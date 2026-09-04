Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 5 – 11 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 5 – 11 septembrie 2026

Pe 5 septembrie, Gemenii vor fi vioi, se vor simți în formă, mai ales dacă vor trebui să se întâlnească cu diferite persoane pe care își vor propune să le impresioneze cu felul lor de a vorbi, cu observațiile pline de umor, cu povestioarele care au darul să stârnească amuzamentul ascultătorilor și care își vor revărsa astfel, direct sau indirect, simpatia asupra „povestitorului”.

Între 5 septembrie, după ora 16:31, și 7 septembrie, stres financiar resimțit de unii Gemeni care mai degrabă vor trăi o stare de spaimă decât se vor confrunta cu adevărat cu lipsa banilor. Între 7 septembrie, după ora 19:50, și seara zilei de 9 septembrie, unele persoane, mai ales din rândul celor tinere, vor avea susținerea Marelui Protector și Benefic dacă se vor prezenta la examene teoretice sau practice, orale sau scrise; asta nu înseamnă că nu trebuie să mai învețe pentru că „rezolvă Jupiter totul”, ci că vor fi feriți de eventualele situații neplăcute, încurcături sau disfuncții în derularea verificării cunoștințelor lor.

Între 9 septembrie, după ora 22:35, și 11 septembrie, relațiile de familie vor fi bruiate de Luna Nouă în Fecioară, din 11 septembrie, care ar putea alimenta ostilități și comentarii pe marginea unor inițiative luate de către nativi și care nu vor fi întâmpinate cu bunăvoință.

În dimineața zilei de 10 septembrie, planeta Venus va intra în zodia Scorpionului, pe care o va părăsi la un moment dat, revenind în Balanță, pe fondul unei mișcări retrograde, și părăsind apoi, definitiv, Scorpionul pe 7 ianuarie 2027, timp în care va funcționa ca un aducător de soluții de moment ce vor izbuti să risipească un conflict în evoluție.

Pe 10 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 30 septembrie, va fi în elementul lui, în semnul de Aer al Balanței, oferindu-le nativilor șansa de a fi sclipitori, de a avea intuiții, imaginație, fantezie și expresivitate.

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