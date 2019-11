Top 4 păcănele care te vor duce în lumea lui Ra

Queen of Gold se centrează pe pictograma reginei Cleopatra. Jocul are cinci role pe trei rânduri însă are ataşată o a şasea rolă de multiplicator câştig. De fiecare dată când obţii o combinaţie câştigătoare suma se înmulţeşte cu multiplicatorul de pe linia mediană şi poate ajunge până la x10.Dacă eşti cu adevărat norocos şi aduni pe parcursul a 25 de spinuri cinci imagini cu regina Cleopatra colectate de pe linia de mijloc a rolei centrale atunci câştigurile obţinute se încadrează în alte paliere de multiplicare de x15, x20,x 25, x30 ceea ce nu poate decât să îţi mărească contul.

Book of Ra Deluxe este varianta de lux a vechiului joc. Slotul te introduce în Egiptul antic prin pictogramele alese cu deosebită grijă şi cu o coloristică superbă.Figura cea mai bine plătită este căutătorul de comori, însă nici celelalte pictograme nu sunt de lepădat pentru că ajutate de wild pot aduce câştiguri considerabile. Jocul declanşează 10 rotiri gratuite dacă simbolul cărţii faraonului apare de cel puţin trei ori indiferent de poziţie pe oricare dintre role. Dacă ai ajuns aici trebuie să şti că simbolul expandabil este una din figurile întâlnite în joc, iar dacă ai norocul că el să apară pe fiecare rolă atunci ai obţinut un câştig colosal de tip „screen”.

Legacy of Egipt este un slot care te conduce în atmosfera mistică a Egiptului antic prin coloristica şi grafica deosebită a simbolurilor sale la care se adăugă şi o muzică de fundal misterioasă care te face să vrei să îi descoperi secretele. Pictogramele centrale sunt Ramses, Cleopatra şi zeităţi egiptene şi cum piramida nu putea să lipsească ea este figura care declanşează jocuri gratuite.Trebuie doar să apară în trei poziţii indiferent de rolă şi te va duce la roata norocului unde ai posibilitatea să obţii până la maxim 20 de rotiri gratuite. Nu rămâne decât să obţii combinaţii care să îţi mărească consistent veniturile.

Ramses 2 este o figură legendară a Egiptului antic care şi-a pus amprenta asupra istoriei acestei ţări şi nu putea să nu fie reprezentat şi într-un joc de tip slot. Aşa cum probabil ţi-ai dat seama pictograma centrală a jocului este evident figura faraonului Ramses însoţită de impunătorul sfinx şi de zeul Anubis. Cum în mitologia egipteană scarabeul este o figură impozantă pictograma din acest joc care oferă jocuri gratuite este tocmai aceasta.Trei astfel de pictograme apărute la o rotire infiferent de poziţia lor îţi acordă obligatoriu 15 jocuri gratuite la care toate câştigurile obţinute au multiplicator 3, iar dacă chiar vrei să câştigi mult atunci ai posibilitatea să îţi dublezi câştigul apelând la butonul de gamble.

Verdict

Toate aceste sloturi au o grafică remarcabilă şi un design deosebit care se mulează perfect pe unicitatea şi misterul Egiptului antic. Figurinele alese, modul în care culorile sunt îmbinate cu muzica de fundal nu pot decât să te facă să îţi petreci cât mai mult timp în faţa lor şi dacă eşti însoţit şi de puţin noroc îţi poţi mări consistent veniturile. Deşi se pot juca de pe laptop sau tableta,îţi sugerez să foloseşti din plin telefonul mobil astfel încât să poţi accesa jocul preferat oricând şi de oriunde.Trebuie doar să ai o conexiune foarte bună de date mobile sau wi-fi pentru ca să nu pierzi nimic din calităţile jocului preferat.



