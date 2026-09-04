Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 5 – 11 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 5 – 11 septembrie 2026

În prima parte a zilei de 5 septembrie, idei noi, inspirație, nevoie de originalitate, de schimbare, de provocare, de aventură a cunoașterii.

Între 5 septembrie, după ora 16:31, și 7 septembrie, răstimp complicat de Marte, aflat în tranzit prin casa puterii, a carierei și a succesului, și contracarat de perechea Saturn/Neptun. Singurătatea în fața asumării unei responsabilități, absența unor sfătuitori sau consilieri incompetenți ori de încredere, subminarea prin ignorare a unui nativ care trebuie să conducă o activitate importantă, sperând că, rămas fără susținere, acesta va greși în curând.

Ceea ce nu va fi chiar așa, pentru că din seara zilei de 10 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 30 septembrie, va tranzita casa I a personalității celor despre care vorbim, susținându-i discret, dar eficient în multe demersuri: alocuțiuni, intervenții în ședințe și conferințe, dialoguri publice, interviuri, implementarea unui proiect sau a unor măsuri organizatorice.

Între 7 septembrie, după ora 19:50, și seara zilei de 9 septembrie, relațiile cu prietenii vor fi bune, nativii putând să primească dovezi de afecțiune, de sinceritate ori un ajutor personal. În planul relațiilor afective, nelămuririle sau bănuielile mai vechi ale nativilor care nu au dispărut, vor fi alimentate, din când în când, cu noi argumente. Între 9 septembrie, după ora 22:35, și 11 septembrie, casa a XII-a a sănătății va primi influența Lunii Noi în Fecioară, din 11 septembrie, care va privi sistemul digestiv și relația intestine/imunitate.

În ziua de 10 septembrie, planeta Venus va intra în zodia Scorpionului, unde va avea un traseu mai complicat, pentru că, la un moment dat, va reveni în Balanță, pe fondul unei mișcări retrograde, părăsind definitiv Scorpionul pe 7 ianuarie 2027, timp în care va tranzita casa a II-a a banilor câștigați prin efort personal, în principal din salariu.

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