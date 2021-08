Tehnologia și copiii de azi reprezintă o priveliște pe care o vedem des și deja nu ne mai atrage atenția. Inițial, părinții folosesc gadgeturile ca pe o modalitate de a-și liniști copiii sau ca pe un instrument distractiv și educativ. Mai târziu însă, expunerea timpurie și excesivă a copiilor la telefoane, tablete și calculatoare devine îngrijorătoare.

Cercetările arată că numărul copiilor care folosesc gadgeturi precum smartphone-uri și tablete crește alarmant de la an la an, iar cifrele care ar trebui să ridice cele mai multe semne de întrebare îi vizează pe copiii sub vârsta de doi ani. Specialiștii pediatri și neurologi descurajează utilizarea tehnologiei pentru copiii cu vârsta sub doi ani, expunând permanent pericolele iminente asupra dezvoltării armonioase a acestora.

Copiii mici răspund bine la ecrane video care inițiază interacțiune și astfel, pe moment, se liniștesc și sunt captivați de acțiunea video-urilor sau joculețelor. Cu toate acestea, dispozitivele digitale schimbă întregul univers al copilăriei și modifică raportarea copiilor la jucării clasice, cărți de povești și chiar televizoare.

Nu rareori vedem copii de 1-2 ani care se îndreaptă spre un televizor și glisează cu mâna pe ecran, așteptând un răspuns vizual de acolo. Tabletele și smartphone-urile au devenit o parte a copilăriei, în moduri de neconceput înainte.

Studiile raportează că, în medie, copiii petrec aproape șapte ore și jumătate uitându-se la ecrane. Mai mult decât atât, ei învață cum să folosească gadgeturile chiar înainte de a putea să meargă. Majoritatea părinților care cedează în fața tehnologiei și lasă mână liberă copiilor la folosirea telefonelor și tabletelor nu pot estima efectele acestora asupra dezvoltării timpurii, dar experții avertizează asupra consecințelor expunerii copiilor mici și foarte mici la ecrane.

Efecte nocive ale folosirii tehnologiei la copiii mici

1. Modificări în dezvoltarea creierului

La copiii mici, creierul se triplează ca mărime și continuă să se dezvolte până la vârsta adultă. Studiile au arătat că prea multe dispozitive pot afecta negativ funcționarea creierului unui copil și, în unele cazuri, pot provoca chiar deficit de atenție, întârzieri cognitive, impulsivitate crescută și capacitate scăzută de autoreglare. Părinții sunt sfătuiți ca în loc să își așeze copiii în fața unor ecrane, să găsească timpul și energia să realizeze împreună cu ei activități ditractive – să cânte, să citească, să vorbească și să se joace împreună, adaptat vârstei copilului.

2. Tendințe spre obezitate

Copiii care își petrec timpul în fața ecranelor, mai degrabă decât în parc sau la locul de joacă, nu ard caloriile pe care le consumă. În toate țările, rata obezității la copii este în creștere, ceea ce poate duce la complicații precum diabet infantil, sau chiar infarct și accident vascular cerebral. Joaca liberă îi ajută pe copii să facă mișcare, să alerge, să sară și astfel să se mențină sănătoși, dar este și o modalitate de relaționare și socializare, prin care copiii învață cum să stabilească conexiuni cu alți copii. De aceea, părinții trebuie să-și încurajeze copiii să se joace mai mult și să le creeze cadrul necesar mișcării în aer liber.

3. Predispunere la violență

În urma orelor lungi petrecute în fața tabletei sau telefonului, copiii devin mult mai irascibili și predispuși la comportamente agresive. Copiii mici manifestă tantrumuri mai frecvente, iar copiii mari nu își mai ascultă părinții și se revoltă mult mai violent. Așadar, pentru liniștirea copiilor se recomandă mai degrabă ale metode – cântece, povești, jocuri, decât recurgerea la tehnologie în exces.

4. Expunerea la radiații

Conform unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății, telefoanele mobile și alte dispozitive fără fir sunt considerate riscuri din categoria 2B din cauza emisiilor de radiații. De aceea, se recomandă evitarea expunerii îndelungate a copiilor mici și foarte mici la dispozitive din această categorie.

5. Interacțiune redusă

Timpul petrecut în compania tehnologiei reduce timpul petrecut cu alți copii și astfel limitează interacțiunea și perturbă dezvoltarea normală a abilităților de comunicare a copiilor. În cadrul familiei, de asemenea, folosirea în exces a dispozitivelor electronice reduce inetracțiunea și comunicarea dintre membrii ei, ceea ce poate duce la degradarea relațiilor de încredere și suport ce constituie una din bazele normale de funcționare a unei familii. Abilitățile sociale se învață prin interacțiune directă cu alți oameni, nu cu ecrane neînsuflețite, care doar simulează și reproduc artificial obiceiuri din viața de zi cu zi.

6. Privare de somn



Copiii care devin dependenți de televizor sau jocuri pe telefoane și tablete pot fi privați de orele de somn necesare sau, chiar dacă dorm cât trebuie cantitativ, au parte de un somn mai puțin odihnitor, atât de necesar pentru dezvoltarea circuitelor neuronale ce se formează în copilărie.



7. Reducerea interacțiunii și a expunerii la natură



În loc să iasă și să învețe lumea prin explorare, să alerge, să se murdărească, să umble desculți pe nisip sau în praf, să simtă ploaia și chiar noroiul, cei mai mulți dintre copiii generațiilor actuale preferă să rămână acasă și să se joace pe calculator sau telefon. Unii părinți supraprotectori consideră că tehnologia este utilă, deoarece cred că rămânând mai mult în casă, copiii vor fi mai în siguranță, feriți de eventualele pericole.

Cu toate acestea, ei nu își dau seama că își înstrăinează copilul de lumea naturală a plantelor, animalelor, de vederea cerului, a copacilor și fenomenelor naturii. Unul dintre avantajele jocului în aer liber este că un copil învață enorm din interacțiune, socializare și explorarea naturii.



8. Afectarea vederii

Expunerea prelungită la ecrane produce tensiune oculară. Experții spun că pentru a-și forma o vedere bună, copiii au nevoie să privească lucruri de la distanțe variate, nu doar de aproape, în ecranul telefonului, tabletei sau calculatorului. Cercetările arată că acei copii la care s-a instalat deja dependența de ecrane sunt mai predispuși să dezvolte probleme oculare pe măsură ce cresc.



9. Dependență

În lumea virtuală, gratificarea este instantă, iar ritmul în care se întâmplă lucrurile este mult mai alert, de aceea s-a dovedit deja că expunerea îndelungată la acest mediu crează dependență. Odată obișnuiți cu stimulii din jocuri și filme, copiiilor le va fi foarte greu să se adapteze din nou la ritmul vieții reale, care li se va părea plictisitor. De aceea apare și riscul crescut de a dezvolta anumite tulburări de comportament precum ADHD sau deficit de atenție.

În ciuda numeroaselor studii care dezvăluie efectele negative ale gadgeturilor moderne asupra copiilor, unii experți sunt încă optimiști cu privire la avantajele tehnologiei. Sunt unele voci care spun că ecranele tactile au un mare potențial educațional pentru copii și, folosite corect, ele ar putea facilita învățarea.

De aceea, tehnologia ar trebui încurajată, dar folosită moderat, ca un sprijin pentru progres, nu un impediment în calea dezvoltării sănătoase și armonioase a copiilor.

Pentru a se ajunge la acest echilibru, folosirea dispozitivelor electronice de către copii nu ar trebui să înlocuiască joaca nestructurată, liberă, interacțiunea cu alți copii și timpul petrecut în familie.



