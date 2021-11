Ioana Marinescu este consilier acreditat pentru dezvoltare personală și trainer. De la începutul anului 2021, este coach-asistent în cadrul grupului de suport pentru divorț, un program de sprijin prin metoda coaching-ului, unde asistă și consiliază persoane care trec prin trauma divorțului. Mai multe despre Ioana Marinescu, pe pagina de autor.

Cum să te concentrezi pe tine în situații dificile? 10 pași simpli

1. Reflectă la ceea ce vrei de fapt

Fă o plimbare, meditează, scrie în jurnal sau vorbește cu un prieten pentru a te focusa la ceea ce vrei și ai nevoie chiar acum. Dacă nu ai idee de unde să începi, reflectă la relațiile tale, cariera și sănătatea generală și gândește-te dacă vrei să îmbunătățești ceva într-unul dintre acele domenii.

Dacă toate aspectele vieții tale sunt destul de solide, gândește-te la imaginea de ansamblu și pune-ți întrebări de genul „Ce mă face fericit?”, „Când mă simt cel mai bine cu mine?” sau „Când mă simt cel mai rău?”. Răspunsurile pot indica o direcție pentru a obține mai mult sau mai puțin din anumite lucruri în viața ta.

2. Începe prin a face schimbări mici și durabile

După cum am spus, acest proces este un maraton, nu un sprint. Odată ce îți dai seama pe ce aspecte vrei să lucrezi, creează obiective mici pentru a te pregăti pentru succes.

Să presupunem că decizi că vrei să faci mai mult sport. Dacă de obicei nu ești super activ, nu îți propune antrenamente intense de o oră, șase zile pe săptămână. Probabil nu vei reuși. În schimb, creează un obiectiv mai mic, cum ar fi mersul timp de 20 de minute pe zi, câteva zile pe săptămână.

3. Concentrează-te pe nevoile tale de bază

Dacă nu ai un obiectiv anume în minte sau îți este greu să obții claritate, începe prin a avea grijă de tine. Asigură-te că dormi suficient, mănânci variat, petreci ceva timp afară și îți miști puțin corpul în fiecare zi. Sună simplu, dar s-ar putea să fii surprins de ce diferențe vei observa.

Începând cu elementele de bază, te vei pregăti bine pentru a aborda obiective mai mari mai târziu. Chiar și practica de a-ți arăta un plus de respect și timp pentru tine poate fi primul pas pentru a spune: “Bine, am făcut asta și acum vreau să trec la următorul nivel și am mai multă claritate în ceea ce vreau să realizez”.

4. Ține un jurnal

Jurnalul te ajută să îți scoți gândurile din minte și să te uiți la ele, ceea ce îți va aduce claritate și organizare. Jurnalul este, de asemenea, o modalitate bună de a te concentra la tine, deoarece presupune timp alocat procesării gândurilor și sentimentelor. Practic, este o perioadă pentru sine care va fi mult mai productivă decât să te uiți la filme, de exemplu. Jurnalul nu este obligatoriu să fie scris de mână, desi aceasta este cea mai bună formă de conectare, dar dacă nu rezonezi cu ea, scrisul la calculator sau înregistrarea vocală pot fi și ele de ajutor.

5. Găsește-ți un hobby

Poate ți-ai dorit întotdeauna să înveți cum să cânți la chitară sau visezi să te apuci de drumeții. Ei bine, acum este momentul. Să îți găsești un hobby poate fi captivant și distractiv, iar dacă îți place, atunci este și o creștere a stimei de sine. Doar asigură-te că este ceva ce vrei să faci cu adevărat, nu o activitate sau abilitate pe care crezi că ar trebui să o dobândești pentru că este la modă sau ți-ar da mai multă credibilitate în fața prietenilor.

6. Evită persoanele care te fac să te simți rău, atât în viața reală cât și online

Să te compari cu ceilalți este absolut normal, toată lumea o face din când în când. Dar dacă căderea în capcana comparației este o problemă constantă pentru tine, nu urmări oamenii din social media care te fac să te simți inferior. Același lucru este valabil și în viața de zi cu zi. Dacă ieși cu oameni care te fac să te simți inconfortabil cu tine însuți, regândește acele relații și limitează interacțiunea cu cei care îți imprimă sentimente de inferioritate.

De ce e important pentru sănătate să petreci timp singur

7. Ia în considerare o pauză de la rețelele sociale

Utilizarea rețelelor sociale poate avea beneficii majore, dar dacă descoperi că petreci ore în șir dând scroll pe profilurile altora, este cazul să îți regândești obiceiurile.

O modalitate ușoară de a limita timpul pe rețelele sociale este să setezi alarme telefonice care să-ți amintească că este timpul să iei o pauză și să te concentrezi pe sine. De asemenea, poți încerca să planifici anumite momente în care să nu verifici deloc social media. Această perioadă ar putea dura de la câteva ore pe zi la câteva zile sau chiar o săptămână, dacă simți că asta te-ar ajuta să te detașezi de exterior și să te concentrezi pe tine.

Indiferent de ceea ce decizi, asigură-te că umpli timpul liber cu ceva care te împlinește, cum ar fi să citești, să faci mișcare, să discuți cu un prieten a cărui prezență te ajută. Astfel, nu vei simți mereu nevoia să deschizi rețelele sociale și îți vei lua timp pentru tine.

8. Concentrează-te mai puțin asupra altora

Urmărești Facebook-ul fostului partener sau te întrebo ce fac foștii tăi prieteni de facultate în fiecare weekend? Te ajută asta la ceva? Cu siguranță nu, așa că sugestia specialiștilor este să muți perspectiva de la alți oameni și ceea ce gândesc, fac și simt ei la tine, făcând ceva relaxant sau împlinitor. Fă o plimbare, ascultă muzică, mergi la un muzeu sau înscrie-te la un curs de ceva ce te pasionează – gătit, cusut, design floral, etc. Astfel îți vei îmbogăți paleta de preocupări și vei lăsa în urmă cu adevărat persoanele care aparțin trecutului.

9. Caute oameni care au scopuri și interese similar cu tine

Conectarea cu alți oameni care sunt la rândul lor concentrați pe ei înșiși te va ajuta să îți păstrezi motivația. Începe să cauți postări legate de sănătatea mintală și dezvoltare personală, comunități de persoane care meditează sau fac zilnic exerciții de conectare cu sinele. Comunitățile fac minuni, pentru că ajută foarte mult la susținerea eforturilor pe termen lung și la eliminarea sentimentului că ceva este în neregulă cu tine dacă îți dorești să te auto-cunoști mai bine.

10. Mergi la terapie

Terapia nu se face doar atunci când ai probleme, ci este cel mai bun mod de a te concentra asupra ta. Terapeuții sunt instruiți pentru a fi o terță parte obiectivă și pentru a-i ajuta pe oameni să remedieze lucrurile care îi frământă. În plus, la terapie ai un timp programat doar pentru tine. Este o rutină de 45 de minute o dată pe săptămână sau la două săptămâni în care să te concentrezi asupra ta. Acesta este un punct de plecare excelent pentru a obține obiceiul de a-ți lua timp pentru tine.

Concentrarea pe sine, mai ales atunci când trecem printr-un conflict sau o perioadă dificilă, este destul de greu de făcut, pentru că am fost obișnuiți mereu să ne raportăm la exterior, fără a mai da atenție la ceea ce este în interiorul nostru. Cu practică zilnică, însă, și având toate simțurile active, putem reuși, în timp, să ne concentrăm mai mult asupra propriei persoane și să ne recăpătăm echilibrul.

