(publicitate) Egipt, țara cu cele mai impresionante monumente antice

Cea mai veche destinație turistică din lume, Țara Faraonilor adună anual peste 12 milioane de turiști atrași de 'darurile Nilului' și ale zeilor, iar indiferent de pasiuni aici vei găsi obiective și locuri care îți vor satisface curiozitatea. Bifează cele mai populare atracții din Egipt într-un circuit de 11 zile de la Europa Travel, profitând de tariful accesibil și de bonusul în valoare de 125 euro ce constă în excursii optionale la Muzeul de Egiptologie, Valea Regilor, Insula Gifton sau all inclusive în Hurghada.

Explorează Orașul Victoriei

Cairo este primul popas pe care îl vei face în acest circuit de la Europa Travel. Vei face cunoștință cu o capitală atipică, aglomerată și într-o continuă mișcare, cu un amalgam de stiluri arhitecturale și o mulțime de comori antice. Turoperatorul Europa Travel îți oferă bonus vizita la Muzeul de Egiptologie, un loc care te copleșește cu cea mai mare colecție de artefacte antice din întreaga lume însemnând peste 120.000 de piese din patrimoniul egiptean.

Mărețele Piramide din Giza

După ce străbați centrul orașului Cairo, turul continuă cu explorarea platoului Giza, unde se ridică semețele piramide din patrimoniul UNESCO: Marea Piramidă a lui Keops (ultima dintre cele 7 minuni ale lumii antice ce a rămas în picioare), Kefren și Mikerinos, dar și Sfinxul. Giza poate fi mult prea aglomerată pentru gusturile unora dintre turiști, astfel că Europa Travel îți propune o excursie opțională la Dahsur, unde vei vizita piramidele lui Snefru, inclusiv Piramida Roșie despre care unii cercetători susțin că ar fi fost prima 'piramidă reală' a Egiptului. Dacă vrei să te simți ca Indiana Jones aventurează-te la Sakkara, locul unde a fost ridicată singura piramidă în trepte acum 4600 de ani, de către Faraonul Djoser.

Priveliști deosebite spre malurile Nilului

Considerat granița dintre Egipt și Nubia, Aswan este unul dintre orașele unde vei simți cel mai bine exotismul, din acest punct te vei îmbarca pe feluccă într-o croazieră relaxantă spre stâncile Insulei Elephantine, și o oprire la Templul Philae, considerat a fi cel mai romantic complex din Țara Faraonilor, închinat Reginei Isis.

Pe malurile Nilului se înalță și enigmaticele temple tăiate în piatră: Kom Ombo (realizat în oglindă pentru cei doi zei Sobek și Horus) și Edfu (cel mai bine păstrat dintre templele egiptene închinat zeului șoim).

Circuitul de la Europa Travel continuă cu explorarea celui mai mare muzeu în aer liber Luxor. Acum 2000 de ani în fosta Teba au fost ridicate unele dintre cele mai grandioase temple: Templul Luxor și complexul Karnak numit 'Ipet-Isut', adică 'cel mai ales dintre locuri'. Opțional poți să străbați Valea Regilor, Coloșii lui Memnon și Templul Reginei Hatshepsut, prima femeie faraon din istoria Egiptului care a domnit aproape 20 de ani sub înfățișarea unui bărbat.

Paradisuri din Marea Roșie

Când spui Egipt inițial gândul îți zboară spre faraoni, piramide și temple, însă această țară fascinantă te așteaptă și cu stațiuni cochete și plaje exotice la Marea Roșie, iar în circuitul de la Europa Travel te vei opri în Hurghada pentru relaxare. De aici poți să cunoști lumea insulelor de corali de sub apă, în Gifton, să stai la plajă ori să te aventurezi într-un jeep safari în deșert.

Circuit Egipt: Cairo-Croaziera pe Nil-Hurghada – tarif: 749 euro/persoana, 11 zile (3 nopti Cairo, 1 noapte tren Cairo – Aswan, 3 nopti Hurghada, 3 nopti vas de croaziera), cazare cu mese conform programului la hoteluri 4*, transport avion, tururi si transferuri cu autocar, ghid local, asistenta turistica. BONUS: 125 euro/persoana ce consta in excursii optionale (Muzeul de Egiptologie, Valea Regilor, Insula Gifton & All Inclusive in Hurgada) – valabil pentru plecarea din 8.09.2019, in limita locurilor disponibile! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.