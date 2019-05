(publicitate) Fără hoție construim spitalele. Află planul USR PLUS

În fiecare an, Ministrul Sănătății are la dispoziție peste 250 de milioane euro pentru investiții, dar PSD nu a construit niciun spital de la zero în toate guvernările pe care le-a avut. În 2016 Guvernul Cioloș a deblocat proiectele spitalelor regionale din bani UE, dar acestea au fost abandonate de Guvernul PSD imediat ce a preluat guvernarea. De ce? Pentru că le era greu să fure.

Ce propune Alianța 2020 USR PLUS?

FONDURI PENTRU SPITALE

Susținem acordarea de fonduri europene suplimentare pentru construirea de noi spitale și pentru modernizarea, la standarde europene, a rețelei de spitale existente.

CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE

Milităm pentru introducerea de standarde comune europene pentru calitatea serviciilor medicale și pentru managementul din spitale. Acest lucru va crește calitatea serviciilor de sănătate din România și va permite personalului medical să capete siguranța că merită să își facă meseria în țară.

REȚEA DE TRANSPLANT

România nu este membră a niciunei rețele de cooperare regională pentru transplantul de organe. Vrem ca românii să aibă acces la aceste rețele și vom milita la nivel european pentru reguli comune și transparente pentru transplant, care să înlocuiască sistemul corupt actual, bazat pe pile și relații.

SERVICII MEDICALE TRANSFRONTALIERE

Propunem în Parlamentul European extinderea directivei europene pentru servicii medicale transfrontaliere, pentru ca românii să poată beneficia de servicii de sănătate care nu sunt disponibile în țară.

ACCESUL LA MEDICAMENTE ESENȚIALE

Cerem introducerea de reguli europene și standarde minime pentru accesul la medicamente, în special cele esențiale.

PREVENȚIE ȘI EDUCAȚIE

Vrem introducerea de programe europene de nutriție, prevenție și de educație în sănătate.

