Gestionarea eficientă a colecției de cosmetice devine o adevărată provocare atunci când spațiul de locuit este limitat. O măsuță de toaletă supraîncărcată sau un sertar de baie în care produsele sunt aruncate de-a valma nu doar că creează un vizual obositor, dar îți risipește timp prețios în fiecare dimineață. Iată strategii pas cu pas și idei practice pentru a-ți transforma colecția de machiaj într-un spațiu ordonat, igienic și estetic.

Care este primul pas în organizarea produselor de machiaj și al cosmeticelor

Înainte de a cumpăra organizatoare sau cutii de depozitare, primul pas tehnic este optimizarea volumului de produse. Organizarea unui spațiu mic este ineficientă dacă păstrezi cosmetice expirate sau nefolosite, informează Daily Mail, care a consultat o serie de influenceri în beauty și make-up artiști pentru a afla cum îți poți aranja produsele cât mai eficient.

Fiecare produs cosmetic are o durată de viață stabilită din momentul deschiderii. Aceasta este marcată pe ambalaj prin simbolul PAO (Period After Opening), reprezentat printr-o pictogramă cu o cutie deschisă urmată de un număr și litera „M” (de exemplu: 6M – 6 luni, 12M – 12 luni, 24M – 24 luni).

Pentru a preveni iritațiile și infecțiile cutanate, respectă următoarele termene medii de valabilitate:

Mascara și tușul de ochi lichid: 3-6 luni (sunt cele mai expuse bacteriilor).

3-6 luni (sunt cele mai expuse bacteriilor). Fondul de ten lichid și corectorul: 6-12 luni.

6-12 luni. Rujurile și gloss-urile: 12-18 luni.

12-18 luni. Produsele cremă (fard de obraz, iluminator): 12 luni.

12 luni. Produsele tip pudră (farduri de ochi, pudre compacte): 18-24 luni.

Sfat practic: Dacă textura unui produs s-a schimbat, dacă mirosul s-a modificat sau dacă nuanța a suferit modificări, aruncă-l imediat, indiferent de data la care l-ai cumpărat.

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Regula clasificării machiajului/cosmeticelor în trei categorii

Setează trei zone de triere:

Utilizare zilnică: Produsele de bază pe care le folosești în rutina de dimineață.

Produsele de bază pe care le folosești în rutina de dimineață. Utilizare ocazională: Nuanțe stridente de ruj, palete de farduri pentru evenimente, pigmenți sau formule speciale.

Nuanțe stridente de ruj, palete de farduri pentru evenimente, pigmenți sau formule speciale. Donare / Aruncare: Produse sigilate sau în termen pe care nu le folosești (pot fi dăruite) și produse expirate sau goale (care se aruncă).

Cum organizezi produsele de machiaj atunci când spațiul este redus

Când suprafața pe orizontală (blatul mesei sau marginea chiuvetei) este redusă, cheia succesului constă în exploatarea spațiului vertical și a zonelor moarte.

Suprafețele verticale sunt adesea ignorate. Pereții, părțile laterale ale dulapurilor sau interioarele ușilor pot prelua până la 60% din volumul produselor tale de machiaj.

În spațiile mici, vizibilitatea este esențială. Când folosești containere opace, ai tendința de a uita ce se află în profunzime, ceea ce duce la cumpărături dublate. Folosirea acrilului transparent permite identificarea rapidă a produselor fără a dezorganiza întregul sistem.

Idei practice de depozitare pentru spații mici

Turnurile și organizatoarele rotative 360°

Organizatoarele rotative cilindrice sunt una dintre cele mai bune investiții pentru un spațiu restrâns. Ocupă o amprentă la sol redusă (aproximativ 20–25 cm diametru), dar oferă depozitare pe 3–4 niveluri reglabile. Flacoane înalte, sticle de fond de ten, loțiuni tonice, seruri, spray-uri de fixare și demachiante, toate pot fi depozitate cu ușurință în astfel de organizatoare.

Amplasare: Pe colțul măsuței de toaletă sau pe blatul din baie.

Sertarele modulare din acril stivuibil

Sistemele de sertare transparente stivuibile îți permit să construiești un turn de depozitare adaptat exact la înălțimea disponibilă. Poți adăuga modul după modul pe măsură ce colecția ta se modifică. Spre deosebire de rafturile deschise, sertarele închise păstrează ambalajele curate.

Panoul magnetic de perete (DIY sau cumpărat)

Dacă nu ai loc pentru o masă de toaletă sau un dulap suplimentar, transformă un perete liber într-un centru de frumusețe.

Cum funcționează: Se montează un panou metalic subțire pe perete (poate fi înrămat ca un tablou). Pe spatele paletelor de farduri, cutiilor de pudră sau rujurilor se lipește un magnet mic autocolant.

Avantaj: Toate produsele sunt expuse ca într-un magazin, fiind accesibile instantaneu și eliberând complet suprafețele orizontale.

Organizatoare suspendate pe interiorul ușilor

Spatele ușii de la baie sau interiorul ușii de la șifonier reprezintă „spațiu mort” ideal pentru stocare.

Suporturi textile cu buzunare transparente: Sunt ideale pentru depozitarea produselor voluminoase, cum ar fi uscătoarele de păr, plăcile de îndreptat părul, periile, dar și flacoanele mari de îngrijire corporală sau cremele.

Rafturi metalice suspendate: Se pot agăța direct pe ușa dulapului fără a necesita găurire, oferind spațiu pentru palete mari de machiaj.

Cum igienizezi și depozitezi instrumentele de aplicare

Un aspect tehnic critic în organizarea cosmeticelor este menținerea igienei instrumentelor. Pensulele și burețeii de machiaj acumulează sebum, celule moarte și bacterii, iar depozitarea lor necorespunzătoare poate duce la acnee și infecții.

Depozitarea pensulelor

Pahare transparente sau suporturi ceramice: Păstrează pensulele în picioare, cu perii în sus. Pentru un plus de stabilitate și estetică, umple recipientul cu boabe de orez decorative, perle din plastic sau nisip fin. Acestea vor ține pensulele separate și drepte.

Păstrează pensulele în picioare, cu perii în sus. Pentru un plus de stabilitate și estetică, umple recipientul cu boabe de orez decorative, perle din plastic sau nisip fin. Acestea vor ține pensulele separate și drepte. Suporturi cu capac antipraf: Dacă pensulele stau în baie sau pe o masă expusă la praf, alege un suport cilindric cu capac transparent pentru a le proteja.

Depozitarea burețeilor de machiaj

Important: Nu închide niciodată un burețel umed într-un sertar sau într-o casetă din plastic opac. Mediu închis și umed favorizează dezvoltarea mucegaiului.

Nu închide niciodată un burețel umed într-un sertar sau într-o casetă din plastic opac. Mediu închis și umed favorizează dezvoltarea mucegaiului. Soluția: Folosește suporturi din sârmă sau spirală metalică ce permit circulația aerului 360°, permițând burețelului să se usuce complet în mod natural.

Unde nu ar trebui să-ți depozitezi cosmeticele

Lumina directă a soarelui, umiditatea ridicată și variațiile drastice de temperatură afectează compoziția chimică a cosmeticelor.

Deși este cel mai frecvent loc pentru machiaj, baia este adesea cel mai nepotrivit mediu:

Aburul și umiditatea: Degradează formulele praf (fardurile devin crustoase și își pierd pigmentul) și grăbesc dezvoltarea bacteriilor în produsele lichide.

Degradează formulele praf (fardurile devin crustoase și își pierd pigmentul) și grăbesc dezvoltarea bacteriilor în produsele lichide. Căldura: Poate topi rujurile și poate separa uleiurile din fondurile de ten sau creme.

Dacă este posibil, mută machiajul și fardurile praf în dormitor (pe o măsuță, într-un sertar al șifonierului sau pe un raft dedicat). Păstrează în baie doar produsele de curățare și îngrijire corporală care sunt concepute să reziste la umiditate.

Mod de acțiune pentru reorganizarea spațiului tău

Pentru a obține un rezultat durabil, urmează această succesiune logică în proiectul tău de organizare:

Golește complet toate spațiile actuale de depozitare și adună toate cosmeticele într-un singur loc.

toate spațiile actuale de depozitare și adună toate cosmeticele într-un singur loc. Fă trierea: Aruncă tot ce este expirat, modificat sau nefolosit.

Aruncă tot ce este expirat, modificat sau nefolosit. Măsoară spațiul: Ia dimensiunile exacte ale sertarelor, adâncimea rafturilor și suprafața disponibilă pe perete sau blat.

Ia dimensiunile exacte ale sertarelor, adâncimea rafturilor și suprafața disponibilă pe perete sau blat. Alege sistemele de depozitare: Cumpără sau reutilizează organizatoarele potrivite (turnuri rotative, tăvițe modulare, suporturi de perete) pe baza măsurătorilor făcute.

Cumpără sau reutilizează organizatoarele potrivite (turnuri rotative, tăvițe modulare, suporturi de perete) pe baza măsurătorilor făcute. Grupează pe categorii: Așază produsele pe zone clare (ten, ochi, buze) și creează kitul zilnic de acces rapid.

Așază produsele pe zone clare (ten, ochi, buze) și creează kitul zilnic de acces rapid. Menține sistemul: Dedică 5 minute la sfârșitul fiecărei săptămâni pentru a pune produsele rătăcite la locul lor și pentru a curăța suporturile din acril.