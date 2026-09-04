Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 5 – 11 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 5 – 11 septembrie 2026

Pe 5 septembrie, modificări la locul de muncă, schimbări în regimul profesional curent (program, orar, noi condiții organizatorice, noi responsabilități).

Între 5 septembrie, după ora 16:31, și 7 septembrie, se vor menține barierele de comunicare și cooperare pe plan partenerial; se alimentează cu rezistență sau inflexibilitate o problemă care nu este atât de dificilă pe cât o fac ambele părți, din dorința de a demonstra celuilalt.

Între 7 septembrie, după ora 19:50, și seara zilei de 9 septembrie, posibilă rezolvare financiară sau câștig, dar și multă bătaie de cap , piedici și situații bizare cu care oamenii se vor confrunta pe parcursul acestor zile. O chestiune juridică ar putea fi abordată, dar, pentru moment, fără prea mult succes.

Între 9 septembrie, după ora 22:35, și 11 septembrie, casa a IX-a a comunicării într-un plan superior și a pregătirii profesionale la nivel înalt va primi influențele Lunii Noi în Fecioară, din 11 septembrie, care ar putea genera noi situații ce îi vor obliga pe nativi să ia o decizie, să-și schimbe planul, să accepte o propunere sau o schimbare de statut profesional. În dimineața zilei de 10 septembrie, planeta Venus va intra în zodia Scorpionului, unde va avea un traseu mai complicat, pentru că, la un moment dat, va reveni în Balanță, pe fondul unei mișcări retrograde, și va părăsi definitiv Scorpionul pe 7 ianuarie 2027, perioadă în care va pune probleme delicate în relația nativilor cu prietenii lor.

Nu vor putea acționa direct și brutal, ci „prin învăluire”, subtil pentru a nu stârni mânie, reacții vehemente ori riposte neașteptate și costisitoare. În seara zilei de 10 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 30 septembrie, va străbate casa a X-a, a puterii, a exercitării unei funcții, a succesului profesional; Mercur le va da Capricornilor suplețea necesară, mai ales dacă vor trebui să vorbească în public.

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