Simpaticele animăluțe sunt sărbătorite printr-o zi dedicată de Ziua Internațională a Pisicii, indiferent de rasă ori dimensiune. Această zi este dedicată felinelor pentru a crește gradul de conștientizare al oamenilor față de nevoile pisicilor.

Dacă ai aflat deja cele mai interesante curiozități despre pisici, atunci iată și care sunt cele mai populare rase de pisici.

Descoperă și care sunt cele mai frumoase pisici din lume.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Câte rase de pisici există

Pisicile cu pedigree reprezintă doar 5% din populația totală de pisici din lume. Și cu toate astea, există 71 de rase de pisici, fără a încadra aici și pisicile obișnuite, care nu sunt incluse în nicio rasă și sunt cunoscute drept „pisica de casă cu păr scurt”.

Dar dacă vorbim de câte rase de pisici există, părerile privind numărul raselor sunt împărțite chiar și în rândul crescătorilor specializați.

Asociația Internațională a Pisicilor (TICA) recunoaște 71 de rase de pisici.

Recomandări Venituri de peste 500 de milioane de euro pentru primii doi jucători de pe piața fast-food din România. Ce profituri au declarat?

De cealaltă parte, Fédération Internationale Féline înregistrează rase de pisici din 41 de țări și teritorii din Europa, Asia și America de Sud și recunoaște 48 de rase genealogice.

Cele mai populare rase de pisici

Pisica Birmaneză

Pisica Ragdoll

Pisica American Shorthair

Pisica Siameză

Pisica Persană

Pisica Exotic Shorthair

Pisica Maine Coon

Pisica Orientală

Pisica Sphynx

Pisica Abisiniană

Rase de pisici care nu lasă păr

Pisica Sphynx

Este una dintre cele mai cunoscute rase de pisici care nu are păr, ci doar puțin puf. A fost prima rasă de pisici fără păr, care a fost crescută în mod special pentru această caracteristică. Aceasta nu are mustăți, nici gene, ochii au forma alungită, corpul are musculatură puternică, iar picioarele sunt lungi și subțiri. Pentru că nu are păr, pisica Sphynx este mai sensibilă la temperaturi scăzute.

Pisica Sphynx

Pisica Donskoy

Se aseamănă foarte mult cu pisica Sphynx, însă, spre deosebire de rasa Sphynx, aceasta are o temperatură mai mare a corpului și suportă mai ușor frigul. Pielea acestor pisici este asemănătoare cu cea a oamenilor, deoarece transpiră atunci când este foarte cald afară, ba chiar se bronzează dacă stă prea mult timp la soare.

Recomandări Sfârșitul visului lui Oppenheimer. Unde dau greș noile modele de reactoare nucleare, care urmează să fie instalate și în România – Analiză

Sunt pisici foarte jucăușe, care adoră să fie plimbate pe umeri de către stăpân.

Pisica Donskoy

Pisica Peterbald

Pisica Peterbald este recunoscută de Federația Felină a Rusiei încă din anul 1996, iar mai târziu a fost recunoscută și pe plan mondial. Este întâlnită și sub denumirea de Sphynxul de Petersburg, Sfinxul de Sankt Petersburg sau Pisica orientală fără păr.

Este o pisică foarte activă, jucăușă, sociabilă și extrem de inteligentă.

Pisica Peterbald

Pisici care nu lasă păr – pisica Bengaleză

Pisica Bengaleză are un aspect lucios, o musculatură puternică și o blană pătată sau marmotată, deasă și luxuriantă. Are ochii în formă de migdală, urechi mici și mustăți proeminente și este extrem de jucăușă. Nu există o felină care să aibă acest aspect auriu sau perlat ca al acestei rase de pisici.

Recomandări Deși cetățenii români i-au ajutat, gazdele nu le-au dat banii de mâncare veniți de la stat, acuză sute de refugiați. „A trebuit să ne întoarcem în Ucraina”. Cum se apără proprietarii

Pisici care nu lasă păr – pisica Bengaleză

Vezi cum scapi de părul de pisică de pe haine!

Pisica Russian Blue

O pisică cu un corp elegant și grațios, picioare lungi, subțiri, corp alungit, mustăți proeminente și urechi mari. Aceasta are o blană dublă, cu un strat inferior foarte des, dar o blană scurtă și moale care nu lasă păr. Culoarea blănii este de un albastru uniform cu un luciu argintiu.

Pisica Russian Blue

Rase de pisici albe

Pisica Balineză

Este una dintre cele mai elegante feline, de talie medie, corp subțire și grațios, urechi mari și ochi rotunzi, ușor alungiți. Pisica Balineză are o blană albă, fină, mătăsoasă și curgătoare, care stă frumos așezată pe corp. În SUA, pisicile de tip balinez care au marcaje suplimentare față de cele acceptate pentru Balineză sunt cunoscute sub numele de Javaneze.

Pisica Balineză

Pisica Burmilla

Cu o constituție medie, pisicile Burmilla sunt extrem de drăgălașe și iubitoare. Au un corp bine structurat, îndesat, musculos și cu spatele drept și puternic. Capul are forma ușor alungită, ochii sunt expresivi și își pot schimba culoarea de la auriu până la verde. Aceasta se diferențiază ușor de alte rase de pisici deoarece are un marcaj distinct sub forma literei „M” pe frunte.

Pisica Burmilla

Pisici negre

Pisica Bombay

Are o constituție medie, blană lucioasă, un corp ferm și puternic, cu spate drept și musculos. Are capul ușor rotunjit, urechi rotunjite, bot mare și turtit, ochi arămii sau aurii, rotunjiți și foarte expresivi. Pielea de pe nas, dar și conturul ochilor sunt negre și pernuțele labelor sunt negre sau maro închis.

Pisici negre – Pisica Bombay

Alte rase populare de pisici

Cornish Rex;

American Wirehair;

Rasa Asian;

Australian Mist;

Pisica Birmaneză;

Cornish Rex – rase de pisici

Igiena și îngrijirea pisicilor

Chiar dacă știm deja despre pisici că se curăță singure zilnic, pentru o igienă corespunzătoare este recomandat să respecți câteva reguli. Iată cu presupune îngrijirea și igienizarea unei pisici.

Periajul pisicilor

Periajul regulat al blănii ajută atât la sănătatea pisicii, odată cu periajul poți observa dacă pe blană există paraziți externi precum purici sau căpușe, dar ajută și la înfrumusețarea blănii și eliminarea părului în exces, evitând astfel formarea ghemurilor de blană la suprafață.

Periajul se poate face de câte ori este nevoie, dar în special, mai des, zilnic sau o dată la două zile, în perioadele în care pisicile năpârlesc, respectiv primăvara și toamna. Cu o perie specială pentru părul pisicilor, periajul se face cu mișcări în sensul de creștere a firelor de păr, apoi în sens invers.

Pisicile care au părul scurt au nevoie de periere doar o dată pe săptămână, în timp ce pisicile cu păr mult pot fi periate chiar și zilnic, ori la două zile. Pentru pisicile cu păr mediu, este nevoie de o perie cu dinți mai mari, din metal.

Igiena orală a pisicilor

Pisicile au nevoie de igienă orală pentru a preveni afecțiuni precum inflamarea gingiilor, probleme la nivelul sistemului digestiv, respirație urât mirositoare și chiar pierderea danturii. Pentru periajul dinților se folosește o periuță de dinți specială pentru pisici, împreună cu o pastă de dinți specială. Se periază zilnic dinții pisicuțelor, pentru a evita formarea tartrului.

Tăierea unghiilor pisicuțelor

Tăirea ghearelor la pisici se face ori de câte ori este cazul și trebuie începută cât mai devreme, pentru a evita eventualele neplăceri pe care le pot provoca prin zgârieturi. Pentru tăiere se folosește un clește ghilotină și se începe mereu cu vârful alb al unghiei, păstrând distanța de căpătul triunghiului roz, respectiv partea cărnoasă a unghiei pisicii.

Cum se face baie pisicilor

Pentru spălarea pisicilor este nevoie de un șampon special, ales în funcție de rasa pisicii, care să aibă un pH acid, potrivit pielii și blănii lor. Blana pisicilor se spală prin mișcări lente, în felul se poate înlătura și excesul de păr, și se insistă pe zonele murdare. Se clătește bine cu apă curată blana, evitând nasul, ochii și urechile. Se șterge blana cu un prosop curat, din bumbac, după care, dacă este cazul, se poate folosi și un uscător de păr.

Curățarea litierei pisicii

Nisipul din litiera pisicii trebuie și el schimbat regulat, altfel poate acumula o serie de bacterii, dar și un miros neplăcut. Astfel, litiera se poate schimba ori de câte ori este nevoie, chiar și zilnic dacă este cazul. Trebui înlocuit cu un nisip curat.

Alimentația pisicilor – ce este recomandat să mănânce felinele

Pentru o viață sănătoasă, pisica are nevoie de hrană echilibrată, variată și bogată în proteine. Carnea este alimentul care le asigură pisicilor trei nutrienți esențiali pentru o dezvoltare sănătoasă, și anume: taurina, nutrient esențial pentru inimă și vedere, acid arahidonic, nutrient esențial pentru sănătatea pielii și a blănii, vitamina A, nutrient important pentru vedere și blană.

Hrana pisicii trebuie să fie adaptată vârstei acesteia. Abia de la vârsta de 12 luni, o pisică adultă sănătoasă va putea primi toți nutrienții de care are nevoie printr-o dietă echilibrată. Necesarul optim de nutrienți de care pisica are nevoie poate fi obținut dintr-o varietate de mâncăruri, respectiv hrană uscată și hrană umedă.

Beneficiile hranei uscate pentru pisici

Hrana uscată are avantajul că poate fi păstrată și depozitată ușor. Aceasta poate fi pusă în bolul pisicii și poate sta o zi întreagă fără să se altereze. În acest fel, pisica își poate lua gustarea în orice moment dorește. De asemenea, hrana uscată ajută pisicile să își îmbunătățească sănătatea dentară.

Beneficiile hranei umede pentru pisici

Hrana umedă oferă un beneficiu major pisicilor, și anume furnizează o cantitate suplimentară de apă și le menține hidratate. De asemenea, reduce și probabilitatea apariției problemelor de sănătate la nivelul rinichilor sau tractului urinar. Pisicile pot fi hrănite mixt, și cu hrană uscată și cu hrană umedă.

Sursă foto: Shutterstock.com

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Dieta pe care o ține Mădălina Ghenea pentru a avea un trup de zeiță. La ce metode extreme apelează actrița

Viva.ro Ce pensie primește Maria Băsescu. Multora nu le-a venit să creadă ce scrie pe talonul ei

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

FANATIK.RO Creaturile din apa mării care provoacă neplăceri turiștilor. Au ace și pot cauza iritații și senzație de arsură

Știrileprotv.ro Alertă în aer! Pilotul unui avion cu 300 de pasageri care decolase din Miami a murit în timpul zborului, „imediat după ce au început simptomele”

Observatornews.ro Filmare nebună din interiorul unui Humvee în timp ce calcă pe o mină antitanc. Ce s-a întâmplat cu cei 5 ucraineni din interior: "Mulţumim americanilor"

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro 'Am văzut suferința în toate formele ei'. Instanța a decis ce se întâmplă cu fetele Alinei Sorescu și ale lui Alexandru Ciucu