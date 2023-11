Fasolea cu ciolan este cel mai cunoscut și îndrăgit fel de mâncare de la noi din țară. Se consumă în orice perioadă a anului și, din fericire, se gătește foarte ușor. Iată cum faci cea mai bună fasole cu ciolan. Ți-am pregătit câteva rețete de fasole cu ciolan, dar și alte rețete de fasole numai bune de încercat chiar acum!

Rețetă de fasole cu ciolan

Porție de fasole cu ciolan

Ingrediente pentru fasole cu ciolan afumat de 1 Decembrie

1 kilogram de fasole uscată (înmuiată peste noapte);

1 ciolan;

2 linguri de ulei;

3 foi de dafin;

1 ceapă albă mare;

2 morcovi;

1 lingură boia de ardei;

1 linguriţă rasă de oregano;

1 linguriţă seminţe de coriandru măcinate;

1 linguriţă de chimen;

3 linguri de pastă de tomate;

1 lingură de miere;

sare şi piper.

Mod de preparare fasole cu ciolan afumat de 1 Decembrie

1. Fierbe ciolanul la foc mic. După ce carnea a fiert, scoate-o din zeama în care a fiert şi las-o să se răcească. Păstrează zeama în care a fiert carnea.

2. În paralel, fierbe fasolea boabe în apă fără sare, până când este fiartă pe jumătate.

3. Toacă ceapa şi taie morcovul rondele, apoi rumenește totul în ulei. Adaugă boiaua de ardei şi las-o să se rumenească puţin.

4. Adaugă carnea de pe os, tăiată în bucăţi potrivit de mari, fasolea (fără apa în care a fiert) şi acoperă totul cu zeama în care a fiert carnea. Adaugă pasta de tomate, lingura de miere, foile de dafin, coriandrul măcinat şi chimenul şi lasă să fiarbă la foc mic până când toate ingredientele sunt fierte. Asezonează cu sare şi piper după gust.

Rețetă de fasole cu ciolan afumat de 1 Decembrie

Fasole cu ciolan afumat

Ingrediente pentru fasole cu ciolan afumat

500 g fasole uscată;

sare;

piper boabe şi praf;

boia dulce;

suc de roşii sau bulion;

foi de dafin;

ciolan afumat;

2 cepe;

mărar.

Mod de preparare fasole cu ciolan afumat

1. Fasolea se lasă cu câteva ore înainte sau chiar o noapte să se înmoaie. După ce s-a înmuiat bine, se dă în câteva clocote şi se lasă să fiarbă o oră, acoperită cu un capac.

2. Se taie ceapa mărunt şi se pune într-o cratiţă cu o lingură de ulei şi se căleşte 2-3 minute. Fasolea se pune peste ceapa călită împreună cu sosul de roşii şi se condimentează cu sare, piper, boia şi foi de dafin, după care se mai lasă să fiarbă câteva minute.

3. Separat, se taie carnea de pe ciolanul afumat sau se lasă întreg şi se prăjeşte în sucul propriu.

4. Ciolanul se pune în fasole şi se bagă la cuptor să scadă şi să se rumenească.

Fasolea cu ciolan afumat se serveşte ornată cu mărar verde tocat mărunt şi cu murături asortate.

Ce murături merg la fasolea cu ciolan afumat

Fasolea cu ciolan se servește cu o porție de murături! Această mâncare se poate consuma de minune în combinație cu varza murată, castraveți murați, gogoșari în oțet, cu conopidă sau cu o salată de ceapă murată.

Câte calorii are fasolea cu ciolan

Fasolea este un aliment foarte hrănitor, cu numeroase beneficii pentru sănătate, are foarte puțină grăsime și aproape deloc colesterol. O jumătate de ceașcă de fasole uscată/100 grame de fasole are, în general, cam 130 calorii. Fasolea albă are un indice glicemic foarte scăzut și foarte mulți carbohidrați complecși care mențin nivelul optim de zahăr în sânge. Consumul de fasole albă oferă multiple beneficii organismului uman. Aceasta este bogată în antioxidanți și conține cantități importante de molibden implicat în procesul de detoxifiere. Fasolea albă este o sursă importantă de fibre și proteine.

Ciolanul afumat conține 395 calorii pe 100 de grame, reprezentand 19.75% din totalul de 2.000 de calorii recomandat zilnic.

Rețetă de fasole cu costiță de 1 Decembrie

Ingrediente pentru fasole cu costiță

1 kg fasole boabe;

2-3 cepe de mărime mijlocie;

2 foi dafin;

400 g costiţă afumată;

1 legatura mărar;

3 linguri ulei de măsline;

2 linguri bulion;

sare;

piper.

Mod de preparare fasole cu costiță

1. Fasolea se spală de câteva ori cu apă caldă şi se pune la fiert cu sare. Pentru a se înmuia, se fierbe în două-trei ape.

2. În timp ce fierbe fasolea, se curăţă şi se taie ceapa şi se pune la călit cu puţin ulei până capătă culoarea arămie. După ce s-a călit ceapa, se lasă să se răcească, se strecoară fasolea şi se pune peste ceapă, amestecându-se continuu. Se mai fierbe şi cu ceapa câteva minute, se adaugă bulionul şi puţină apă caldă.

3. Costiţa se taie felii subţiri şi se prăjeşte până se rumeneşte. După ce s-a pregătit, se răstoarnă fasolea într-un vas de yena, se adaugă bucăţile de costiţă, foile de dafin şi se bagă la cuptor.

Fasolea cu costiţă se serveşte cu murături asortate sau cu salată de crudităţi, pâine neagră şi ardei iute. Se ornează cu mărar proaspăt, după preferinţă.

Sursa: retete.unica.ro

Rețetă de fasole în bol de pâine de 1 Decembrie

Fasole în bol de pâine

Ingrediente pentru fasole în bol de pâine

1 ciolan afumat;

250 g fasole;

1 morcov mare;

1 ceapă mare;

1/2 gogoşar;

foi de dafin;

tarhon;

cimbru;

concentrat de legume;

boia;

sare;

piper;

4 pâini făcute în casă.

Ingrediente pentru pâine:

1,5 kg făină;

75 g drojdie;

apă caldă;

sare;

3 linguri ulei de măsline;

1 ou.

Mod de preparare fasole în bol de pâine

1. Se curăţă ceapa, se taie mărunt, după care se căleşte într-o oală.

2. Se curăţă şi morcovul şi gogoşarul, se taie mărunt şi se pun peste ceapă. Se lasă să se călească puţin, după care se adaugă fasolea, ciolanul şi foile de dafin. Se toarnă apă şi se lasă să fiarbă, până fasolea devine moale.

3. La sfârşit, se condimentează cu sare, piper, boia, tarhon, cimbru şi vegeta.

4. În timpul în care fierbe fasolea, se prepară pâinile: se amestecă toate ingredientele, se lasă la dospit cam o oră, după care se împarte aluatul în patru părţi. Se modelează pâinile şi se dau la cuptor. Înainte cu 10 minute de a le scoate din cuptor, se ung pâinile cu un ou bătut.

5. Se taie un capac din pâine, se scoate miezul şi se pune ciorba.

Sursa: retete.unica.ro

Rețetă iahnie de fasole de 1 Decembrie

Iahnie de fasole

Ingrediente pentru iahnie de fasole

250 g fasole boabe;

1-2 morcovi;

1 ţelină;

1 ceapă mare;

1 ceapă mică;

2 ardei graşi sau gogoşari;

3-4 linguri ulei;

2-3 linguri pastă de tomate;

1 foaie dafin;

10-15 boabe de piper;

sare;

piper;

mărar;

tarhon;

cimbru.

Mod de preparare iahnie de fasole

1. Se curăţă fasolea, se spală, se pune într-un vas cu apă rece şi se lasă la înmuiat de pe o zi pe alta. Se clăteşte cu apă rece şi se pune la fiert într-un vas cu apă, care trebuie să depăşească nivelul boabelor de fasole cu 2-3 degete.

2. Se fierbe acoperit, la foc potrivit, aproximativ o oră. Cine doreşte poate schimba din nou apa după primele clocote. Se adaugă morcovii, ceapa mare şi ţelina, toate tăiate în sferturi şi se lasă să fiarbă în continuare până se înmoaie bine toate boabele de fasole.

3. Separat, într-o cratiţă cu fundul mai gros se căleşte în ulei ceapa mică, tocată mărunt. Se adaugă un praf de sare, apoi se stinge cu jumătate pahar cu supă de fasole şi se lasă să fiarbă înăbuşit, până se înmoaie. Se adaugă fasolea fiartă, boabele de piper, foaia de dafin şi pasta de tomate dizolvată în jumătate cană cu supă de fasole. Se fierbe la foc mic până scade sosul şi se potriveşte la gust cu sare, piper şi verdeaţă.

Rețetă de ciorbă de fasole cu afumătură de 1 Decembrie

Ingrediente de ciorbă de fasole cu afumătură

250 g fasole boabe

400 g costiţă sau jambon afumat

1 ceapă

2 morcovi

1 păstârnac

1 ţelină

200 g roşii decojite în suc de roşii

1 ardei gras

1 litru borş sau zeamă de varză

verdeaţă (leuştean şi pătrunjel verde)

sare

Mod de preparare ciorbă de fasole cu afumătură

1. Fasolea se curăţă, se spală şi se lasă la înmuiat 2-3 ore sau de seara până dimineaţa. Se pune la fiert în apă cu un praf de sare, iar după primele clocote se schimbă apa. Separat, afumătura se fierbe câteva minute, apoi se spală bine, se curăţă şi se taie bucăţi.

2. Se pune fasolea din nou la fiert într-o oală cu 3 l de apă tot fierbinte. Se adaugă legumele tăiate ca pentru supă şi afumătura şi se lasă să fiarbă acoperit, 1.5-2 ore, până se înmoaie bine fasolea.

3. Se scot legumele fierte şi se adaugă ardeiul gras şi roşiile tăiate cubuleţe. Se potriveşte apoi la gust cu borş sau zeamă de varză şi, la sfârşit, cu sare şi verdeaţă tocată mărunt.

Fasolea este benefică pentru organismul uman dacă este consumată responsabil, motiv pentru care te sfătuim să încerci şi aceste reţete de fasole bătută! Ca să profiţi în orice anotim de proprietăţile fasolei, poţi să o conservi, inspirându-te din aceste reţete de fasole verde la borcan.

Sursa: retete.unica.ro

Informații despre fasole

Fasolea este considerată una dintre cele mai vechi plante cultivate ale planetei, iar astăzi, împreună cu soia, este una dintre cele mai consumate leguminoase. Planta poate crește în înălțime până la 2 metri, cu multe păstăi pe tulpină, în care boabele de fasolele cresc din seminţe. Culoarea, dar și dimensiunea lor depinde de tipul de fasole. Leguminoasa are un conținut ridicat de amidon, proteine, carbohidrați și vitamine, toate elemente nutritive de care organismul are nevoie pentru a funcționa în parametrii normali. Boabele de fasole sunt bogate în acizi diferiți, caroten, vitamine din grupa B, dar și zinc, cupru și potasiu.

Cum să pregăteşti şi să consumi fasolea pentru a elimina efectele ei neplăcute

Fasolea este bogată în fibre și este o sursă bună de proteine vegetale. De asemenea, este un aliment ieftin, sățios și poate contribui la prevenirea mai multor tipuri de boli cronice.

Cu toate acestea, are un dezavantaj potențial, și este unul important: consumul de leguminoase poate provoca gaze.

Din fericire, există modalități de a prepara fasolea reducându-i potențialul de a provoca gaze.

Dar mai întâi să vedem de ce fasolea provoacă gaze. Fasolea conține un zahăr complex, numit rafinoză, pe care organismul nu îl poate digera complet. În mod normal, zaharurile precum rafinoza ar fi digerate în intestinul subțire. Cu toate acestea, deoarece oamenilor le lipsește enzima care să o descompună, rafinoza își face drum din intestinul subțire în intestinul gros nedescompusă.

Odată ajunsă în intestinul gros, bacteriile intestinale încep să descompună rafinoza, producând hidrogen, dioxid de carbon și gaz metan. Iar acestea dau senzaţiile de balonare, disconfort abdominal și gaze.

Așadar, cum pot fi reduse aceste efecte? Prin descompunerea rafinozei înainte ca aceasta să ajungă în intestinul gros.

Dacă îți place să mănânci leguminoase și vrei să le incluzi în dieta ta, există câteva lucruri pe care le poți face pentru a diminua riscul de a suferi de gaze incomode.

Iată câteva sfaturi pentru a pregăti și mânca fasolea, oferite de specialista în nutriţie Kelli McGrane pentru foodal.com:

1. Înmoaie fasolea înainte de a o găti

Studiile au arătat că înmuierea fasolei uscate timp de 8-12 ore înainte de a o găti poate ajuta la reducerea cantității de rafinoză.

Important este să arunci apa după înmuiere și să foloseşti apă proaspătă pentru gătit. O cantitate mai mică de rafinoză în mâncare va contribui la o digestie mai ușoară a leguminoaselor.

2. Adaugă treptat fasolea în dieta ta

Fasolea este bogată în fibre. Deși acesta este un lucru bun, poate provoca, de asemenea, balonare și disconfort dacă organismul tău nu este obișnuit să mănânce și să digere cantități mai mari de fibre în mod regulat.

Așadar, poţi adăuga la început o cantitate mică drept garnitură la un preparat și apoi să creşti treptat porțiile pe măsură ce organismul tău se adaptează.

De asemenea, poţi alege să mănânci fasolea ca o mică garnitură, mai degrabă decât ca un fel principal.

3. Bea multă apă

Deoarece majoritatea simptomelor gastrointestinale nedorite legate de consumul de leguminoase se datorează fermentației în intestinul gros, o modalitate de a reduce simptomele este de a menține totul în mișcare prin organismul tău.

Apa te va ajuta ca totul să funcționeze fără probleme, oferind bacteriilor din intestin mai puțin timp pentru a produce acele gaze enervante.

Așa că data viitoare când te vei bucura de o farfurie mare de cârnați cu fasole, asigurăte că ai un pahar plin de apă pe masă!

4. Mestecă bine

Deși de obicei ne gândim la stomac și la intestine atunci când ne referim la digestie, acest proces începe de fapt în gură. Mestecatul ajută la descompunerea alimentelor în bucăți mai mici, astfel încât substanțele nutritive să poată fi digerate și absorbite mai ușor.

Mestecă bine mâncarea pentru a îmbunătăți digestia. Aceasta nu trebuie să fie o sarcină obsesivă, dar mâncatul mai atent, fără distrageri precum televizorul, ne poate ajuta să ne bucurăm mai mult de mâncare.

