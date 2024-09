Descoperă cele mai cunoscute poduri din lume:

Poduri celebre din lume

Multe dintre podurile din această lume nu sunt simple construcții care fac coexiunea a două puncre peste un râu sau o vale. Unele dintre aceste poduri celebre se numără printre cele mai emblematice obiective turistice din lume și milioane de turiști se adună pentru a le vedea în fiecare an. Următoarele 10 poduri sunt considerate bijuterii ale arhitecturii și minunății ale tehnologiei care au devenit obiective turistice în sine.

Tower Bridge

Poduri celebre din lume – Tower Bridge

Unul dintre acele poduri celebre din lume care au devenit un simbol, Tower Bridge a fost construit în urmă cu 120 de ani peste Tamisa pentru a ușura traficul rutier menținând în același timp accesul fluvial la docurile Londrei. Construit cu structuri mobile uriașe care se ridică pentru navele care trec, este considerat până astăzi o minune a ingineriei și una dintre simbolurile Londrei. Este, fără îndoială, una dintre cele mai recunoscute structuri din întreaga lume. Puntea podului este liber accesibilă atât pentru vehicule, cât și pentru pietoni, în timp ce turnurile gemene ale podului, aleile la nivel înalt și sălile mașinilor victoriene fac parte din expoziția Tower Bridge, pentru care se percepe o taxă de intrare.

Podul din Brooklyn

Poduri celebre din lume – Brooklyn Bridge

Celebrul pod Brooklyn din New York este un pod suspendat care leagă cartierele Manhattan și Brooklyn, traversând East River pe o lungime de 486,3 m. Construcția podului a început în 1869 și a fost deschis paisprezece ani mai târziu. Podul este una dintre cele mai importante atracții gratuite din New York și are o pasarelă pietonală largă deschisă pietonilor și bicicliștilor în centrul său, deasupra benzilor pentru automobile. În timp ce mergi din Brooklyn spre Manhattan, vei fi copleșit de priveliștile care se desfășoară în fața ta.

Podul Khaju

Poduri celebre din lume – Khaju

Podul Khaju este unul dintre cele mai bune exemple de arhitectură persană din Iran. Situat în provincia Isfahan, podul Khaju îndeplinește multe funcții. Primul conectează cele două maluri ale râului Zayandeh. În același timp, funcționează ca un baraj care desparte două porțiuni ale râului cu niveluri diferite ale apei. În plus, este un loc excelent pentru petrecere a timpului liber, cu pavilioanele și treptele peste apă, într-o regiune în care căldura este adesea intensă.

Harbour Bridge

Harbour Bridge

Sydney Harbour Bridge este cel mai înalt pod cu arc din oțel din lume, măsurând 134 m de la vârf până la nivelul apei. În frumoasa sa locație portuară, a devenit un simbol internațional renumit al Australiei. Lungimea sa totală, inclusiv deschiderile din apropiere, este de 1149 metri și deschiderea arcului său este de 503 metri . Podul – supranumit „The Coathanger” datorită designului său bazat pe arc – transportă trafic feroviar, vehicular, biciclete și pietonal între districtul central de afaceri din Sydney și North Shore.

Viaductul Millau

Viaductul Millau

Viaductul Millau face parte din Autostrada A75-A71 de la Paris la Montpellier și este situat în departamentul Aveyron din sudul Franței. Este cel mai înalt pod din lume, având 270 de metri peste râul Tarn și are peste 340 de metri înălțime în vârful celui mai înalt catarg al său. Este puțin mai înalt decât Turnul Eiffel din Paris și cu doar 38 de metri mai scurt decât Empire State Building. Este un pod rutier proiectat de inginerul Michel Virlogeux și arhitectul britanic Norman Foster.

Podul Carol

Podul Carol Praga

Podul Carol, care a fost finalizat la începutul anilor 1400, este un pod istoric care traversează râul Vltava din Praga, Republica Cehă. Construit în întregime din piatră, podul se întinde pe aproape 500 de m și este decorat cu zeci de statui pe ambele părți.

Podul Manhattan

Când Podul Manhattan a fost finalizat, în 1912, acesta a luat locul Podului Brooklyn ca fiind cel mai lung pod din oraș. Cu o întindere de aproximativ 2000 de m peste East River, Podul Manhattan a fost proiectat de Leon Moisseiff. Astăzi, sute de mii de navetiști folosesc podul, traversând cu automobilul, metroul, bicicleta sau pe jos. Cu siguranță poate fi încadrat în topul listei cu poduri celebre din lume.

Golden Bridge

Emblematicul Golden Bridge, unul dintre cele mai recunoscute simboluri internaționale ale SUA, se întinde pe canalul dintre Oceanul Pacific și Golful San Francisco, legând orașul San Francisco de Marin. S-a deschis în 1937 și a fost, până în 1964, cel mai lung pod suspendat din lume, la 1.300 m. Podul a fost recent modernizat, pentru a rezista mai bine la cutremure, având în vedere apropierea sa de Inelul de Foc. Podul este popular printre pietoni și bicicliști și are alei și piste de biciclete de ambele părți ale celor șase benzi de circulație pentru vehicule.

Ponte Vecchio

Poduri celebre din lume – Ponte Vecchio

Nicio vizită la Florența nu este completă fără cel puțin o vizită pe podul său medieval cu arc, Ponte Vecchio, care străbate râul Arno. Podul a fost construit pentru prima dată în epoca romană, dar a fost reconstruit în secolul al XIV-lea, după ce a fost distrus de o inundație. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost singurul pod peste Arno pe care germanii care fugeau nu l-au distrus. Pe Ponte Vecchio au existat mereu magazine. Inițial, aceștia erau măcelari și vânzători de pește, dar ulterior s-a decis ca bijutierii să aibă voie să-și țină magazinele aici.

