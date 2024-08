Punctele extreme din Europa

Europa, al doilea cel mai mic dintre continentele lumii, ocupă aproape o cincisprezcieme din suprafața totală a lumii. Se mărginește la nord cu Oceanul Arctic, la vest cu Oceanul Atlantic și la sud (de la vest la est) cu Marea Mediterană, Marea Neagră, Depresiunea Kuma-Manych și Marea Caspică. Granița de est a continentului (de la nord la sud) trece de-a lungul Munților Urali și apoi aproximativ spre sud-vest de-a lungul râului Emba (Zhem), terminându-se pe coasta de nord a Caspicei.

În ceea ce privește limitele teritoriale ale Europei, acestea pot părea relativ clare pe flancurile ei către mare, dar multe grupuri de insule aflate la nord și vest — Svalbard, Insulele Feroe, Islanda și insulele Madeira și Canare — sunt considerate europene, în timp ce Groenlanda ( deși legat politic de Danemarca) este alocată în mod convențional Americii de Nord.

În plus, coastele mediteraneene din Africa de Nord și sud-vestul Asiei prezintă, de asemenea, unele afinități fizice și culturale europene. Turcia și Cipru în special, deși din punct de vedere geologic sunt asiatice, posedă elemente ale culturii europene și sunt considerate părți ale Europei.

Puncte extreme Europa harta

Puncte extreme Europa

cel mai nordic punct — Rossoya, Svalbard. Daca însă vom lua în considerare şi insulele îndepărtate, atunci cel mai nordic punct al Europei se afla în Rusia şi este Capul Fligely din Insula Rudolf, Tara Franz Josef. Numele a fost dat de o expediţie austro-ungară la Polul Nord (1874) în onoarea cartografului austriac Augustus von Fligely (1811-1879)

cel mai sudic punct — Gavdos, Grecia

cel mai vestic punct — Bjargtangar, Islanda

cel mai estic punct — Capul Jelania, Insula Severny, Novaia Zemlea, Rusia.

Puncte extreme Europa continentală

cel mai nordic punct — Cape Nordkinn, Norvegia

cel mai sudic punct — Punta de Tarifa, Spania

cel mai vestic punct — Cabo da Roca, Portugalia

cel mai estic punct — capătul estic al Republicii Komi, Rusia

Puncte extreme Europa – cel mai înalt și cel mai jos punct

cel mai înalt punct – Muntele Elbrus, Rusia (5 642 m)

cel mai jos punct – țărmul Mării Caspice, Rusia (−28 m)

Câte țări sunt în Europa

Există un total de 44 de țări în Europa. Împărțite în diferite regiuni (conform Geoschemei ONU pentru Europa), există 9 țări din Europa de Vest, 10 țări din Europa de Est, 15 țări din Europa de Sud și 10 țări din Europa de Nord.

O națiune transcontinentală extinsă, Rusia este cea mai mare țară din lume după suprafață, cea mai mare țară din Europa și, de asemenea, cea mai mare țară din Asia. Deși doar 25% din pământul Rusiei se află în Europa, acel pământ găzduiește 78% din populația națiunii. În lumina acestui fapt, Rusia este considerată cultural europeană. Alte țări europene cu populație considerabilă includ Germania (83,9 milioane), Regatul Unit (68,2 milioane) și Franța (65,4 milioane).

Europa găzduiește de asemenea și unele dintre cele mai mici națiuni din lume. Interesant este că cele mai mici țări europene includ unele dintre cele mai bogate, nu numai din Europa, ci și din lume. Luxemburgul are o populație de doar 634.814, dar este una dintre cele mai bogate țări din lume. Monaco este renumit pentru bogăția și strălucirea sa, dar are doar 39.511 de rezidenți. Micuța națiune catolică, Vaticanul, are o populație permanentă de doar 800 de locuitori, dar are bunuri în valoare de miliarde de dolari, cum ar fi piese de artă neprețuite și artefacte istorice.

Începând cu 2021, șase teritorii europene suplimentare căutau să devină independente de țările lor mamă. Principalul dintre acestea este statul Kosovo, care și-a declarat independența față de Serbia în 2008.

