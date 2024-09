Cele mai lungi filme

Leacul pentru insomnie

Durata: 85 de ore

Cel mai lung film realizat vreodată a fost The Cure for Insomnia (The Cure for Insomnia, SUA 1987), cu o durată de 85 de ore, regizat de John Henry Timmis IV și prezentat în premieră în întregime la The School of the Art Institute of Chicago, SUA, între 31 ianuarie și 3 februarie 1987.

Moartea în țara lui Encantos (2007)

Durata: 8 ore și 58 de minute

Un alt film al lui Lav Diaz, Death in the Land of Encantoes ar fi descris mai degrabă ca o docu-dramă – aproape nouă ore din durata sa sunt dedicate descrierii consecințelor trecerii taifunului Reming în 2006, concentrându-se asupra oamenilor care trăiesc în satele din zona din jurul vulcanului Mayon.

Heremias Cartea întâi

Durata: 8 ore și 39 de minute

Această dramă polițistă alb-negru spune povestea fermierului filipinez titular, un vânzător ambulant care pierde totul când cade victimă a corupției poliției.

Există scene lungi realizate fără tăieturi, care arată dăruirea tuturor celor implicați. Este o experiență de vizionare destul de terapeutică pentru o explorare epică a suferinței. Cartea a doua a sosit un deceniu mai târziu, cu o durată dezamăgitoare de sub două ore.

Durata: 8 ore și 58 de minute

Un alt film al lui Lav Diaz, dar de data aceasta este o docu-dramă. Ținutul din titlu se referă la orașele filipineze din jurul vulcanului Mayon care au fost devastate de taifunul Reming la scurt timp după o erupție din 2006. Acesta este primul film din ceea ce se numește „trilogia traumei” a lui Diaz.

Tie Xi Qu: La vest de șine

Durata: 9 ore și 11 minute

Documentarul chinezesc al lui Wang Bing este împărțit în trei părți, Rugină, Rămășițe și Șine, fiecare înregistrând declinul districtului industrial Tiexi din Shenyang. Ca o înregistrare a căderii economiei socialiste și a ascensiunii diversificării pieței libere, este considerat unul dintre cele mai importante filme de la începutul secolului XX.

Shoah

Durata: 9 ore și 26 de minute

Shoah, de la cuvântul ebraic pentru Holocaust, este un documentar francez care îmbină interviurile cu vizite la situri istorice din Polonia. Regizorul Claude Lanzmann a inclus supraviețuitori și făptași într-o lucrare epică salutată ca o capodoperă la lansare.

Filmul, în integralitatea sa, a fost difuzat de fapt pe PBS în 1987.

Evoluția unei familii filipineze

Durata: 9 ore și 53 de minute

Abia dacă se eschivează de la durata de o jumătate de zi, al treilea film al lui Lav Diaz de pe această listă are un titlu strălucit de literal.

La vizionarea acestui film, trebuie să îți suspenzi concepțiile despre cum ar trebui să arate un film.

Filmul oscilează între cadrele ascuțite și cele plictisitoare, ca un mijloc de a deschide mintea și de a-i afecta starea de spirit. Filmul abordează experimental soarta unei familii de fermieri filipinezi între 1971 și 1987, creând o metaforă convingătoare pentru regimul dictatorului Ferdinand Marcos.

Cum a mutat Yukong munții

Durata: 12 ore și 43 de minute

Acest documentar în limba franceză cuprinde 12 filme, pornind de la fabula din titlu și de la conceptul de voință. Pentru lansarea în limba engleză, documentarul a fost împărțit în cinci capitole de lungmetraj cu titlu intrigant.

Seria poate fi vizionată în întregime pe YouTube.

Out 1 (Noli me tangere)

Durata: 12 ore și 55 de minute

Epopeea franceză a lui Jacques Rivette și Suzanne Schiffman s-a inspirat din romanele interconectate în mai multe volume ale lui Balzac, La Comédie Humaine. Structura sa narativă paralelă s-a dovedit a fi extrem de influentă în cinematografia europeană, inclusiv în opera legendarului cineast polonez Krzysztof Kieślowski.

Vei observa că regizorul nu a tăiat atunci când au apărut greșeli și nici nu le-a montat ulterior, ceea ce contribuie la senzația de imagine.

Pe aripile vântului (Gone With the Wind)

Durata : 3 ore și 58 de minute

Un film clasic american din 1939, produs de David O.Selznick și regizat de Victor Fleming, este bazat pe romanul lui Margaret Mitchell. Cinefilii din întreaga lume au îndrăgit povestea epică de dragoste dintre Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) și Rhett Butler (Clark Gable), care are loc în timpul războiului civil american.

În 1939, filmul a ocupat podiumul la premiile Oscar și a devenit în scurt timp unul dintre cele mai cunoscute filme din toate timpurile. Cu toate acestea, acest film clasic are o moștenire complicată și a fost mult timp criticat pentru reprezentările sale greșite, rasiste și pentru modul în care prezintă sclavia.

Once Upon a Time in America (A fost odată în America)

Durata: 3 ore și 49 de minute

Epopeea gangsterilor din 1984 a lui Sergio Leone spune povestea complexă a unui mic grup de gangsteri evrei din Lower East Side din New York, care se întinde pe parcursul a 40 de ani.

Versiunea originală a avut o durată de aproape patru ore și jumătate (269 de minute), dar a fost redusă pentru publicul european la 229 de minute.

Lawrence al Arabiei

Durata: 3 ore și 36 de minute

Acest film spune povestea lui T.E. Lawrence, ofițerul englez care a reușit să unească și să conducă cu succes triburile arabe diverse, adesea războinice, în timpul Primului Război Mondial, pentru a lupta împotriva turcilor.

Regizat de David Lean, filmul din 1962 este un clasic îndrăgit, cu o durată de peste trei ore. O abordare britanică a evoluțiilor cheie din Orientul Mijlociu la începutul secolului XX, în special în ceea ce privește geopolitica și dezvoltarea industriei petroliere și contribuția sa esențială la societatea britanică.

Ben Hur

Durata: 3 ore și 32 de minute

Regizat de William Wyler, acest film din 1959 îl are în rol principal pe Charlton Heston în rolul unui prinț evreu trădat și trimis în sclavie de un prieten roman. În cele din urmă, el își recapătă libertatea și se întoarce pentru a se răzbuna.

Cleopatra

Durata: 4 ore și 8 minute

Cleopatra (1963), filmul de patru ore al lui Joseph L Mankiewicz, a primit recenzii mixte, dar nu există nicio îndoială că Cleopatra este o adevărată extravaganță cinematografică, cu scene spectaculoase, cum ar fi intrarea celebrei regine în Roma.

Elizabeth Taylor este Cleopatra, regina Egiptului, care seduce doi conducători romani: Împăratul Iulius Caesar (Rex Harrison) și generalul său Marc Antoniu (Richard Burton). Idila lor pasională ar putea decide soarta tronului.

