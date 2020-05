Sunt ceva ani de când Codin este implicat în cinematografia românească lucrând ca actor, ca scenarist sau producând filme. Cel mai recent film al său, Miami Bici, a avut un succes răsunător întrerupt de situația provocată de Covid-19.

Când au început să se instaureze reglementările pentru distanțarea socială Miami Bici bătea recordurile naționale de audiență. Cât de tare v-a afectat asta? Acum sunteți practic obligați să faceți un Miami Bici 2, nu?

Codin: Ne-a afectat destul de tare. Într-adevăr, recordurile naționale fuseseră deja bătute. Am ajuns chiar pe locul 8 în bătaia cu filmele de la Hollywood. Ne-am fi dorit să avem șansa să ajungem pe locul 1. Cifrele ne obligă să facem Miami Bici 2, dar cine poate spune când?



Codin, aș vrea să confirmi că pentru realizarea acestui interviu am păstrat distanțarea socială și nu am avut ocazia să mă bălăcesc în piscina cu care ai încercat să-i faci concurență lui Dorian Popa.

Codin: Normal că am păstrat distanțarea socială. Chiar am depășit-o având în vedere că ne auzim de la 15 km. Și nu ai fi avut cum să te bălăcești că nu mă lasă nici pe mine tata. Dar mă bucur că mă urmărești pe Tik Tok. Într-adevăr am folosit perioada asta că să-mi cresc această nouă platformă de socializare. E distractiv.

În ce fel s-a schimbat viața ta de zi cu zi de când ești în izolare?

Codin: Chiar foarte mult s-a schimbat. La 180 de grade. Eu am luat în serios izolarea și efectiv am stat doar acasă. Asta a însemnat că am petrecut mult mai mult timp cu familia, iar asta mă bucură enorm, însă absolut tot ritmul vieții mele s-a schimbat. Întâlnirile de afaceri sunt doar pe telefon, dedic câteva ore pentru asta zilnic. Muncesc cât pot de acasă. Și viața recreativă și plăcerile personale au luat o altă formă. Uite, de exemplu, pentru că fetița mea este mică și pentru că umblă peste tot nici nu pot fuma în casă. Așa că m-am adaptat și am trecut la țigara electronică.



Tu? Țigară electronică? Nu mi te închipui.

Codin: Păi da. Am descoperit un super gadget care se numește Yoop. Mai e și brand românesc, lucru care pe mine mă încântă maxim. Cel mai mult îmi plac podurile care conțin CBD și mă ajută cu insomniile.

Ce este acela CBD?

Codin: CBD-ul este cannabidiol, ulei extras din planta de canabis și este comercializat legal de către băieții de la Yoop, ei fiind singurii din România cu un device de vaping cu ulei de CBD.

Aha! Deci nu te-ai dezis de numele tău de bad boy. Bagi canabis, țigară electronică…

Codin: Da, clar! Vapez Yoop și pe lângă faptul că e doar un abur, mai miroase și frumos în casă. Și nici nu risc să o afectez pe fiica mea în niciun fel. E și animal friendly. Bine, acum lăsând gluma la o parte, acesta este un device care ajută oamenii să se lase de fumat, fiind mult mai puțin nociv decât o țigară clasică. Iar asta cu CBD care îmi place mie cel mai mult chiar mă ajută în a-mi normaliza orele de somn. Că aici m-a cam dat peste cap izolarea.



Tu ești într-o continuă dezvoltare și reinventare. Ce noi talente ți-ai descoperit în izolare? Ai putut să-ți lași creativitatea să curgă? Sau, din contră, te-ai simțit plafonat?

Codin: Am încercat să folosesc timpul ăsta la maxim, concentrându-mă pe lucruri pozitive. Am stat cu familia, dar m-am ocupat și de proiecte pentru care nu aș fi avut timp în mod normal. Am citit scenarii interesante, am scris scenarii și am dezvoltat concepte pentru proiecte viitoare. Îți poți descoperi creativitatea interioară și între patru pereți.



E timpul pentru întrebarea clișeică. Ești pregătit? Care este primul lucru pe care îl vei face atunci când se ridică restricțiile?

Codin: Oooo, multe! În funcție de faze, bineînțeles. Îmi este foarte dor să ies pur și simplu să mă plimb pe stradă. Sunt conștient că relaxarea măsurilor va veni în trepte. Îmi este dor să mă văd cu prietenii, să ieșim în oraș. Iar cel mai mult îmi doresc să mă întorc la muncă. Vreau să muncesc, vreau să continui proiectele. Mai avem de terminat filmările pentru Masked Singer de la Pro TV, sunt multe lucruri extrem de interesante care au rămas în stand-by.



După ce i-am mulțumit lui Codin pentru interviu și l-am făcut să-mi promită că măcar o dată în viață o să merg și eu la Loft cu el, m-am apucat să caut informații despre Yoop.

