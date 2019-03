(Publicitate) Schimband asternuturile vei aduce pimavara in casa ta

Sa incepem cu patul! Iti aduci aminte cat timp a trecut de cand ai cumparat salteaua? Daca au trecut mai mult de 8-10 ani, in conformitate cu parerile specialistilor, probabil este nevoie sa mergi putin la shopping.

In functie de patul pe care il ai sau necesitatile tale, va trebui sa alegi o saltea adaptata. Salteaua veche, cu siguranta s-a deformat. Mai ales daca ai luat si cateva kilograme in plus, ai nevoie de o saltea care sa te sustina cat mai bine. Cu timpul, salteau va colecta tot felul de elemente: piele moarta, praf, alergeni, acarieni etc. In afara de faptul ca si greutatea saltelei poate fi mai mare, persoanele care sufera de alergii pot avea probleme destul de serioase de sanatate. In plus, deformarea acesteia ne va cauza dureri de spate sau de gat. Rezultatul va fi un somn agitat si un stil de viata care ne va afecta sanatatea pe termen lung.

Trebuie sa schimbam si pernele. Odata la 1 sau 2 ani este bine sa ne luam perne noi. Acestea se impregneaza cu uleiurile corporale, celule de piele moarta si par. De asemenea, acarienii si praful isi fac loc in ele, indiferent daca sunt acoperite cu fete de perna sau nu. In plus, este bine ca odata la 6 luni acestea sa fie spalate.

Lenjeriile de pat trebuie spalate si schimbate la o anumita perioada de timp. De obicei, dupa ce acestea au implinit 2 ani de folosire, ar fi cazul sa cumperi altele. Asternuturile de pat pot rerezenta o cheltuiala destul de mare, pentru ca, daca nu sunt de calitate, chiar daca au un pret mic, vor trebui inlocuite mult mai frecvent. Dupa spalatul des si folosirea intensa, fibrele din materialul lenjeriei vor incepe sa se rupa si sa prezinte semne de uzura. Asa ca, sa nu te surprinda daca asternutul tau de pat se va rupe cand il intinzi pe pat. In plus, cand dromim, la fel ca si pe perne sau saltele, raman particule de piele moarta sau fire de par. De asemenea, uneori transpiram si lenjeria se impregneaza cu mirosuri urate. Atunci cand petele nu se mai pot indeparta si mirosul neplacut nu mai iese nici la spalat, este semn ca trebuie sa cumperi alta lenjerie.

Este recomandat sa alegi lenjerii de pat bumbac de cea mai buna calitate. Pentru ca tot a venit primavara, este timpul sa ne uitam in locul unde depozitam lenjeriile si sa vedem ce trebuie schimbat. Ar fi cazul sa redecoram dormitorul si sa folosim lenjerii de pat bumbac, cu motive florale, pe care sa le asezam pe pat cu drag.

Poti redecora chiar si numai prin schimbarea asternuturilor. O lenjerie de acest gen poate tansforma intregul dormitor. De fapt, daca nu stiai, revistele de specialitate, recomanda in anul 2019 asternuturile cu flori. Opteaza pentru culori deschise si adu-ti dormitorul in pas cu moda acestei primaveri. Poti sa gasesti frumusetea neasteptata acolo unde nici nu te gandesti.

Lenjeria de pat este precum imbracamintea. Se spala des si se schimba des. Asternuturile noi si curate iti vor oferi un somn mult mai linistit, precum si un grad de igiena ridicat. Lenjeriile de bumbac sunt mult mai rezistente in timp si isi mentin proprietatile si aspectul frumos pentru o perioada mai indelungata, mai ales daca sunt spalate conform instructiunilor.

In concluzie, daca schimbi pernele si salteaua, este musai sa schimbi si lenjeria de pat. Este indicat sa ai mereu disponibile trei seturi de lenjerie de pat, pentru a le putea inlocui. Cand cumperi lenjerii de pat, trebuie sa tii cont de cateva criterii:

– Acestea trebuie sa se potriveasca dimensiunilor patului. Trebuie sa te uiti bine la dimensiunile afisate pe site pentru a nu achizitiona seturi prea mici sau prea mari.

-Desigur, design-ul este important. Cum am specificat mai sus, anul acesta sunt la moda cele cu flori, insa, pana la urma, tu decizi ce stil sa alegi.

-Calitatea este aspectul cel mai important pentru o lenjerie rezistenta si care sa te faca sa te simti confortabil. In plus, lenjeriile din materiale naturale precum bumbacul, iti vor oferi mult mai mult decat confort si un aspect placut.

Lenjeriile de pat din bumbac sunt recomandate deoarece bumbacul este cel mai indicat material pentru persoanele care au probleme de piele cum ar fi alergii la materiale textile sau pentru copii ce sunt oricum mai sensibili. Mai mult, lenjeria de pat din bumbac 100% lasa pielea sa respire, fiind astfel mai ferit de transpiratie pe timpul noptii.

Asadar, ar fi cazul sa incepi inca de acum sesiunea de shopping pentru a da un update dormitorului tau. Asta iti va oferi un somn linistit, vise frumoase si un inceput de primavara fresh.