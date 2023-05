Poezii de Mircea Micu

Cine a fost Mircea Micu

Prin stilul vibrant și original, Mircea Micu i-a captivat pe cititori, în timp ce operele sale au fost apreciate pentru profunzimea lor și pentru abordarea subtilă a subiectelor sensibile. A scris peste 35 de volume de proză, versuri și memorialistică, fiind multiplu laureat al premiilor literare acordate de Asociația Scriitorilor din București și de Academia Române.

În afară de activitatea sa literară, Mircea Micu a fost, în același timp, un susținător fervent al valorilor democratice și al libertății de exprimare. Într-o perioadă dificilă din zbuciumata istorie a României, în perioada în care libertatea cuvântului era restricționată, Micu a avut curajul să-și exprime opiniile și să critica nedreptățile sociale. Prin intermediul articolelor sale, el a luptat pentru promovarea unei societăți mai juste și pentru apărarea drepturilor omului.

Totodată, el a fost un spirit liber și un etern căutător de adevăruri. Prin intermediul scrisului său, a reușit să pună în discuție convențiile și prejudecățile, încurajând oamenii să gândească liber și să își urmeze propriile vise. Moștenirea sa literară și activismul său civic continuă să inspire și să influențeze generațiile actuale și viitoare.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Un asistent de la Spitalul Militar Central a sedat intenționat cu diazepam trei paciente, iar una dintre ele a ajuns în stare gravă la ATI. Parchetul a deschis dosar de „tentativă de omor calificat”

Biografie Mircea Micu

Mircea Micu s-a născut la 31 ianuarie 1937, în comuna Vărșand, județul Arad, ca fiu al lui Ioan Micu, ofițer de jandarmi, și al Ecaterinei (născută Handra). La vârsta de 13 ani, rămas orfan de tată (mort în timpul celui de-al Doilea Război Mondial), Micu s-a mutat împreună cu mama lui la Arad, unde a urmat timp de un an cursurile Liceului „Moise Nicoară”. Apoi a făcut Școala Pedagogică din oraș (1952-l956), după care a făcut Institutul pedagogic din Timișoara.

După absolvire s-a înscris la Facultatea de Filologie, iar după trei ani s-a angajat ca profesor suplinitor la școala de surzi din Șiria (1957-1967). În paralel lucra ca redactor la ziarul local „Flacăra Roșie”. Ulterior a fost funcționar la Fondul Literar (1968-l972), iar în 1965 avea să se stabilească în București, unde s-a angajat la Uniunea Scriitorilor (1970), unde a ocupat diverse funcții administrative, până în anul 1989. De asemenea, a făcut parte și din Asociația Scriitorilor, unde a editat mai multe almanahuri literare.

După 1989, Mircea Micu a condus revista săptămânală „Viața Capitalei”, după care a fost inspector-șef la Direcția de cultură a Capitalei. Din 1992 a ocupat postul de director al cotidianului „Cronica Română”.

Recomandări REPORTAJ. Care este noul pol al secetei din România unde zeci de fermieri se declară în faliment. Declarațiile oamenilor din generația nouă de agricultori

Când și-a făcut debutul literar

Studiile și debutul literar ale lui Mircea Micu au avut loc în perioada interbelică, într-o perioadă în care România se afla în plină efervescență culturală și socială. După absolvirea liceului, a urmat Facultatea de Litere a Universității din București, unde s-a remarcat prin talentul său literar și prin interesul său deosebit pentru literatura română și universală.

Unul dintre cele mai cunoscute romane semnate de Mircea Micu se intitulează „Pe marginea abisului”. Acesta a avut un impact deosebit în peisajul literar românesc datorită manierii profund filosofice și introspective în care explorează diverse teme precum iubirea, destinul și sensul vieții. Prin intermediul personajelor sale complexe și a intrigii captivante, Micu a reușit să creeze o operă care provoacă reflecție, impresionând cititorii din generații diferite.

Primii pași în scris i-a făcut la vârsta de 18 ani, în revista literară „Scrisul bănățean” (1955). Însă, debutul editorial avea să se consume șapte ani mai târziu, odată cu publicarea volumului de poezii „Izvorul”. Au urmat patru volume de poezii și parodii spirituale: „Teama de oglinzi” (1970), „Vânătoare de seară” (1971), „Murind pentru prima oară” și „Dracul verde” (1972), „Poeme pentru mama (1973), Cu inima în palmă (1974). „Parodii de la A la Z” (1975), „Cetiți-le ziua” (1976) și „La munte și la mare” (1980). A scris și versuri pentru copii în volumul „Șoapte” (1970), „Memoria pergamentelor” (1971) și „Țara de dor” (1973).

Recomandări Întrebată de o studentă despre fenomenul condamnaților români care au fugit în alte țări, Laura Kovesi l-a invocat pe Cătălin Predoiu

A scris și numeroase cărți de proză, iar cu romanul „Patima”, publicat apărut în 1972, a reușit să se afirme ca un prozator redutabil în buna tradiție a Școlii ardelene. De altfel, el a fost comparat cu Ioan Slavici, Ioan Agârbiceanu sau Titus Popovici. A scris și o piesă de teatru, „Avram lancu”, care a fost pusă în scenă la Teatrul Național din Cluj-Napoca în anul 1978.

Poetul Mircea Micu a încetat din viață la vîrsta de 73 de ani, la 19 iulie 2010

Poezii de Mircea Micu

Mircea Micu a publicat numeroase volume de poezii, iar noi am făcut o selecție cu câteva dintre cele mai frumoase versuri pe care le-a scris regretatul poet.

A fi

A fi peste mormântul verii,

Sedus de viață ca de-un dor,

Mânz tânar degustând lumina,

Sălbatic și nerăbdător.

Să crezi că nu există moarte,

Că morții sunt numai un fel

De fluturi adormiți de muzici

Și-nchiși în bile de oțel.

A fi uitat de toată lumea,

A fi iubit de cine vrei,

Când vin să te-ncălzească noaptea

Fragile, turmele de miei.

A fi pe-un câmp uitat de lume,

De smog uitat și de mașini,

Tu singur duelând în aer

Cu săbiile unor crini.

A ști râzând, că sânul tandru

Rotit în porțelan etern

Se surpă-n el până devine

Mormânt al laptelui matern.

Și peste toate, ca un tigru,

Să treci râzând și să te minți.

Și când amenință zăpadă

Să o întâmpini cu o floare-n dinți.

Așteptare

A cules mama dovlecii,

Morcovii i-a îngropat

Iarna ca o cloșcă albă

Se înfoaie peste sat.

Iepuri mișună-n grădină

Printre verze ce-au albit

Scade ziua, crește noaptea

și poștașul n-a venit.

O să vină sigur mâine.

Oh! Bețivul de poștaș.

Poartă-n geanta lui de piele

Vești din marele oraș.

Cade noaptea, mama coase

La dantela de bumbac

Ochii ei ca două stele

Picură în vârf de ac.

Umblă iepuri în grădină,

Verzele s-au ofilit,

Iese mama și se uită,

Dar poștașul n-a venit.

Poate c-a uitat la crâșmă

Veștile de la oraș,

Poate că l-a mâncat lupul

Pe bețivul de poștaș…

Clipa târzie

Aud sunând departe-n munți

Plânsetul lupilor cărunți.

Bătrâne mori de apă cresc

În somnul meu copilăresc.

Pe degetul de mijloc port

Inelul vechi al unui mort.

Mi-e dor de-un ied, de-un mânz nebun

Pe câmpuri desenat cu fum.

Dintr-un copac mi-aș face-n somn

O aspră mantie de domn.

Eu numai noaptea stau și cânt

C-un deget retezat de vânt.

Confesiune

Mamă sunt mai puternic decât un melc,

Mai închis în mine decât Cartagina,

Mai nedescifrat ca Stella trilingvă…

Numai tu mă deschizi, uneori

Nutrind speranța deșartă

C-am să fiu conversativ și duios

Ca Nero înainte de-a aprinde Roma…

Altfel, e bine… sunt sănătos,

M-am subțiat până aproape de os

Și m-am înrăit, și-am devenit mai frumos.

Știi ca melcul în zori

Pe care-l picură roua din flori

Și el se închide în sine

Pentru Vecime…

Departe

Departe o casă

La marginea dealului

O casă din lemn

Năpădită de iederă

Uneori, inima mea,

Tremurând ca o vulpe

Îi dă târcoale.

Acolo miroase a brad

Și între geamuri

Doarme o privighetoare

Acolo am văzut

Icoanele de lemn

Cu rășina plângând

Și înspăimântând

Tăietorii de lemne.

Îmi scrie mama

Îmi scrie mama: „ți-am făcut mormânt,

Că nu se știe ce și cum și când…

Tu chiar dacă trăiești în București

Știu eu cât de străin și singur ești.

Are gărduț de fier ce ne desparte

Dar vom fi mai aproape după moarte.

E din beton. Să nu fii supărat

Dar toți vecini s-au asigurat.

Ți-am pus compot de vișini și gutui

Și dacă vrei să ți-l trimit să-mi spui.

A venit toamna. Vremea e ploioasă

Și poate n-ai să poți veni acasă.

Să nu te culci târziu. știu eu cum ești

ȘI să te-mbraci mai gros, să nu răcești.

Noroc și sănătate, dragul meu.

Mormântul de beton l-am plătit eu”…

Nu am mai fost acasă demult

Nu am mai fost acasă demult,

Mă gâtuie orașul ca pe un miel fragil,

Am uitat cum miroase busuiocul,

Dar ochii mi-au rămas de copil.

Strada îmi mitraliază auzul,

Scrâșnetul tramvaiului mi se pare un tril,

Vorbele-mi sunt gloanțe ascunse,

Dar ochii mi-au rămas de copil.

Noaptea mă visez într-un lan de secară,

Am devenit mai ursuz, mai abil,

Nici nu mai știu deosebi mărul de pară,

Dar ochii mi-au rămas de copil.

Nu mi se mai arată nici mama în somn

Cu zâmbetul ei de înger umil

Dorm ca un vultur la pândă

Dar ochii mi-au rămas de copil

O rugăminte

Am o rugăminte,

Mult mai-nainte de înainte

De a mă furișa-n pământul fierbinte,

Caută-n sertarul cu miros de lămâie

Caietele mele cu versuri din copilărie.

Trimite-mi, dacă poți, foile vechi

Să-mi revină puritatea-n urechi.

În suflet să-mi revină, ʼncărunțind

Viața mea care se scrie-ntr-un rând.

Un rând șerpuitor

Ca un drum spre Ardeal,

Imprevizibil și frumos

Ca un ideal…

Sub ofilirea vechilor gutui

Îmi speli cămășile ce mi-au rămas,

în vis le speli cu spumă de stamină,

Tu ești tăcută, noaptea n-are glas

și stelele-s înalte și sublime.

Nesomnul tău e insomnia mea,

Sudoarea ta înalbăstrește cerul.

Cade din când în când câte o stea

și-mi vâră-n colțul inimii jungherul.

Sub ofilirea vechilor gutui

Tu duci cămăși în gerul de afară.

Pe sfoară cu bătrâne mâini le pui

De parcă le-ai spălat întâia oară.

N-ai somn și dinspre tine, noaptea, vin

La geamurile mele-nstrăinate

Păsări de taină poposind puțin

Cu ochi de lacrimi și de nestemate.

Nu-mi mai spăla cămășile rămase

Relicve triste într-un cuib de dor,

Mâinile tale de leșie roase

Le simt arzând pe trup tulburător.

Mai bine stai cu ochi pierduți în noapte

și cheamă-mă la sânul tău de lapte…

Testament

Fetiței mele, Oana

Am să-ți las

Calul meu drept moștenire.

E prelung, aburos și subțire

Și mincinos

Ca o amintire.

Caută-l când vei vedea

Că nu mai respir.

L-am priponit

În grădina pustie

Legat simbolic

De un trandafir.

Foto:Shutterstock

Citește și: Poezii de Vasile Voiculescu – cele mai frumoase versuri scrise de „poetul îngerilor”

Playtech.ro Gestul făcut de Camilla când Charlotte nu s-a aplecat în faţa ei! Cum a procedat Prinţesa, imagini rare

Viva.ro De ce nu mai apare Meghan Markle în certificatul de naștere al fiului ei. Ce e scris în dreptul numelui mamei

TVMANIA.RO Un nou serial românesc intră la Antena 1! Ce se știe despre proiect

FANATIK.RO Polițista care și-a reclamat șeful că-i trimitea mesaje deocheate a primit ”mustrare scrisă” de la IPJ Iași pentru prejudicii de imagine

Știrileprotv.ro O fată de 15 ani din Vrancea a murit după ce a început să îi curgă sânge din nas. Declarațiile făcute de reprezentanții Serviciului de Ambulanță

Observatornews.ro Elev bătut cu bestialitate de un coleg pe stradă, în Constanța. Părinții băiatului de 13 ani sunt în stare de șoc

Orangesport.ro Dan Udrea s-a revoltat în direct după ce Petrescu a plecat din interviu. Reacţia vehementă prin care l-a pus la punct pe antrenor

Unica.ro Patru zodii bătute de soartă în mai! Eu sunt nativii care vor încheia luna în lacrimi