalte turnuri gemene din lume şi au fiecare câte 88 de etaje. Au fost construite din beton armat, iar faţadele sunt realizate din sticlă şi oţel. Unul dintre turnuri este ocupat integral de compania petrolieră de stat Petronas, în timp ce în cel de-al doilea turn există chiriaşi importanți precum agenţiile de presă Bloomberg şi Reuters, Boeing sau IBM.

Recomandări Strategia de rumeguș a „lumii ruse”. Câteva observații pe marginea viziunii geopolitice promovate la Kremlin

8. International Commerce Centre (Hong Kong) – 484 de metri

Cu 118 etaje, aceasta este cea mai înaltă clădire din Hong Kong. A fost inaugurată în 2010 ca parte foarte importantă din proiectul „Union Square”. Clădirea adăposteşte spaţii de birouri şi hotelul cu cea mai mare altitudine, „Ritz-Carlton”, ale cărui camere sunt repartizate între etajele 102 și 118. Clădirea are 83 de lifturi.

7. Shanghai World Financial Center (Shanghai, China) – 492 de metri

Acesta este cel mai importat centru financiar din Shanghai. Situată în cartierul Pudong din metropola chineză, are 101 etaje unde există mall-uri, birouri, săli de conferințe, precum și un hotel. Acesta se numește „Park Hyatt Shanghai”, iar camerele sunt situate între etajele 79 și 93.

6. Taipei 101 (Taiwan) – 508 metri

Denumită anterior Taiperi Financial Center, clădirea are 101 etaje, fiind cea mai înaltă din Taiwan. Între 2004 și 2010 a fost cea mai înaltă clădire din lume. Este singura construcție de tip zgârie-nori din oraș și evocă imaginea unei pagode chinezești. Găzduiește un mall pe mai multe etaje, plus restaurante şi cluburi de noapte.

Recomandări Elevii eliminați din examenul de bacalaureat prin aplicarea „rigidă” a regulamentului care au câștigat în justiție dreptul de a participa la sesiunea din august 2024

5. One World Trade Centre (New York, SUA) – 541 de metri

Este cunoscută și sub numele de „Freedom Tower”. Are 104 etaje și este clădirea principală a complexului World Trade Center reconstruit după atentatele de la 11 septembrie 2001. One WTC este cea mai înaltă clădire din SUA, cea mai înaltă din emisfera vestică și a șasea cea mai înaltă din lume.

4. Lotte World Tower (Seul, Coreea de Sud) – 555 de metri

Clădirea este situată în Sincheon-dong, districtul Songpa. În luna noiembrie 2010 a primit aprobarea finală din partea guvernului coreean pentru demararea lucrărilor de construcție, iar pe 3 aprilie 2017 a fost inaugurată oficial. Este prima clădire de 100 de etaje din Coreea de Sud, iar când a fost inaugurată era a patra în lume.

3. Ping An Finance Center (Guangdong, China) – 599 de metri

Clădirea a fost proiectată de firma de arhitectură „Kohn Pedersen Fox Associates”, care s-a ocupat de proiectarea multor zgârie-nori din lume. Construcția a fost finalizată în 2017 și a devenit cea mai înaltă clădire din Shenzen și a doua cea mai înaltă din China. Deține recordul pentru cea mai înaltă punte de observare situată într-o clădire, fiind amplasată la înălțimea de 562 de metri.

Recomandări Sondaj CURS pentru prezidențiale: Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă ar intra în turul doi al alegerilor

2. Abraj Al-Bait Clock Tower (Mecca, Arabia Saudită) – 601 metri

„Abraj Al-Bait” este un complex de șapte hoteluri zgârie-nori, deținut de guvernul din Arabia Saudită, iar turnul central are cel mai mare ceas din lume. Acesta este situat foarte aproape de Marea Moschee din Mecca. Imobilul a fost construit după demolarea fortăreței otomane Ajyad, care data din secolul al XVIII-lea, episod care a stârnit proteste dinspre Turcia. Clădirea a fost inaugurată în 2012 și are 120 de etaje.

1. Burj Khalifa (Dubai, Emiratele Arabe Unite) – 828 de metri

Inaugurată în 2010, clădirea deține 163 de etaje și este mai înaltă cu peste 200 de metri decât orice altă clădire din lume. A fost declarată la scurt timp cea mai înaltă clădire din lume, preluând titlul de la Taipei 101. La etajul 148 există o punte de observaţie, iar etajele 156-159 sunt dedicate sistemelor de telecomunicaţii. De asemenea, există și un hotel Armani și locuințe rezidențiale. A fost denumit astfel în onoarea lui Khalifa bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite și conducătorul Abu Dhabi, ca semn de recunoștință pentru banii donați pentru finalizarea clădirii.

Vezi şi poduri celebre din lume pe care să le vizitezi, adevărate opere arhitecturale!

Rezultate BAC toamnă 2024. Notele, publicate pe edu.ro.

Urmărește-ne pe Google News