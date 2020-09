(Publicitate) În căutarea echilibrului de-acasă

Noua situație globală a acestui an a redefinit mai multe aspecte legate de locuire, atenția acordată optimizării spațiului propriei locuințe situându-se în prim plan. Faptul că a trebuit să lucrăm de-acasă mai multe luni a determinat multe reamenajări. Alți factori au fost nevoia de relaxare și deconectare, de separare a sferelor privat – personal, nevoia de mișcare (fitness, yoga), gătitul în propriile bucătării, în siguranță, dar și educația copiilor de-acasă, din fața ecranelor digitale. Toate aceste activități desfășurate în interiorul aceluiași spațiu, de mai mulți membri ai familiei în același timp, a adus o serie de provocări, dar și schimbări pozitive în stilul de viață.

Ce schimbări a adus în viețile românilor timpul petrecut acasă

“Din luna martie și până la mijlocul lunii mai, pereții propriei case păreau în mod paradoxal și cei mai siguri și protectori, dar și cei mai apăsători. Ne-am dat seama devreme ca situația nu se va schimba foarte repede, asa că ne-am împrietenit mai mult cu propria casa. Soția a venit cu ideea de a rearanja mobila, ne-am ocupat de câteva reparații minore pe care le tot amânam, dar am decis de comun acord să nu cumpărăm nimic nou pentru casă, pentru că nu aveam nicio idee despre impactul economic. Apoi ne-am dat seama că stând acasă, reușim să economisim, iar recent am schimbat toată mobila de bucătărie. Suntem o familie cu 3 copii, așa că gătitul a fost o provocare, dar acum putem spune că suntem mult mai atenți cu alimentația, mâncăm mai sănătos și mai gustos, într-un mediu mai plăcut.“ ne-a spus Emil, care lucrează în domeniul turismului.

Oamenii sunt acum mai conștienți de importanța stării de bine și de crearea unei vieți mai sănătoase și mai confortabile acasă. O viziune optimistă asupra noului stil de viață aduce și cel mai recent raport IKEA despre viața acasa, Pulse Report #2, ai cărui respondenți din mai multe țări au declarat că vor încerca să acorde mai multă atenție unui ritm de viață mai lent și mai sănătos și că vor continua să lucreze la potențialul spațiilor lor, făcând schimbări care îi vor ajuta să își echilibreze munca, viața personală și noile roluri, toate sub același acoperiș.

“În martie, când am început să lucrăm de-acasă, începusem să schițăm un plan de reamenajare, astfel încât să putem lucra amândoi în liniște și să fim la fel de eficienți ca la birou. Aveam pregătit un buget și acum și timp, spre deosebire de anul trecut. Am început planificarea și calculele, însă la scurt timp am aflat că vom fi părinți, așa că am schimbat rolurile pe care le atribuisem camerelor și ne-am reorientat de la birouri mai mari, la amenajarea dormitoarelor, mai ales că vom avea 2 gemene și spațiul nu este foarte generos. După mai multă analiză, ne-am dat seama că cel mai eficient ar fi să schimbăm toată mobila, din întreaga casă, iar acum suntem în plin proces.” ne-a spus Mihaela, angajată în sănătate privată, București.

Pentru a spori confortul vieții de-acasă sau pentru situații neprevăzute, specialiștii IKEA recomandă mobilier modular și piese multifuncționale.

“Perioada recentă ne-a arătat cât de importantă este flexibilitatea, versatilitatea în transformarea rapidă a spațiilor, iar recent, echipele de design IKEA au lansat pe piață colecții adaptate noii realități. De exemplu, colectia RÅVAROR pune acent pe mutare facilă, atât într-o nouă casă, cât și mutarea cu usurință a diverselor piese de mobilier în interiorul aceluiași spațiu. O comodă de depozitare pe roți poate deveni o băncuță care suplimentează locurile la o masă luată în familie, iar apoi poate fi inserată sub masă, pentru a crea spațiu de mișcare. O masuță de cafea pe roți servește și ca spațiu de depozitare. Colecția cuprinde și o mini-bucătărie, care ocupă foarte puțin spațiu.” ne-a spus Theodor Nica, Manager de Comunicare si Design Interior IKEA Romania.



În toată această perioadă, nu numai atenția acordată sănătății personale a fost mai mare, dar și cea acordată sănătății planetei: conform unui studiu publicat de McKinsey și desfășurat în luna aprilie, în rândul a 2000 de persoane din Marea Britanie și Germania, 67% dintre respondenți au declarat că s-au apucat să recicleze și 57% că au făcut diverse schimbări în stilul de viață, prin care să aibă o amprentă asupra mediului mai redusă.





Iar atenția marilor retaileri este îndreptată în aceeași direcție. De exemplu, IKEA a mai lansat recent SAMMANKOPPLA, o colecție limitată de produse cu designul inspirat de reciclarea, reutilizarea și reproiectarea creativă – o viziune în care orice poate fi potrivit sau îmbinat, pentru că imperfecțiunea poate fi perfectă, ca de exemplu cea a unei lămpi create dintr-o sticlă veche de plastic reciclată. Piesele nu fac rabat de la multifuncționalitate și îmbină stilul urban din Bangkok cu expertiza de mobilier pentru acasă IKEA.

“Sunt pasionat de muzică și viniluri și aveam nevoie de mai mult spațiu pentru niste boxe mai mari. Deși apartamentul este destul de mare, aproximativ 70 de mp, am realizat că livingul era prea încărcat pentru o atmosferă potrivită în care să ascult muzică, așa că am vândut una dintre mese pe Olx, am dus la țară o canapea și câteva obiecte mici de mobilier și am pus un tapet pe unul dintre pereți. Soția a amenajat balconul cu un balansoar și câteva plante, astfel încât am putut să mă relaxez după o perioadă cu multe deplasări în afara țării, destul de îndepărtate și obositoare.” ne-a declarat Alexandru, angajat în IT, din București.

Pe rețelele de social media, am văzut în toată această perioadă multe imagini postate cu diverse colțuri verzi ale casei, colțuri de lectură (vânzarile de carte raportate arată și ele creșteri) sau balcoane reamenajate, iar cei mai norocoși și invidiați au fost proprietarii de case la țară sau în afara orașelor. Dacă interesul pentru astfel de locuințe va crește pe piața imobiliară, vom vedea în viitorul apropiat, cert este ca majoritatea spațiilor de locuit au fost într-o măsură mai mare sau mai mică modificate sau reamenajate. Dacă înainte vedeam locuințele personale mai mult ca loc de tranzit, dedicat în cea mai mare parte odihnei de peste noapte, astăzi sunt percepute ca loc de reconectare, muncă și relaxare în același timp.



