Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 5 – 11 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 5 – 11 septembrie 2026

Pe 5 septembrie, posibile schimbări de mică importanță în viața profesională, evenimente publice și întâlniri care îi vor obliga pe nativi să se adapteze și să răspundă așteptărilor momentului.

Între 5 septembrie, după ora 16:31, și 7 septembrie, Fecioarele vor fi exigente, intolerante la derapajele de gândire sau de comportament ale unor prieteni, neezitând să critice și să facă observații. Între 7 septembrie, după ora 19:50, și seara zilei de 9 septembrie, tensiuni pe direcția Vărsător – Leu, adică axa cardiovasculară, care nu pot fi trecute cu vederea; protecție din partea planetei Jupiter, care le va da Fecioarelor rezistență la stres, la efort, la tensiuni psihice, la evoluția negativă sau periculoasă a unor evenimente din viața lor sau a celor apropiați.

Între 9 septembrie, după ora 22:35, și 11 septembrie, casa I a personalității celor despre care vorbim acum va fi influențată de Luna Nouă în Fecioară, din 11 septembrie, care va permite renunțarea la vechile preocupări, obiceiuri sau interese și dezvoltarea unor activități noi, în concordanță cu profilul actual al muncii pe care o desfășoară sau cu șansa de a lucra într-un colectiv (asociație, parteneriat).

Pe 10 septembrie, planeta Venus va intra în zodia Scorpionului, unde va avea un traseu mai complicat, pentru că, la un moment dat, pe fondul unei mișcări retrograde, ea va reveni în Balanță, apoi, pe 7 ianuarie 2027, va părăsi definitiv Scorpionul, timp în care va introduce accente speciale în dialogurile sau în felul în care nativii se vor prezenta în public, vor vorbi la întrunirile oficiale sau vor susține niște examene.

Există o doză de noroc, există însă și riscuri sporite asumate inutil, după cum vor exista și abilități speculate inteligent. În ziua de 10 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 30 septembrie, va susține acțiunile diplomatice și abilitatea de a evita capcanele unor decizii eronate în plan financiar.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE