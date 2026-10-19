O femeie a cumpărat o geantă cu 35 de dolari de la un târg de vechituri și a găsit patru plicuri roșii în ea: ce a decis să facă după ce a aflat semnificația lor

O vacanță la New York, SUA, s-a încheiat cu o surpriză uluitoare pentru o tânără în vârstă de 27 de ani, pasionată de obiectele second-hand și piesele vintage.

Voia un model vintage de firmă

Autumn Buesking, originară din statul american Iowa, a achiziționat o geantă neagră dintr-un târg de vechituri, plătind pe ea suma de 35 de dolari, fără să bănuiască nicio secundă ce se ascundea în interior, relatează People.

Tânăra a povestit că nu își propusese să facă achiziții majore în ultima zi a călătoriei, mai ales că spațiul din valiză era deja limitat. Totuși, atenția i-a fost atrasă de un stand bogat în articole de marochinărie, unde spera să găsească un model vintage de la branduri cunoscute.

Deoarece produsele nu aveau etichete cu preț, Buesking a mers la unul dintre comercianți pentru a solicita detalii, stabilind achiziția la 35 de dolari.

În timp ce verifica interiorul genții pentru a căuta eticheta producătorului, Buesking a dat peste patru plicuri roșii, bine sigilate.

Cunoscând vag tradițiile asiatice, tânăra a presupus că ar putea fi vorba despre plicuri ceremoniale folosite pentru oferirea de cadouri în bani și a estimat la o primă atingere că în interior s-ar putea afla în jur de 20 de dolari.

O afacere foarte bună

Chiar și cu această bănuială, tânăra considera că prețul achiziției era unul extrem de convenabil, deoarece geanta în sine – un model Michael Green – avea o valoare de piață estimată între 50 și 100 de dolari.

„Mi s-a părut o afacere foarte bună pentru geantă în sine. Dacă înăuntru erau 20 de dolari, practic obțineam geanta care îmi plăcea cu doar 15 dolari. Iar dacă nu era niciun ban, tot era un preț bun”, a explicat ea.

Surpriza a fost uriașă: 400 de dolari

Curioasă, dar dorind să evite aglomerația din târg, Buesking a amânat deschiderea plicurilor până la sosirea în camera de hotel, parcurgând un drum de aproximativ 20 de minute.

Pe parcurs le-a scris prietenilor săi, iar ulterior a filmat momentul deschiderii plicurilor pentru a publica clipul pe rețeaua TikTok. Surpriza a fost uriașă: în loc de suma modestă estimată, în cele patru plicuri roșii se aflau în total 400 de dolari în numerar.

„Cred că voi considera geanta aceasta geanta mea norocoasă pentru tot restul vieții!”, a spus tânăra.

Urmăritorii de pe rețelele de socializare i-au explicat tinerei că plicurile roșii, cunoscute sub denumirea de „angbao”, reprezintă un simbol tradițional chinezesc care se oferă cu ocazia Anului Nou sau la evenimente speciale pentru a aduce noroc și prosperitate.

Deși unii utilizatori au întrebat dacă banii pot fi returnați, Buesking a spus că proveniența obiectului dintr-un târg public face imposibilă identificarea fostului proprietar.

„Să împart norocul”

Inspirată de semnificația culturală a descoperirii și de amintirea unui tatuaj simbolic cu cuvântul „norocos” pe care îl poartă alături de partenerul ei, tânăra a decis să folosească întreaga sumă într-un mod generos.