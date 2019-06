Cum iei păduchi

Păduchii se răspândesc cu ușurință de la o persoană la alta prin contact direct sau prin intermediul hainelor sau obiectelor personale (cum ar fi pălării sau perii). Un păduche nu poate sări sau zbura. Păduchele se dezvoltă în trei etape: lindină – oul de păduche, nimfă și adult. Cel mai frecvent simptom al păduchilor este mâncărimea. Există diferite simptome, în funcție de tipul de păduchi pe care îl ai. Cu toate acestea, o infestare cu păduchi cap nu este un semn de igienă personală precară sau un mediu de viață murdar. Păduchii nu transportă boli infecțioase bacteriene sau virale.

Ce înseamnă dacă ai lindine

Păduchii au metamorfoze simple sau graduale. Cei imaturi și adulții arată similar, cu excepția dimensiunii. Ouăle de păduchi sunt numite lindine. Ele sunt cilindrice, albe și ovale. Ouăle de păduchi de cap sunt, de obicei, lipite de firele de păr ale capului aproape de nivelul scalpului. În condiții normale, ouăle se vor cloci în șapte până la 11 zile. Păduchele tânăr care iese din ou trebuie să se hrănească în 24 de ore sau va muri. Păduchii clociți vor lua periodic mese de sânge. În mod normal, un păduche tânăr se va maturiza în 10 până la 12 zile într-un adult.

Cum arată păduchii și cât trăiesc ei

Culoarea păduchiilor adulți poate varia de la alb la maro la gri închis. Femelele păduchi fac șase până la șapte ouă pe zi și poate stabili un total de 50 până la 100 de ouă în timpul vieții lor, care poate dura până la 40 de zile. Adulții pot supraviețui doar una până la două zile, fără o masă de sânge, în cazul dacă sunt dați jos din cap.

Cum scapi de păduchi

Este foarte important să se spele hainele și lenjerie de pat în apă fierbinte pentru a scăpa de păduchi. Unii oameni continuă să aibă mâncărimi timp de 7 până la 10 zile după ce păduchi și ouă au fost uciși. Cremele sau loțiunile cu calamina sau steroizi vă poate scuti de mâncărime. Dacă aveți mâncărime severă, puteți încerca pastile antihistaminice. Atenție, însă, nu dați antihistaminice copilului dumneavoastră cu excepția cazului în care este recomandat de un medic.

Cum scapi de păduchi cu gaz

Pe vremuri, la sate și chiar la orașe, copiii care aveau păduchi în cap să se dea cu gaz lampant în păr (se amestecă în cantităţi egale apă şi gaz şi se aplică lotiunea pe par cu un sfert de ora înainte de spălare)

și a doua zi să-și pieptene părul cu un pieptene special, foarte des.

Tratament cu oțet împotriva păduchilor

Pentru combaterea păduchilor există două tipuri de tratamente: chimice, sub formă unor insecticide speciale, disponibile în farmacii, şi naturiste – remedii folosite de sute de ani, acum şi în combinaţîi care potenţează acţiunea lor. Cel mai cunoscut şi sigur leac este oţetul. „Se înmoaie părul şi scalpul în oţet şi se acoperă apoi cu o cască de duş. Se lasă peste noapte, pentru a sufocă păduchii şi a eroda ouăle”. Efecte similare are şi vaselina. Păduchii trebuie să respire, iar aplicarea pe toată lungimea părului a vaselinei îi împiedică să facă asta, asfixiindu-i. La fel acţionează şi uleiurille esenţiale care omoară păduchii şi calmează mâncărimile.

Tratamente naturiste împotriva păduchilor

Printre remediile naturiste eficiente se mai numără: nucul (infuzie concentrată din frunze preparată din două linguriţe cu vârf la 250 ml de apă) cu care spălăm părul; salcia( decoct fin frunze, folosit pentru spălarea părului); iederă (se spală părul cu un decoct preparat dintr-o lingură de frunze tocate la un litru de apă, fierte 10—15 minute şi lăsate să se răcească); pelin( spălături cu o soluţie obţinută dintr-o frunză de pelin opărită în oţet).

Levănţica are de asemenea indicaţii în combaterea pediculozei. Ea se poate folosi sub formă de ulei esențial, aplicat direct pe păr, sau sub formă de infuzie concentrată, din 20-30g la un litru de apă clocotită, infuzată timp de trei minute, pentru spălarea părului, Specialiștii recomandă, în acelaşi scop, şi pătrunjelul: se freacă scalpul cu sucul proaspăt obţinut din frunzele de pătrunjel.

