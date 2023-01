Lifestyle Cununie civilă în aer liber. Acte necesare și condiții în 2023 De Mirela Săvulescu, . Ultimul update Joi, 12 ianuarie 2023, 16:39

Salvează articol

România are un sistem de drept civil și, conform Constituției, căsătoria civilă este singura formă valabilă din punct de vedere juridic. Există peste 3.000 de unități administrative, fiecare având propriul birou de stare civilă. Cele mai multe dintre acestea au și o „casă de căsătorie”. De obicei, comuna, orașul sau municipiul în care are loc o căsătorie este cel în care unul dintre viitorii soți are domiciliul legal.