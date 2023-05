Despre Nicolae Labiş – biografie

Nicolae Labiş s-a născut la Poiana Mărului, Fălticeni- Suceava, la 2 decembrie 1935. Părinţii săi, Eugen şi Ana-Profira, erau învăţători. Până la vârsta de șapte ani, Nicolae Labiș citise deja foarte mult, iar în timpul școlii s-a remarcat prin compunerile sale și scrierile sale literare.

În anul 1949, Nicolae Labiș scrie „Slove de ziar” şi nuvela „Cărări spre victorie”, iar în august 1950, trimite poezia „Muntele cîntă”, spre publicare, revistei „Viaţa românească.”

În acelaşi an, participă la Consfătuirea Tinerilor Scriitori din Moldova, iar în decembrie publică poezia de debut „Fii dîrz şi luptă, Nicolae!”, în revista „Iaşul nou”, sub pseudonimul N. Mălin.

În anul 1951, obţine premiul I la Concursul de limbă şi literatură română de la Bucureşti.

În anul 1952, Nicolae Labiș se transferă la Liceul „Mihail Sadoveanu” din Iaşi, unde va conduce cenaclul literar al şcolii.

Va absolvi examenul de maturitate cu calificativ maxim la limba română, iar la 15 septembrie 1952, intră, prin examen, la Şcoala de literatură „Mihai Eminescu” din Bucureşti.

Va publica, în „Viaţa românească”, poezia „Moartea căprioarei” care este una dintre operele sale cele mai renumite.

În anul 1956, Nicolae Labiș participă la Conferinţa tinerilor scriitori şi publică primul său volum, „Puiul de cerb”, urmat, la scurtă vreme, de volumul „Primele iubiri”, apoi va deveni membru al Uniunii Scriitorilor.

S-a stins la doar 21 de ani

În noaptea de 9/10 decembrie 1956, Nicolae Labiș suferă un groaznic accident de tramvai, în staţia din vecinătatea Spitalului Colţea, fiindu-i fracturată coloana vertebrală.

Este internat în spital, suferă teribil, apucând, totuşi, să îi dicteze prietenului Aurel Covaci poezia „Pasărea cu clonţ de rubin”.

La 22 decembrie 1956, Nicolae Labiş a murit la doar 21 de ani, fiind înmormântat la cimitirul Bellu din Bucureşti, după ce convoiul funerar a făcut un ocol prin faţa mormântului lui Mihai Eminescu, potrivit rador.ro

Volume publicate

Puiul de cerb, București, 1956

Primele iubiri, București, 1956

Lupta cu inerția, București, 1958

Primele iubiri, București, 1962

Păcălici și Tândăleț, București, 1964

Moartea căprioarei, București, 1964

Versuri, București, 1964

Anotimpurile, București, 1964

Albatrosul ucis, București, 1966

Scufița roșie, București, 1967

Poezii, București, 1968

Moartea căprioarei, București, 1969

Scrisoare mamei, București, 1969

Poezii, lași, 1971

Sînt spiritul adîncurilor, București, 1971

Vârsta de bronz, București, 1971

Poezii, București, 1976

Păcălici și Tândăleț, București, 1977

Descrierea chipurilor, lași, 1982

Moartea căprioarei, București,1983

Poezii, București, 1984, 1985, 1987, 1989

Albatrosul ucis, Galați, 1993

Vioară neagră-ntre oglinzi, Chișinău, 1993

Trei poeme (ediție liliput), Suceava, 1995

Poezii, București, 1997

Moartea căprioarei. Poezii, Chișinău, 1997

Moartea căprioarei (ediție bibliofilă), București, 1997

Viața și opera, lași, 2001

Lupta cu inerția la timpul prezent (ediție critică), Timișoara, 2001

Doină întârziată, Suceava, 2005

Moartea căprioarei (ediție bibliofilă), Suceava, 2005

Opera poetică, Chișinău, 2005

Dincolo de fruntariile poeziei, I (proză, dramaturgie), Suceava, 2005

Nicolae Labiș, folclorist (antologie folclorică), Suceava, 2006

Traduceri, Suceava, 2007

Corespondență, Suceava, 2009

Puiul de cerb, Suceava, 2010

Dincolo de fruntariile poeziei, II (texte critice), Suceava, 2011

Opera magna, Suceava 2013

Poezii inedite, Suceava 2015

Poezii de Nicolae Labiș

Moartea Căprioarei a rămas una dintre cele mai apreciate și cunoscute poezii scrise de Nicolae Labiș, iar despre aceasta George Călinescu afirma: „Chiar dacă n-ar mai fi scris şi alte poezii, „Moartea căprioarei”, singură, este în măsură să fixeze numele lui Labiş, în conştiinţa generaţiilor tinere, ca un mare poet”.

Moartea căprioarei – poezii de Nicolae Labiș

Seceta a ucis orice boare de vânt.

Soarele s-a topit şi a curs pe pământ.

A rămas cerul fierbinte şi gol.

Ciuturile scot din fântână nămol.

Peste păduri tot mai des focuri, focuri

Dansează sălbatice, satanice jocuri.

Mă iau după tata la deal printre târşuri,

Şi brazii mă zgârie, răi şi uscaţi.

Pornim amândoi vânătoarea de capre,

Vânătoarea foametei în munţii Carpaţi.

Setea mă năruie. Fierbe pe piatră

Firul de apă prelins din cişmea.

Tâmpla apasă pe umăr. Păşesc ca pe-o altă

Planetă, imensă, străină şi grea.

Aşteptăm într-un loc unde încă mai sună,

Din strunele undelor line, izvoarele.

Când va scăpăta soarele, când va licări luna,

Aici vor veni în şirag să se-adape

Una câte una căprioarele.

Spun tatii că mi-i sete şi-mi face semn să tac.

Ameţitoare apă, ce limpede te clatini!

Mă simt legat prin sete de vietatea care va muri

La ceas oprit de lege şi de datini.

Cu foşnet veştejit răsuflă valea.

Ce-ngrozitoare înserare pluteşte-n univers!

Pe zare curge sânge şi pieptul mi-i roşu, de parcă

Mâinile pline de sânge pe piept mi le-am şters.

Ca pe-un altar ard ferigi cu flăcări vineţii,

Şi stelele uimite clipiră printre ele.

Vai, cum aş vrea să nu mai vii, să nu mai vii,

Frumoasă jertfă a pădurii mele!

Ea s-arătă săltând şi se opri

Privind în jur c-un fel de teamă,

Şi nările-i subţiri înfiorară apa

Cu cercuri lunecoase de aramă.

Sticlea în ochii-i umezi ceva nelămurit,

Ştiam că va muri şi c-o s-o doară.

Mi se părea că retrăiesc un mit

Cu fata prefăcută-n căprioară.

De sus, lumina palidă, lunară,

Cernea pe blana-i caldă flori stinse de cireş.

Vai, cum doream ca pentru-ntâia oară

Bătaia puştii tatii să dea greş!

Dar văile vuiră. Căzută în genunchi,

Îşi ridicase capul, îl clătină spre stele,

Îl prăvăli apoi, stârnind pe apă

Fugare roiuri negre de mărgele.

O pasăre albastră zvâcnise dintre ramuri,

Şi viaţa căprioarei spre zările târzii

Zburase lin, cu ţipăt, ca păsările toamna

Când lasă cuiburi sure şi pustii.

Împleticit m-am dus şi i-am închis

Ochii umbroşi, trist străjuiţi de coarne,

Şi-am tresărit tăcut şi alb când tata

Mi-a şuierat cu bucurie: – Avem carne!

Spun tatii că mi-i sete şi-mi face semn să beau.

Ameţitoare apă, ce-ntunecat te clatini!

Mă simt legat prin sete de vietatea care a murit

La ceas oprit de lege şi de datini…

Dar legea ni-i deşartă şi străină

Când viaţa-n noi cu greu se mai anină,

Iar datina şi mila sunt deşarte,

Când soru-mea-i flămândă, bolnavă şi pe moarte.

Pe-o nară puşca tatii scoate fum.

Vai fără vânt aleargă frunzarele duium!

Înalţă tata foc înfricoşat.

Vai, cât de mult pădurea s-a schimbat!

Din ierburi prind în mâini fără să ştiu

Un clopoţel cu clinchet argintiu…

De pe frigare tata scoate-n unghii

Inima căprioarei şi rărunchii.

Ce-i inimă? Mi-i foame! Vreau să trăiesc, şi-aş vrea…

Tu, iartă-mă, fecioară – tu, căprioara mea!

Mi-i somn. Ce nalt îi focul! Şi codrul, ce adânc!

Plâng. Ce gândeşte tata? Mănânc şi plâng. Mănânc!

Geografia timpului

Palmele

Da, palmele-ntr-un an s-au mai asprit.

Sunt bătături mai trainice pe ele.

Metalul ce durea la început

Le-a întărit, topindu-li-se-n piele.

Ele îmi cer mai multă încordare

Şi cer gândirii proaspăt înţeles.

Cerinţa lor e mult mai hotărâtă

Când fruntea grea mi-o sprijină ades.

Încep să bag de seamă, în sfârşit,

Că multe îmi rămân neînţelese,

Că-n orice fapt sunt adevăruri mari

De care-odată nu părea să-mi pese.

Încep să simt înfriguratul chin

Al setei de-a cunoaşte-aceste taine,

De a nutri spre ele-un dor flămând,

De-a le cunoaşte pure, fără haine.

Dragostea

Cu ea şi mâine-oi hoinări sub soare,

Vom fi noi doi, zburdalnici ori cuminţi…

Dar mă mai mulţumesc şi astăzi oare

Doar sărutări şi-mbrăţişări fierbinţi?

Ades, în loc să cugete, ea râde,

Săruturile-năbuşesc idei,

Totuşi iubesc, încă iubesc frenetic,

Făptura ei şi mersul lin al ei.

De mâine, răsuci-voi tot ce-a fost –

Iubirea va lua drum nou, ori piere.

Sunt sigur, ea mă va privi ciudat

Şi lăcrăma-va, poate, în tăcere.

Îi va fi grea. Şi mie-mi va fi greu.

Voi îndura, gândind ce-o să urmeze.

Când urci pe munte, truda ţi-o înfrângi

Visând la piscuri, nalte metereze.

Geografia timpului (1)

Schimb curgerea acum în plan intens:

Geografia timpului e-n faţă.

Epoca mea e-aici: câmpii şi munţi,

Diversitate vastă şi măreaţă.

Sunt mii de râuri, unele curg drept,

Iar altele pe căi ocolitoare,

Şi totuşi toate se îndreaptă-acum

Spre marea mare, purificatoare.

Totu-mi părea întâi învălmăşit.

Mergeam – dar unde, nu-mi păsase mie.

Ştiam că-s tânăr, că iubesc adânc

Tovarăşii de muncă şi mândrie,

Nu cunoşteam primejdiile mari

Şi poate de aceea n-aveam teamă…

Frumos mai e să zbori! Dar ce frumos

E-atunci când zbori spre steaua ce te cheamă!

Geografia timpului (2)

Trecând prin timp, îl însemnăm sub pas –

Aşa îl reprimeşte universul.

Dar însuşi timpul, când prin el păşim,

Ne schimbă tainic inima şi mersul.

Nu bătrâneţea,-n urmă alergând,

Spre moarte pasul cearcă să ni-l poarte,

Ci doar maturitatea creşte-n noi

Şi ne maturizăm până la moarte.

Din epocă, din zborul ei şi-al meu,

Uzina e o parte, o arteră.

Nu fierbe-n doar fier şi minereu,

Ci seve ce hrănesc această eră.

Pulsaţiile ei se pot simţi

Până şi-n iarba fâşâind sub coaste –

Cu ele-amestecate se aud

Pulsaţiile noastre furtunoase.

Bătrânul pădurar

Bătrânul pădurar visează parcă,

Îndrăgostit de codri ca de-o arcă,

Pe care-n timpi mai vechi ca amintirea

El a durat-o, rânduind în ea

Galop de cerbi, bârlog de urşi şi unduirea

Izvoarelor, să aibă fiarele ce bea.

Sub ochii lui, plini de senin şi zare,

Sub ochii oglindind o depărtare,

Dureri şi bucurii de-ale pădurii

S-au petrecut, şi-n suflet el le-a strâns,

Şi neschimbându-şi apa cătăturii

În taină-a râs cu ele ori a plâns.

Când mierea lunii picură-n frunzişuri,

Ivind peste steiuri albe ascuţişuri,

Cu gâtul încordat prin seară zboară,

Îndrăgostiţi un ţap şi-o căprioară…

El se afundă-n gânduri pe un trunchi,

Privind duios la puşca pe genunchi.

Or, primăvara în bârlog ursacii

Nu mai încap de maica-le, săracii,

Iar ea, dorindu-şi alţii, mai mărunţi,

Îi bate şi-i alungă către munţi…

El îi priveşte-ntunecat la faţă –

Noi începuturi triste de viaţă.

Natura, ascultaţi-o, îi murmură

Cântecul ei de ger şi de căldură,

Vibrarea fină de omăt asprit,

Foşnirea moale-a frunzelor căzute

Ori şopotul de unde-năbuşit

Când vin de la izvor un pâlc de ciute.

În cicluri neoprite – ierni şi veri –

Ne fură timpul, care cu poveri,

Şi de priveşti a inimii hambare

Mai goale le găseşti la cercetare,

Gândind că sărăcit, ca mâine pleci

În pribegie către neguri reci.

Dar el, privind cămările din sine,

De zi cu zi le află tot mai pline,

Pădurii daruri fermecate toarce –

Ce dăruie,-nsutit i se întoarce,

Şi de va fi cândva de-aici plecat,

Pleca-va dintre toţi cel mai bogat.

Cu-avere simplă codrii îl încarcă…

Adânc el îi iubeşte ca pe-o arcă

Pe care-n timpi mai vechi ca amintirea

El a durat-o, rânduind în ea

Galop de cerbi, bârlog de urşi şi unduirea

Izvoarelor, să aibă fiarele ce bea.

Lupta cu inerţia

Omul Comun

I. Dilema

1. O viziune a omului comun

Aievea nu şi nici cu-nchipuirea

Eu munţii nu-i mai simt cum îi simţeam

În vremea unor basme petrecute

Când se făcea că un copil eram,

Când mă-nsoţeam cu păsări şi cu ciute,

Când mă-nstelam cu flori, când nu eram.

Văd o-nserare plină de lumină

Plutind pe bucla unui brâu de brad,

În mijloc e poiana-n lună mată,

Şi-ntr-însa cineva a desenat

Copilul pur pe care altădată

Aşa precum pe mine l-a chemat.

Tabloul se apropie şi creşte,

Îl am în faţă ca un ochi deschis.

Copilul mişcă buzele şi-ngaimă:

„Eşti rău, străine – te-am văzut şi-n vis”…

Şi buzele îi tremură a spaimă –

„Eşti rău, străine, pleacă” – mi-a mai zis.

„Ce vrei, copile? Nu mă poţi cunoaşte!

De ce-mi priveşti în suflet ca-ntr-un sac?

Vezi bine, nu sunt jucării într-însul.”

„De-aceea-ţi pare sarbăd şi posac.”

Şi-năbuşit a trebuit să tac.

„Eşti rău, străine. Lămurit eu nu ştiu,

Dar te-am văzut şi-n vis şi se făcea

Cum cineva pe oameni îi loveşte –

Slugarnic tu rânjeai în dreapta sa.

El mi-a strigat: – Şi tu, la fel vei creşte!

Eu când voi creşte nu voi fi aşa.”

Pe frunte îmi ţâşni sudoare rece –

„Ascultă, deşănţat judecător,

Găseşte-ţi altă victimă şi spune-i

Acest vis sadic şi amăgitor;

Ai merita să fii legat în funii,

Să nu mai tulburi traiul tuturor.”

Dar deodată-n juru-mi mii de voci

S-au auzit strigând cu larmă multă:

„Ascultă, tu, străinule de jos.

„Ascultă-l pe copil! Ascultă-ascultă!”

Oh, surd strigau şi trist şi dureros –

„Ascultă-l pe copil! Ascultă-ascultă!”

De-atunci nicicând eu nu l-am mai văzut,

Dar parcă mă-nfioară-o presimţire

Şi-mi tot repet blestemul ce-a rostit

Cu voce tremurată şi subţire,

Prin codri mari îl caut răvăşit

Şi-n vise îl mai caut, în neştire.

Dar pentru mine azi străini îs codrii,

Sunt numai arbori, pietre, flori şi hău,

Iar visele-ncărcate de coşmaruri

Nu-mi mai aduc curatul chip al său…

Pe suflet tot arunc cernite zaruri –

„De ce mi-ai spus, copile, că sunt rău?”

2. Omul comun ia o hotărâre

„Eu viaţa mi-am închis-o sub lăcate,

Şi-atâtea zile s-au stătut în van,

Din multe cugetări adevărate

Mi-am înjghebat un jalnic paravan.

Mi-am înjghebat justificări senine

Când părăsisem drumul durei munci:

Dar dac-ar roade suferinţa-n mine

Tot necesară-aş crede-o şi atunci?

De m-ar izbi puterile inerte

Ce stânjenesc înaltul ţării zbor,

Au m-aş păstra şi-atunci în trândăvia,

Acestui trai anost şi-adormitor?

Se cere să lovesc în cei pe care

Eu i-am slujit, simţind că putrezesc.

Va fi nevoie, ştiu, fără cruţare,

Fără regret, şi-n mine să lovesc.

Ideile-mi rămase, triste cete,

Am să le-ntrem cu asprul vieţii vin,

La oameni, părăsiţii mei prieteni,

Sfios, dar hotărât am să revin.



Văd o-nserare plină de lumină

Plutind pe bucla unui brâu de brad.

În mijloc e poiana-n lună mată

Şi-ntr-însa cineva a desenat

Copilul pur pe care altădată

Aşa precum pe mine l-a chemat.

Eu simt o bucurie dureroasă,

Simt ochii lui ţintiţi asupra mea

Şi tâmplele îmi bat înfierbântate,

Sunt stânjenit, dar parcă aş zbura…

– Copile, ai avut atunci dreptate,

Dar pentru ce mă mai priveşti aşa?”

II. Regenerarea

1. Omul comun pleacă din birou

„Bună dimineaţa, munţilor. Dormisem

Un somn greu, dar iată, iar vă pot privi,

Bună dimineaţa, codrilor de tisă,

Bună dimineaţa, proaspeţi zori de zi.

Bună dimineaţa, oameni. Somn de moarte

Mă zvârlise între trândavi şi învinşi,

Bună dimineaţa, sate de departe,

Bună dimineaţa, zori de zi aprinşi.

Drumuri nesfârşite, bună dimineaţa,

În coşmaru-mi groaznic v-am visat ades…

Am să-mi spăl în rouă palmele şi faţa

Şi-am să sorb mireasma florilor de şes.

Şovăielnici paşii-mi caută-n ţărână

Urmele pe care mai demult am fost.

Urme noi striviră urma cea bătrână

Şi să o mai caut n-are nici un rost.

Temelii durate trudnic înainte

Sunt acoperite de clădiri întregi.

Viaţa-n cascadarea-i largă şi fierbinte

Zămisleşte zilnic înnoite legi.

Bună dimineaţa, păsări bete-n soare,

Mi-aţi strigat odată să mă-ntrec cu voi.

Mă primiţi voi după-atâta vreme oare?

Ori vă veţi retrage-ndemnul înapoi?

Sufletu-mi se umflă-n vânt ca o aripă,

Clipele prin arbori freamătă a zbor.

Fierb în câmpuri seve, păsările ţipă…

Amintirea, numai, tace mustrător…”

III. Treapta superioară

2. Tablou general

Pe fluviul fără de capăt şi fără sfârşit,

Pe fluviul timpului lunecă stoluri de nave,

Catarge-ndreptate spre est şi spre vest şi zenit,

Ori, fără catarge, bolnavele lumii epave.

Iar apa aceasta-i vrăjită şi-nchide în ea

Atâtea destine sub undele-i verzi de uitare,

Şi-atâtea destine, pe unda-i brăzdează să stea

O urmă-n vecie nestinsă şi scăpărătoare.

Şi fluviul curge în curbe-ndoite spre înalturi

Cu apele-i palide-n tot mai grăbită năvală,

E-un clocot de valuri, e-un cor ce se zbuciumă-n salturi,

Aud zăngănind o fantastică luptă navală.

Epavele lumii îşi cheamă arcaşii pe punţi –

Fantome cu sângele încă în vine –

Gem robii sub punţi şi cătuşele-şi zornăie, crunţi,

Săgeţile ţiuie-n zboruri haine.

Pe navele lumii au oamenii scut nepătruns,

Steag roşu se zbate,

Fantome cu sângele încă în vine, pe-ascuns,

Lovesc pe la spate.

Dar navele lumii, pe val, neînvinse zburând,

Tresaltă,

În fund de epave cătuşele sar, răsunând

Sub daltă,

Şi fluviul curge în curbe spre steaua înaltă.

Pe fluviul timpului navele tinere lunecă.

Cu faruri aprinse se surpă-ntunericul orb,

Şi razele lor ascuţite nicicând nu se-ntunecă

Şi, simplu matroz, eu lumina aceasta o sorb.

4. Spre fericirea personală

Somnul meu laş e de-acum amintire urâtă

Care-n răstimpuri mă întărâtă…

Lumea sufletului mi-i asanată,

Cerbii printr-însa tropotă-n ceată,

Sună sub soare şi lună, mereu,

Clopotul limpede-al cerului meu.

Cu braţele goale din zori până-n sară,

Se seceră-n sufletul meu ori se ară,

Se-nalţă gânduri, se sapă fântânile,

Se şuieră doinele de primăvară –

Doinele mele – izvoarele-ngâne-le…

Şi totuşi, ceva mai lipseşte. Flămând,

Inima încă-mi mai bate, cerând.

Lipseşte o floare, neînflorită

Nici în somnu-mi adânc,

Nici în munca-mi grăbită.

Mă deşteptasem şi-atunci am pornit

Prin euritmia pădurii în goană,

Aerul munţilor m-a ameţit,

M-au încântat căprioarele negre-n poiană,

Şi pestriţele aripi tremurătoare,

Şi susurul surd izvorât de sub bolţi de frunzare…

Dar numele nu mi-am legat

De nici un copac cu frunzişul rotat,

N-am chemat nici o căprioară la mine

S-o sărut între coarnele fine,

Apoi, amândoi, după vânt, în lumină

Să pornim dănţuind peste stâncile roşii, de fier…

Poate de-aceea-mi venea să ţip fără pricină

Şi mă oprea, ruşinându-mă, codrul sever.

Mă deşteptasem şi-atunci am pornit

Prin sate, în carul cu crâşnete frânte de roţi.

Am stat la taifas cu ţăranii şi fetele tinere,

Lângă ei mă-ntristam şi mergeam la petreceri cu toţi.

Întrebam: Voi, naivi filosofi, să-mi răspundeţi,

Care e marele vieţii-adevăr? Ce să fac?

Am trecut de la unul la altul, precum în pădure

Eu treceam întrebând despre farmec copac de copac –

Şi-mi compuneam un răspuns întrebării

Culegând de la toţi, de la toate,

Precum în păduri din frunzele nenumărate…

Mă deşteptasem şi-atunci am pornit

Printre blocuri semeţe cu-antene pe ţeasta bombată,

Blocuri dansând după muzica dură-a tramvaielor,

Muzică ameţitoare şi multiplicată,

Soră cu muzica sobră, de unghiuri şi planuri,

Armonie-a metropolei, jerbă de fier şi elanuri.

Dar nu m-am legat de nici un ungher,

De nici o fereastră aprinsă în seară stingher,

De la toate ferestrele-o rază am aprins şi-am strâns,

Pentru mine. De aceea nici o fereastră

Nu s-a aprins, nu s-a stâns…

Veţi spune că multe-am văzut, dar nimic n-am păstrat

Că nimic n-am ales din a lumii bogată recoltă,

Dar eu am văzut şi păstra-voi ceva minunat,

O constelaţie roşie-aprinsă pe boltă,

Şi sufletul meu încântat numai ei îi ridică

Şoapta-mi de dragoste, până-acum unică

„Constelaţie ce sui

În azurul albăstrui

După legi ce azi le ştiu,

Sfredel luminos şi viu,

Constelaţie ce sui,

Şi planeta lumii mele

Limpezită de ploi grele

Zboară-n largile-ţi inele…

Constelaţie ce sui,

Cad îmbătrânite stele

În adâncul timpului,

Într-al morţilor pustiu…

Numai tu nu poţi s-apui,

Sfredel luminos şi viu,

Constelaţie ce sui.”

Zboară-n seară şoapta clară,

Sufletu-mi freamătă ca o vioară,

Şi totuşi ceva mai lipseşte. Flămând,

Inima încă mai bate, cerând,

Dar lumea sufletului mi-i asanată,

Cerbii printr-însa tropotă-n ceată,

Sună sub soare şi lună, mereu,

Clopotul limpede-al cerului meu.

5. Poiana primei amintiri

Revăd din nou poiana primei amintiri –

Copilul care am fost eu spre mine vine,

Vorbeşte rar muşcându-şi buzele subţiri…

– Îmi placi. Dar eu am să devin mai bun ca tine…

Şi mă priveşte cu o candidă trufie,

În jur se leagănă-al pădurii verde cerc,

Mă simt pătruns de-o-nlăcrămată duioşie

– Copil prostuţ, tu oare crezi că eu nu-ncerc?

Odă soarelui

Te naşti din plasma zării cu limpezimi de-albuş,

Ne dai în semicicluri lumina ta prin rază –

Mă entuziasmează sublimul tău urcuş,

Căderea ta în hăuri adânc mă întristează.

Când urci, adapi pământul cu sângele-ţi ceresc,

Ucizi fără de milă bacterii ucigaşe.

Dar când cobori sub zare, piticii se fălesc

Cu umbre pieritoare, dar mari, dar uriaşe.

Sunt spiritul adâncurilor

Eu sunt spiritul adâncurilor,

Trăiesc în altă lume decât voi,

În lumea alcoolurilor tari,

Acolo unde numai frunzele

Amăgitoarei neputinţi sunt veştede.

Din când în când

Mă urc în lumea voastră

În nopţi grozav de liniştite şi senine,

Şi-atunci aprind mari focuri

Şi zămislesc comori

Uimindu-vă pe cei ce mă-nţelegeţi.

Apoi cobor din nou prin hrube trudnice

În apa luminoasă, minunată.

Sunt spiritul adâncurilor,

Trăiesc în altă lume decât voi.

În centrul satului Mălini se află Casa Memorială „Nicolae Labiş”, fosta locuinţă a familiei de învăţători Profira şi Eugen Labiş, părinţii poetului, locul unde a trăit un timp din scurta şi fulgerătoarea sa viaţă Nicolae Labiş, scriind o parte din opera sa și unele dintre cele mai apreciate poezii de Nicolae Labiș.

