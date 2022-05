Ioana Marinescu este consilier acreditat pentru dezvoltare personală și trainer. De la începutul anului 2021, este coach-asistent în cadrul grupului de suport pentru divorț, un program de sprijin prin metoda coaching-ului, unde asistă și consiliază persoane care trec prin trauma divorțului. Mai multe despre Ioana Marinescu, pe pagina de autor.

O scuză sinceră și eficientă este una care comunică empatie autentică, remuşcări și regrete, precum și o promisiune de a învăța din greșelile tale. Cu alte cuvinte, trebuie să crezi cu adevărat că ai făcut ceva greșit și să-ți pară rău pentru că ai rănit pe cineva.

Cum să-ți ceri scuze?



Iată câțiva pași simpli care te vor ajuta să înveți cum să-ți ceri scuze sincer și eficient.



Recunoaște motivele pentru care îți ceri scuze



Când ai făcut o greșeală sau ai rănit o altă persoană, începe prin a recunoaște că ai greșit, discută ce e permis și ce nu în relația cu acea persoană, exprimă-ți regretul și remușcările, învață din greșelile tale și găsește noi modalități de a face față situațiilor dificile și deschide o linie de comunicare cu cealaltă persoană.



O scuză sinceră poate aduce ușurare, mai ales dacă ai greșit cu adevărat. O scuză singură nu șterge durerea, dar arată că știi că acțiunile sau cuvintele tale au fost greșite și că te vei strădui mai mult în viitor pentru a preveni ca acest lucru să se repete.



Să nu-ți ceri scuze atunci când greșești poate dăuna relațiilor tale personale și profesionale. De asemenea, poate duce la ruminare, furie, resentimente și ostilitate care de regulă cresc în timp.

Cercetările sugerează că unele dintre motivele majore pentru care oamenii nu își cer scuze ar putea fi că nu le pasă cu adevărat de cealaltă persoană, scuzele le amenință propria imagine de sine sau cred că scuzele oricum nu vor ajuta la nimic.

Asumarea responsabilității



A-ți asuma responsabilitatea înseamnă să recunoști greșelile pe care le-ai făcut și care l-au rănit pe celălalt și este unul dintre cele mai importante aspecte în a-ți cere iertare.



A spune ceva vag de genul „Îmi pare rău dacă ai fost jignit de ceva ce am spus”, implică faptul că sentimentele rănite au fost o reacție aleatorie din partea celeilalte persoane. Spunând: „Când am spus asta, nu am realizat. Îmi dau seama că ți-am rănit sentimentele și îmi pare rău”, recunoști că vorbele sau faptele tale au rănit celaltă persoană și îți asumi responsabilitatea pentru acest lucru.



Nu face presupuneri și nu încerca să minimizezi fapta. Spune clar că regreți acțiunile tale și că îți pare sincer rău.



Exprimarea regretului sincer



Când înveți cum să-ți ceri scuze în mod eficient, este important să înțelegi valoarea exprimării regretului. Asumarea responsabilității este importantă, dar este important pentru cealaltă persoană să știe că te simți rău că ai rănit-o și că ți-ai fi dorit să nu fi făcut asta.

Ce poți să spui când vrei să-ți ceri scuze:

— Mi-aș dori să nu fi făcut asta

— Aș fi vrut să fi fost mai atent

— Aș fi vrut să mă gândesc și la sentimentele tale

Acestea sunt toate expresii de regret care se adaugă la sinceritatea scuzei tale și o fac pe cealaltă persoană să știe că îți pasă.

Caută să repari greșeala



Dacă poți face ceva pentru a modifica situația, fă-o. Este important să știi cum să-ți ceri scuze cu sinceritate, iar o parte din această sinceritate este dorința de a acționa.

Dacă ai spart ceva poți întreba „Cum îl pot înlocui?”

Dacă ai spus ceva dureros ai putea spune „Știu că ce am spus te-a rănit. N-ar fi trebuit niciodată să vorbesc așa cu cineva pe care îl iubesc și pe care îl respect. Voi face tot posibilul să mă gândesc înainte de a vorbi în viitor”.

Dacă ai trădat încrederea ai putea spune „Pot să fac ceva acum pentru a-ți construi încrederea?”

Orice poți face pentru a îmbunătăți lucrurile, fă-o. Dacă nu ești sigur ce te-ar ajuta, întreabă-l și pe cealalt cum ai putea să te revanșezi.

Reamintește granițele



Granițele sănătoase sunt importante în orice relație. Când intri în conflict cu cineva, adesea o graniță este depășită. Dacă o regulă socială este încălcată sau încrederea este încălcată, scuzele ajută la afirmarea tipului de comportament viitor preferat.

Discutarea tipului de reguli la care veți adera amândoi în viitor va reconstrui încrederea, limitele și sentimentele pozitive.

De exemplu, tu și partenerul tău, prietenul sau membrul familiei poți discuta despre lucruri pe care nu le vei tolera, cum ar fi lipsa de respect, trădarea, minciuna, violența.

În plus, puteți lucra împreună pentru a stabili așteptări cu privire la modul în care ar trebui să vă tratați reciproc emotional, fizic, sexual, dacă este cazul.



Referă-te la tine



Amintește-ți că atunci când îți ceri iertare, îți asumi responsabilitatea pentru partea ta din conflict. Asta nu înseamnă că recunoști că întregul conflict a fost vina ta. Oamenilor le este adesea frică să își ceară scuze mai întâi pentru că cred că cel care își cere scuze primul este „învinsul” conflictului.



Să-ți ceri scuze chiar și atunci când doar o mică parte a conflictului a fost responsabilitatea ta este adesea sănătos. Este important să fii corect în scuzele tale, atât față de cealaltă persoană, cât și față de tine însuți. Nu accepta toată vina dacă nu este vina ta.



Cere-ți scuze pentru motivele corecte



Când îți ceri scuze pentru ceea ce ai făcut, poți să mergi mai ușor înainte și să lași conflictul în urmă, indiferent de acțiunile celeilalte persoane. Când ne cerem scuze, putem să ne menținem mai ușor integritatea și să ne iertăm.

Cealaltă persoană poate fi motivată să-și ceară scuze la rândul său pentru acțiunile sale. Deși să primești scuze este adesea plăcut, este important să reții că acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Încercarea de a obține scuze de la cealaltă persoană este o tactică manipulativă care uneori se întoarce înapoi.

Cere-ți scuze pentru liniștea ta și cealaltă persoană poate fi inspirată să facă același lucru. Dar asigură-te că nu îți ceri scuze doar pentru că te aștepți la scuze la schimb.



Nu te focusa pe rezultate



Atunci când ne cerem scuze, cei mai mulți dintre noi ne dorim să reparăm relația și să fim iertați. Uneori acest lucru nu se întâmplă. Dacă scuzele au fost sincere și au inclus ingredientele necesare, șansele tale de iertare sunt mai mari, dar uneori cealaltă persoană pur și simplu nu este pregătită sau capabilă să ierte și să meargă mai departe. Sau s-ar putea să te ierte, dar să rămână circumspectă. Nu poți controla răspunsul celeilaltei părți, ci poți face cel mai bine tot ceea ce ține de tine.



Alege metoda care ți se potrivește mai bine



Scuzele verbale sunt adecvate în cele mai multe circumstanțe, dar și scrisul are beneficiile sale. Mulți oameni sunt inconfortabili să își ceară scuze față în față, așa că scrierea unei scrisori sau a unui e-mail poate ajuta.



Când este bine să îți ceri iertare



A ști când să-ți ceri iertare este la fel de important ca și modul în care îți ceri iertare. În general, dacă bănuiești că o acțiune pe care ai făcut-o – intenționat sau accidental – a provocat altcuiva sentimente negative, este necesar să îți ceri iertare pentru a detensiona situația.



Dacă ceea ce ai făcut te-ar fi deranjat dacă ți s-ar fi făcut ție, este de asemenea important să îți ceri iertare. Dacă simți că cealaltă persoană este nerezonabilă, o simplă discuție poate rezolva problema. Poți decide ulterior dacă este nevoie să îți ceri sau nu iertare.



Deși scuzele sincere pot ajuta la repararea unei relații, oamenii nu doresc sau nu pot face acest pas. Să recunoști că ai greșit poate fi dificil și umilitor.



Cercetătorii au descoperit că oamenii care cred că personalitatea este schimbătoare sunt mai predispuși să își ceară scuze pentru acțiunile care au făcut rău celor din jur. Deoarece simt că schimbarea este posibilă, ei cred că atunci când își asumă greșelile, fac un pas spre învățare și creștere.



Cum să știi dacă scuzele tale au fost acceptate

În general, vei putea spune dacă scuzele tale au fost acceptate dacă persoana cealaltă a făcut următorii pași:

Ți-a ascultat scuzele sau le-a citit

Ți-a mulțumit sau și-a exprimat aprecierea pentru scuzele primite



Este important să-ți amintești că, chiar dacă cineva îți acceptă scuzele, nu înseamnă neapărat că este gata să te ierte. Iertarea adevărată poate dura ceva timp, așa că este important să ai răbdare.



Scuzele autentice nu sunt întotdeauna ușor de prezentat, dar acestea pot fi o parte importantă a remedierii sau menținerii unor relații importante. Cu empatie, o inimă deschisă și o doză de curaj, poți face pașii necesari pentru a-ți cere scuze sincere.

Foto: 123rf.com

