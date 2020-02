Relații Despre SEX fără perdea | «Hepatita C se poate lua prin sex oral?»

"Mă numesc Sorin, am 21 de ani, iar iubita mea are 19 ani. În urmă cu patru luni, ne-am început viaţa sexuală şi totul a fost bine şi frumos. Am fă­­cut sex normal protejat, iar ea mi-a făcut şi sex oral, dar eu nu i-am făcut. În urmă cu câteva săptămâni, mi-am făcut analizele de sânge şi am descoperit că sunt infectat cu hepatita de tip C. Mă tem să nu fie iubita mea de vină, pentru că înainte să fim împreună eram sănătos. Se poate lua această boală prin contact sexual oral - când am făcut sex normal ne-am protejat - sau poate fi alta cauza?"