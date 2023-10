De ce să mănânci salată de conopidă

Conopida poate fi consumată crudă, gătită la aburi, adăugată în salate sau gătită în diverse alte rețete. Săracă în calorii, conopida conține 85% apă și foarte puțini carbohidrați, așa că este ideală pentru meniul de prânz sau de seară.

Consumul mai multor alimente vegetale, cum ar fi conopida, scade riscul de obezitate, diabet, boli de inimă, promovând în același timp un ten sănătos, o energie sporită și o greutate generală mai mică. Înainte de a vedea delicioasele rețete de mâncare de conopidă, este important să știm ce nutrienți conține această legumă minunată care, de multe ori, este subapreciată.

100 de grame de conopidă conțin:

27 de calorii

2 grame (g) de proteine

0,3 grame de grăsime

5 g de carbohidrați

2,1 g de fibre

2 g de zahăr

24 de miligrame (mg) de calciu

16 mg de magneziu

47 mg de fosfor

320 mg de potasiu

51,6 mg de vitamina C

16,6 micrograme (mcg) de vitamina K

0,197 mcg de vitamina B6

61 mcg de acid folic

Astfel, o cană de conopidă crudă va oferi: 77% din necesarul zilnic de vitamina C, 20% din necesarul zilnic de vitamina K, 10% sau mai mult din necesarul zilnic de vitamina B 6 și acid folic.

De asemenea, conține cantități mai mici de tiamină, riboflavină, niacină, acid pantotenic, calciu, fier, magneziu, fosfor, potasiu și mangan.

Pe de altă parte, usturoiul are în compoziție săruri minerale, microelemente, inulină, un complex de vitamine A, B, PP, C și două substanțe specifice cu efecte antibiotice precum alicina și garlicina. Usturoiul conține peste 200 de substanțe active precum fosfor, potasiu, calciu, proteine și are puține calorii.

O salată de conopidă este binevenită pentru oricine, mai ales că este și foarte sănătoasă. Este bogată în fibre, motiv pentru care sprijină buna funcționare a sistemului digestiv. Dacă suferi de constipație sau alte probleme digestive, o mâncare de conopidă la cuptor este ideală ca garnitură. Datorită fibrelor din compoziție, conopida este o legumă care favorizează procesul de digestie. Consumată frecvent, ușurează tranzitul intestinal și previne bolile digestive.

Rețete de salată de conopidă cu maioneză și usturoi

Salată de conopidă cu maioneză, usturoi și ceapă

Ingrediente:

1 conopidă mare

1 ceapă roșie

3-4 linguri maioneză

3-4 căței de usturoi

1 legătură pătrunjel

Mod de preparare:

Această salata se face foarte simplu. Cureți și speli bine conopida, apoi o pui la fiert în apă sărată. O scurgi foarte bine și o pui într-un bol mare. Poți folosit instrumentul cu care zdrobești cartofii pentru a o face fină, dacă nu vrei să ai o salată cu textură. Apoi, adaugi ceapa tocată mărunt, usturoiul, maioneza și pătrunjelul. Poți să faci maioneza în casă, dacă ți se pare mai gustoasă.

Salată de conopidă cu țelină și ouă

Ingrediente

2 țeline mici

2 morcovi,

1 conopida

1 fir de praz,

3 ouă,

ulei,

zeamă de lămâie

Mod de preparare

Cureți țelina și morcovii, le dai pe răzătoare. Conopida o toci cât mai mărunt. Cureți prazul, îi tai partea verde, apoi îl toci și îl amesteci cu celelalte legume. Prepari maioneza din 2 gălbenușuri crude și unul fiert, ulei și zeama de lămâie. Maioneza o dai puțin la frigider, apoi o amesteci cu celelalte legume.

Descoperă și cele mai bune rețete de mâncare de conopidă.

Salată de conopidă clasică cu maioneză și usturoi

Ingrediente:

1 conopidă medie

1 cană de maioneză

2-3 căței de usturoi, zdrobiți

2 linguri de suc de lămâie

Sare și piper, după gust

2 linguri de pătrunjel proaspăt tocat

Mod de preparare:

Tăiați conopida în buchetele mici și fierbeți-le în apă cu sare până cse înmoaie puțin, dar nu prea moi. Apoi scurgeți-le și lăsați-le să se răcească.

Într-un bol mare, amestecați maioneza, usturoiul zdrobit, suc de lămâie, sare și piper.

Adăugați conopida răcită și amestecați bine. Ornamentați cu pătrunjel tocat înainte de servire.

Salată de conopidă cu maioneză, usturoi și brânză

Ingrediente:

1 conopidă medie

1 cană de maioneză

2-3 căței de usturoi, zdrobiți

100 g brânză cheddar, rasă

2 linguri de iaurt grecesc

Sare și piper, după gust

Mod de preparare:

Tăiați conopida în buchetele mici și fierbeți-le în apă cu sare până când sunt moi. Apoi, scurgeți-le și lăsați-le să se răcească.

Într-un bol mare, amestecați maioneza, usturoiul zdrobit, brânza rasă, iaurtul grecesc, sare și piper.

Adăugați conopida răcită și amestecați bine.

Salată de conopidă cu maioneză, usturoi și ouă

Ingrediente:

1 conopidă medie

1 cană de maioneză

2-3 căței de usturoi, zdrobiți

3 ouă fierte tari, tocate mărunt

2 linguri de muștar

Sare și piper, după gust

Mărar proaspăt, pentru decor

Mod de preparare:

Fierbeți conopida în apă cu sare până când este ușor moale. Scurgeți-o și lăsați-o să se răcească.

Într-un bol, amestecați maioneza, usturoiul zdrobit, ouăle tocate, muștarul, sare și piper.

Adăugați conopida răcită și amestecați bine.

Decorați cu mărar proaspăt înainte de servire.

Salată de conopidă cu iaurt și mărar

Ingrediente:

1 conopidă medie

1 cană de iaurt grecesc

2 linguri de mărar proaspăt tocat

2 linguri de zeamă de lămâie

Sare și piper, după gust

Felii subțiri de castraveți murați, pentru decor

Mod de preparare:

Tăiați conopida în buchetele mici și fierbeți-le în apă cu sare până când sunt moi. Scurgeți-le și lăsați-le să se răcească.

Într-un bol, amestecați iaurtul grecesc, mărarul tocat, zeama de lămâie, sare și piper.

Adăugați conopida răcită și amestecați bine.

Decorați cu felii subțiri de castraveți murați înainte de servire.

Salată de conopidă cu brânză feta și măsline

Ingrediente:

1 conopidă medie

100 g brânză feta, mărunțită

1/2 cană de măsline negre, fără sâmburi

2 linguri de ulei de măsline

2 linguri de oțet balsamic

Sare și piper, după gust

Frunze de mentă proaspătă, pentru decor

Mod de preparare:

Tăiați conopida în buchetele mici și fierbeți-le în apă cu sare. Scurgeți-le și lăsați-le să se răcească.

Într-un bol, amestecați brânza feta, măslinele negre, uleiul de măsline și oțetul balsamic.

Adăugați conopida răcită și amestecați ușor.

Decorați cu frunze de mentă proaspătă înainte de servire.

Salată de conopidă cu bacon și dressing de muștar

Ingrediente:

1 conopidă medie

6 felii de bacon, prăjite și mărunțite

1/4 cană de ceapă roșie, tocată mărunt

2 linguri de muștar Dijon

2 linguri de oțet de mere

2 linguri de ulei de măsline

Sare și piper, după gust

Ceapă verde tocată, pentru decor

Mod de preparare:

Tăiați conopida în buchetele mici și fierbeți-le în apă cu sare. Într-un bol mare, amestecați baconul mărunțit, ceapa roșie tocată, muștarul Dijon, oțetul de mere și uleiul de măsline.

Adăugați conopida răcită și amestecați bine.

Ornați cu ceapă verde tocată înainte de servire.

Descoperă și cele mai bune rețete de supă cremă de conopidă.

Cum faci cea mai bună maioneză de casă

Atunci când vrei să faci salată de conopidă cu maioneză și usturoi, cel mai bine este să faci maioneză de casă, astfel eviți o mulțime de aditivi pe care nu ți-i dorești.

Pentru cea mai rapidă și bună maioneză de casă, ai nevoie de ulei, gălbenuș de ou, muștar și lămâie, sare/piper.

Ca preparare, peste gălbenuș se adaugă treptat, în fir subțire uleiul, frecând/amestecând încontinuu cu un tel sau cu un mixer. După ce se adaugă uleiul și se formează crema maionezei, se adaugă lămâie după gust, muștar și sare. În unele variante, uleiul se adaugă peste cantități egale de gălbenuș fiert și gălbenuș crud și o linguriță de muștar. Maioneza prinde volum de la ulei, însă dacă vrei o cantitate mare de maioneză este bine să dublezi și cantitatea de gălbenuș.

Dacă s-a tăiat, adaugă câţiva stropi de oţet sau de apă caldă Mai poţi pune un gălbenuş crud într-o farfurie, pe care îl amesteci cu puţin ulei, cu o lingură frecată cu usturoi. Apoi, îl adaugi puţin câte puţin peste maioneza tăiată.

Despre conopidă

Conopida face parte din familia Brassica oleracea, cultivată pentru părțile sale comestibile formate din structuri florale parțial dezvoltate și tulpini cărnoase. Conopida este bogată în vitaminele C și K și este frecvent servită ca legumă gătită sau folosită crudă în salate și gustări.

Conopida este o plantă anuală care ajunge la aproximativ 0,5 metri înălțime și are frunze mari rotunjite. Ciorchimul terminal formează o inflorescență imatură (grup de flori). Frunzele late se extind mult deasupra centrului și sunt adesea legate împreună înainte de recoltare pentru a umbri inflorescența. Din punct de vedere comercial, conopida albă este cea mai comună, deși există și soiuri portocalii, violete, verzi și maro. Plantele produc flori galbene în formă de cruce și poartă semințe în capsule uscate.