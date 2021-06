,,Decesul mamei a survenit în mod violent și intempestiv, lăsându-l pe cel mic fără iubirea și sprijinul atât emoțional, cât și financiar al părintelui său. De aproximativ 3 ani, tatăl și bunica paternă sunt cei care asigură necesarul material pentru creșterea și educarea minorului,” Mihaela Ungureanu – avocat JGV și Asociații.

Sprijin financiar lunar pentru minor

Băiatul care avea doar 9 ani, la momentul producerii accidentului, are dreptul la daune încă din etapa urmăririi penale. Hotărârea a fost pronunțată de Judecătoria Făgăraș și menținută în apel de Tribunalul Brașov, în urma demersurilor făcute de JGV și Asociații.

,,Am invocat prevederile articolului 1387, alineatul 2 și 3 Cod civil: Despăgubirea pentru pierderea sau nerealizarea câștigului din muncă se acordă, ținându-se seama și de sporirea nevoilor de viață ale celui prejudiciat, sub formă de prestații bănești periodice. La cererea victimei, instanța va putea acorda despăgubirea, pentru motive temeinice, sub forma unei sume globale și am pus accent pe împrejurările excepționale: În toate cazurile, instanța va putea acorda celui păgubit o despăgubire provizorie pentru acoperirea nevoilor urgente,” Mihaela Ungureanu – avocat JGV și Asociații.

În același timp, Directiva Europeană 2009/103/CE statuează asupra obligației statelor membre UE de a asigura persoanelor vătămate în accidente de circulație soluționarea cu celeritate a pretențiilor de despăgubire: ,,trebuie garantat dreptul specific al părții vătămate de a obține soluționarea litigiului în cel mai scurt timp.”

Șofer trimis în judecată pentru ucidere din culpă

Caracterul urgent al cererii formulate de către avocați rezultă din necesitatea și dreptul la creșterea în bune condiții a minorului. În acest sens avocații JGV au avut în vedere și art. 529 alin 2 raportat la art. 499 Cod civil, texte de lege ce acorda minorilor un drept fundamental și anume acela de a beneficia de întreținere, din partea ambilor părinți, până la vârsta majoratului sau până la 26 ani dacă se află în continuarea studiilor. Totodată art. 529 alin 2 Cod civil stabilește o cotă de din venitul părintelui cu titlu de obligație de întreținere, atunci când părintele are un copil.

Între timp șoferul vinovat a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, faptă pentru care riscă până la 10 ani de închisoare.

Demersul în fața instanței a fost realizat de avocat Mihaela Ungureanu sub coordonarea Ioanei Culachi, managing associate JGV și Asociații.

Despăgubiri obținute încă din etapa urmăririi penale

Nu este primul caz de acest fel soluționat de JGV și Asociații. Societatea de avocatură a reușit obținerea mai multor despăgubiri provizorii până la soluționarea definitivă a laturii civile a cauzei. Magistrații de la Judecătoria Sector 1 București au admis ca un bărbat din Gorj să primească 15.000 de lei lunar, bani necesari pentru îngrijire medicală. În vârstă de numai 38 de ani, gorjeanul conducea mașina în care se aflau și soția și copilul lui, dar nu a putut evita impactul cu un autoturism venit pe contrasens. Nevinovat, bărbatul a ajuns la spital în stare extrem de gravă. Ulterior a avut nevoie de recuperări în clinici de specialitate fapt ce a generat costuri extrem de mari pentru victimă. Soluția instanței de a-i acorda suma de 15 mii de lei lunar i-a permis victimei să beneficieze de toate tratamentele de specialitate recomandate de medici.

O altă victorie de acest fel, obținută în instanță, a avut în prim plan victima unui accident rutier grav, produs în județul Olt. Persoana vătămată, un tânăr de 24 de ani, fără vreo problemă anterioară de sănătate, are dreptul la despăgubiri lunare cu scopul a-i acoperi tratamentele și recuperările încă din etapa urmăririi penale. Hotărârea a fost pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, în urma demersurilor făcute de echipa JGV și Asociații.

Toate aceste demersuri susțin nevoile urgente ale victimelor accidentelor rutiere. Soluționarea pe fond a dosarelor de acest gen durează foarte mult. Să reușești să ajuți victima înainte de finalizarea unui proces este enorm. Sperăm ca deciziile de acum să creeze un precedent care să ajute victimele accidentelor rutiere și nu numai”, explică Ionuț Jercan managing partner JGV și Asociații.

Companiile de asigurări nu acordă despăgubiri până la finalizarea în instanță a dosarelor referitoare la accidentele rutiere. Avocații JGV au obținut însă în instanță despăgubiri în avans pentru copiii care au rămas orfani în urma unor accidente rutiere, dar și pentru clienții – victime ale accidentelor rutiere ori de muncă – ce au avut nevoie de îngrijiri medicale care nu suportau amânare.



