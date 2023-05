Ea s-a remarcat prin stilul său expresiv și pentru sensibilitatea pe care o avea față de condiția umană. Dincolo de activitatea literară, Otilia Cazimir s-a făcut cunoscută și pentru lupta sa pentru drepturile femeilor și ale minorităților și pentru faptul că a adus un aport incontestabil la dezvoltarea culturii din țara noastră. Lucrările sale literare sunt un exemplu clar de sensibilitate și de expresivitate, iar viața poetei reprezintă o adevărată lecție de curaj și de perseverență în fața multiplelor obstacole și prejudecăți sociale.

Cine a fost Otilia Cazimir

Poeta, prozatoarea și publicista Otilia Cazimir (n.n. – pseudonimul Alexandrei Gavrilescu) s-a născut la 12 februarie 1894, în localitatea Cotu Vameș (județul Neamț), o comună aflată în apropiere de Roman. După cum relatează site-ul Historia.ro, ea a fost cel de-al cincilea și cel din urmă copil al învățătorului Gheorghe Gavrilescu și al Ecaterinei Gavrilescu, născută Petrovici, originară din Miclăușeni, județul Iași.

Luchi, așa cum îi spuneai părinții ei, și-a petrecut primii ani ai copilăriei în satul natal, iar în anul 1898, pe când abia împlinise vârsta de 4 ani, familia sa s-a mutat la Iași. Aici cea mai mică dintre fete avea să urmeze cursurile primare la Școala Domnească, apoi Liceul „Oltea Doamna” și cursurile universitare în cadrul Facultății de Litere și Filosofie, fără să susțină examenul de licență.

În 1912 a debutat în revista „Viața românească” cu poezie, iar cea dintâi proză scrisă de ea a văzut lumina tiparului în publicația „Însemnări ieșene” apărută în 1919. Patru ani mai târziu avea să-i fie publicat, la editura „Viața Românească” cel dintâi volum de poezii, „Lumini și umbre”. A urmat volumul „Fluturi de noapte” (1926), un volum în care poeziile scrise de Otilia Cazimir erau pătrunse de sensibilitatea specific feminină ca sentiment şi expresie.

De altfel, în primele sale poezii se remarca supremaţia reflectării faptului asupra efuziunilor lirice, creaţia poetei ţinând de un anumit realism psihologic. Cele mai cunoscute volume scrise de Otilia Cazimir sunt „Cântec de comoară” (1931), „Cronici fanteziste și umoristice” (1930), „Jucării” (1938), „Alb și negru” (1949) și „Baba Iarna intră-n sat” (1954).

Pentru activitatea sa literară, Otilia Cazimir a fost premiată cu mai multe distincții. Este vorba despre Premiul „Fémina-Vie-Hereuse” (1926), Premiul Academiei Române (1927), Premiul Național pentru Literatură (1937), Premiul Societății Scriitorilor Români (1942), ca să amintim doar câteva dintre acestea. De asemenea, ea este membră a Societățtii Scriitorilor Români din anul 1929. Otilia Cazimir s-a stins din viață la 8 iunie 1967 și este îngropată în cimitirul Eternitatea din Iași.

Cum a fost ales pseudonimul Otilia Cazimir

Otilia Cazimir a fost doar unul dintre numeroasele pseudonime literare pe care Alexandra Gavrilescu le-a folosit de-a lungul carierei sale literare. Scriitoarea se mai semna și sub alte pseudonime precum Alexandra Casian, Magda, Ofelia, Dona Sol, acestea fiind folosite mai ales pentru a se semna pe articolele „feministe”.

Pseudonimul Otilia Cazimir a fost adoptat în mod deliberat de către poetă ca o formă de protecție împotriva prejudecăților și a discriminării cu care se confruntau femeile în societatea românească de la începutul secolului al XX-lea. În acele vremuri, femeile erau considerate inferioare bărbaților și nu li se acorda aceeași libertate de exprimare și nici nu aveau aceleași drepturi civile.

Aflată la început de carieră, tânăra poetă nu dorea să se semneze cu numele său, ci se semna cu trei steluţe în dreptul poeziilor sale. Văzând acest lucru, criticul literar Garabet Ibrăileanu și cel mai mare povestitor al timpurilor noastre, Mihail Sadoveanu, care coordonau revista „Viaţa Românească”, i-au devenit „naşi”, notează sursa citată anterior. Primul i-a spus „Cazimir”, după numele de familie al primei sale iubiri din copilărie, iar cel de-al doilea „Otilia” urmând același criteriu sentimental.

Chiar dacă l-a păstrat de-a lungul întregii vieți, ea le-a dezvăluit celor doi că nu a îndrăgit niciodată acest pseudonim. Și asta, pentru că ea l-a asociat cu o colegă de şcoală despre care nu avea o părere foarte bună. „Dați-mi voie să vă mărturisesc, după atâta amar de ani, că numele acesta, pe care totuși l-am purtat cu cinste, nu mi-a plăcut niciodată. N-am nimic în comun cu eroinele legendelor germane, iar cea dintâi Otilie pe care am întâlnit-o în viață, fetița cu care am stat în bancă în clasa primară, era proastă, grasă și buboasă”, mărturisea poeta.

Opera Otiliei Cazimir

Otilia Cazimir a trăit și a creat într-o perioadă tulbure din istoria României. Dincolo de cariera literară, aceasta s-a făcut remarcată și prin implicarea sa activă în mișcarea de emancipare a femeilor și în lupta pentru drepturile civile ale minorităților.

Ea a devenit cunoscută mai întâi ca poetă, debutul său literar fiind consemnat în 1926, pe când avea 32 de ani. În acel an a publicat volumul de poezii intitulat „La hotarul dintre vremi”. Poeziile sale se remarcă prin expresivitatea și intensitatea sentimentelor, prin eleganța și sensibilitatea stilului, prin originalitatea imaginilor și a metaforelor. Cea mai cunoscută poezie a sa este „Din tainele vieții și ale universului”, o capodoperă a liricii românești, care explorează misterul creației și al existenței umane.

Pe lângă activitatea sa literară, Otilia Cazimir s-a implicat și în lupta pentru drepturile femeilor și ale minorităților. A fost una dintre fondatoarele Asociației Femeilor Române, înființată în 1921, și a susținut cu tărie dreptul femeilor la educație și la participarea activă în viața socială și politică a țării. În plus, Otilia Cazimir a fost o militantă a cauzei minorităților, susținând drepturile maghiarilor și ale altor minorități etnice din România.

Pe lângă poezie, Otilia Cazimir a avut o carieră remarcabilă și ca traducătoare, aducând literatura universală în limba română și contribuind la dezvoltarea culturii române. Printre autori pe care i-a tradus se numără Shakespeare, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Rainer Maria Rilke, Pablo Neruda și mulți alții.

Cele mai cunoscute poezii scrise de Otilia Cazimir

Ninge! – Otilia Cazimir

În cei 73 de ani de viață, dintre care 55 de activitate literară, Otilia Cazimir a scris aproape 60 de volume, constând în lucrări originale și traduceri. Iată în continuare câteva dintre poeziile pentru copii pe care le-a scris cea supranumită „poeta sufletelor simple” (Sursa: Povești-pentru-copii.com).

Ninge!

Ssst! Măicuţa gerului,

Cu mânuţa îngheţată,

Bate-n poarta cerului

Şi întreabă supărată;

– Unde-s stelele de sus?

– Iaca, nu-s!

Vântul rău le-a scuturat

Şi le-mprăştie prin sat.

Uite una: s-a desprins

Dintr-o margine de nor

Şi coboară-ncetişor…

– Oare-a nins?

E un fulg şi-i cel dintâi

Şi aduce-n vânt, ninsoare,

Drumuri albe peste văi,

Râs curat în ochii tăi,

Sănioare,

Zurgălăi…

Scrisoare

Moş-Crăciun, toţi îmi spun

Că eşti darnic şi eşti bun.

Eu îţi scriu de mai-nainte

Că-s un bieţel cuminte,

Şi-ţi mai scriu, aşa, să ştii,

Că eu nu-ţi cer jucării,

Cum ţi-ar cere alţi copii –

Însă nu m-aş supăra

Dacă tot mi-ai da ceva!

Dacă vrei, dă-mi o plăcuţă,

Că mi-am spart-o pe cea veche,

Adă pentru pisicuţă,

Motocel roş la ureche.

Lui bunicu – o lulea –

C-a pierdut-o, sărăcuţu…

Poate-aduci vreun os lui Cuţu?

Poate ai vreo acadea?

Lui Dănuţ cel mititel,

Care plânge-n copăiţă,

Să-i aduci un covrigel…

Noapte bună!

Niculiţă

La drum

Moş Crăciun, la urcuş,

S-a pornit cu sacu-n spate.

Drumu-i rău, şi-i lunecuş,

Lung se uită îndărăt,

Scuturându-şi barba rară

De omăt,

Şi oftează sub povară:

– Greu tătucă, greu de tine!

Iaca, stau şi mă socot

Dacă nu cumva-i mai bine

Să mă mut mai cătră vară,

Că-s bătrân şi nu mai pot!

Baba Dochia

Toată noaptea au lătrat

Câinii de la jitărie,

De gândeai că-i lupu-n sat.

Ce să fie?

Ce să fie?

Ia, o babă cu cojoc

A rămas noaptea, fără foc,

În desiş uscat de soc!

Acum vine pe-ndelete –

Că i-e drumul fără grabă –

Şi drept singură podoabă

Are-n plete

Un scaiete.

Şi de dus, dintr-un ponor,

Poartă fetelor solie,

Că le-aduce mărţişor

Un bănuţ de păpădie!

Mâţişorii

A ieşit răchita-n drum.

Ce-o mai fi şi asta oare,

Că-i din cap până-n picioare

Numai motocei de scrum?

Cu mlădiţele plecate,

Stă pe loc şi se socoate:

S-ar întoarce – nu mai poate,

S-ar ascunde –

N-are unde!

I-e ruşine de copii,

Că din muguri aurii

I-au ieşit, în loc de flori…

Mâţişori!

A-nflorit o păpădie!

Nici o floare:

Numai pete mari, de soare…

Doar din frunza cafenie

Putrezită-n umbra rară,

Iese-un pui de păpădie

Să mai vadă ce-i pe-afară.

Se întinde drept spre cer

Pe codiţa lui de gumă.

Dar când vede că nu-i glumă,

Că-i tot brumă

Şi-i tot ger –

Îşi adună pămătuf,

În tecuţa-i vătuită,

Pentru-o zi mai potrivită,

Soarele călduţ, de puf!

De pe-o „bună-dimineaţă”

De pe-o „bună dimineaţă”

Cu tulpină de cârcel,

A sărit un gândăcel

Cu mustăţile de aţă.

Alţi gândaci mărunţi şi roşii,

Care-şi poartă fiecare

Ochelarii pe spinare,

Dorm la soare, somnoroşii!

Iar pe-un fir de păpădie

Ce se-nalţă, drept, din iarbă,

Suie-un cărăbuş cu barbă,

În hăinuţa aurie.

Suie, mândru şi grăbit,|

Să vestească-n lumea mare:

– Prea cinstită adunare,

Primăvara a sosit!

Pentru tine, Primăvară…

Şiruri negre de cocoare,

Ploi călduţe şi uşoare,

Fir de ghiocel plăpând,

Cântec îngânat de gând,

Sărbătoare…

Zumzet viu prin zarzări. Oare

Cântă florile la soare?

Că pe crengi de floare pline,

Nu ştii: flori sunt, ori albine?

Pentru cine?

Pentru tine, primăvară,

Care-aduci belşug în ţară,

Care vii,

Peste câmpii,

Cu bănuţi de păpădii

Şi cu cântec de copii!

Cumătra vulpe

Țipă gâștele și zboară,

Zboară penele-n poiană…

-Ce-o fi asta, surioară?

-Ia, o vulpe năzdravană:

Cum stătea-n tufiș la pândă,

Costelivă și flămândă,

S-a gândit că pentru masă

N-ar strica o gâscă grasă…

Popasul

Cele două ciobănițe

Se așază la taifas.

Câinii fac și ei popas,

Stând alături, pe codițe.

Scotocind prin desăguțe,

Fetele s-au ospătat

Cu merinde sărăcuțe,

Cu colaci de grâu curat.

În poiană

În poiana cu arini,

Unde-i locul mai ferit,

Într-o zi s-au întâlnit

Două fete din vecini:

Catincuța paște-o turmă

(Trei mioare năpârlite!)

Iar Ileana ia din urmă

Șapte gâște potcovite…

Cântecul piţigoiului

Pițigoi,

Măi pițigoi,

Ce tot cauți pe la noi?

Prin salcâmi, prin lilieci,

Prin tufișurile reci,

Când e iarnă grea afară

Și pe casă

Bruma groasă,

Te pornești, așa-ntr-o doară:

„Simt a vară, simt a vară!”

De gândești că-i vara-n toi,

Pițigoi, măi pițigoi!

– Oameni buni,

Măi oameni buni,

Iaca spun și eu minciuni!

Când e iarnă, „simt a vară”,

Să fac iarna de ocară.

Vara strig: „Cârpiți, cârpiți!”

Ca să știți

Să pregătiți

Și hăinuța ruptă-n coate,

Și cămara cu de toate!

Cântec de leagăn

Dormi cu mama, puişor!

Dorm pisicile-n pridvor,

Doarme-n patul ei păpuşa

Doarmă-n leagăn şi Vaniuşa…

Ia te uită, frate! Cum,

N-adormişi nici pân-acum?

Dorm sub streşini rândunele,

Iepuraşu-n tufănele,

Vulpea doarme-n vizuină,

Fluturaşul pe-o sulfină,

Greieruşul pe-o lalea –

Fiecare unde-o vrea!

Cum se poate, frate, cum?

N-adormişi nici pân-acum?

Dorm sub vatră puişorii,

Dorm sub gene ochişorii,

Doarme-n pernă urechiuşa…

Dormi cu mama,

Dormi, Vaniuşa!

Motănaş-Motănel…

Motănaş, motănel,

Cu codiţa după el,

Vin să torci, vin să dormi,

Pe băiat să mi-l adormi!

Pentru asta ţi-oi plăti

După cât îmi vei munci:

De mi-i fi motan cuminte,

Ţi-oi da lapte şi plăcinte,

Iar obraznic de mi-i fi,

Ţi-oi plăti ce ţi-oi plăti,

Dar te-oi trage de codiţă

Şi ţi-oi da o bătăiţă!

Ariciul împărat

Odată, într-un loc îndepărtat

S-a adunat în taină-al dobitoacelor sobor

Ca să-și aleagă-un împărat

(Că leul cel bătrân murise de răpciugă).

Și hăt-târziu, în urma tuturor,

Veni în fugă

Peste plai

Un ghem de scai:

Un biet arici zburlit și prost

Cum altul de când lumea n-a mai fost!

S-a cocoțat pe-o buturugă

Scoțând cu frică botul dintre ace,

Și-a cuvântat:

– „Iubite dobitoace!

Vă rog să mă alegeți pe mine împărat

Măcar că poate

Sunt cam mic

(Ba chiar și cam prostuț un pic),

Să știți că-s înțelept nevoie mare

Și că-s amarnic de voinic”.

Trei răţuşte

Trei rățuște joacă-n iarbă:

– Baba-oarbă! Baba-oarbă!

Zice rața cea bătrână:

– Stați colea, mai la-ndemână,

Că vicleana stă la pândă,

Stă la pândă,

Că-i flămândă!

Cele mărișoare

Stau cuminți la soare,

Însă cealaltă

O zbughește-n baltă,

Iar în păpuriș,

Pândind pe furiș,

Doi vulpoi stăteau la sfat…

Nu mai spun ce s-a-ntâmplat!

Vine Ene pe la gene

Peste ochii de mărgică,

Fată mică,

Genele subţiri se ţes,

Tot mai leneş, tot mai des.

Nu întoarce înspre uşă

Urechiuşă

Cu cercel:

Somnul vine uşurel,

Nimeni paşii nu-i aude!

Doar când ninge ca acum,

Lasă după el, pe drum,

Un tighel de urme ude…

În ploaie

În gara asta nimeni nu coboară,

Şi plouă-adânc, pe câmp, pe gară…

Un tânăr cu manta de cauciuc

Stă zgribulit la adăpostul unui nuc.

Doar, indolentă şi greoaie,

O vacă-şi plimbă visătoare

De-a lungul liniei, în ploaie,

Progenitura viitoare.

Primăvară în glumă

Ger târziu de primăvară,

Ger uitat de iarna sură

Prin zăvoiul zgribulit,

Cu omătul netopit.

Pe sub tufe de răsură,

A adus cu el aseară

Vânt din munte,

Ploi mărunte,

Grindină cât un grăunte

Şi trei fagi, aşa-ntr-o doară.

A trecut pe ulicioară

Şi s-a dus

Pe deal în sus,

Şi pe geamuri mi-a lăsat

Fir de ferigă presat,

Flori de zahăr, stele reci

Şi căsuţe de culbeci.

Şi-n lumina dimineţii,

Geamurile mele par

File dintr-un vechi ierbar,

Unde-ar fi presat băieţii

Ierburi nalte şi-nfoiate,

Albe flori înfrigurate,

Adormite-n fund de lacuri

Din răscrucea altor veacuri.

Cine-i oare?

Merge, merge – greu ajunge!

Are coarne – dar nu-mpunge.

E ghebos

Şi fricos,

Iar când iese la plimbare,

Îşi ia casa de-a spinare.

Cine-i oare?

Foto:123rf.com

Citește și: Poezii de Mihai Eminescu – poezii celebre scrise de Eminescu

Descoperă cele mai frumoase poezii de dragoste!



