Relații Cum să recunoști și să gestionezi comportamentul evitant De Ioana Marinescu,

Fiecare dintre noi am avut momente și situații când am ales să ne retragem, fie că am vrut să stăm acasă ca să evităm o ieșire, fie am stat într-un colț la o petrecere și nu am interacționat cu nimeni. Comportamentul evitant este o modalitate de a gestiona stresul prin evitarea gândurilor sau sentimentelor dificile și poate lua o mulțime de forme.