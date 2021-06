Pentru Zandile, oceanul este singurul loc care îi oferă sentimentul de apatenență. Pasiunea sa pentru ocean și pentru scufundări libere a început în 2016, în timpul unei excursii în Bali.

”A fost un moment incredibil când am încetat să nu mă mai panichez la gândul că aș putea să ma înec și am văzut lumea incredibilă care se afla acolo”, a spus Zandile pentru CNN.

Experiența a schimbat-o, iar în scurt timp, ea a obținut un certificat pentru a fi instructor de scufundări libere. Este prima femeie din Africa de Sud care deține acest titlu. Femeia este conștientă de faptul că sunt foarte puține persoane de culoare practică acest sport.

”Când am mers pe ocean, acum doi-trei ani, am fost singura de culoare de pe barcă. Nu am văzut niciun alt scafandru care să-mi semene”, a mai spus aceasta.

Astfel că, Zandile a creat The Black Mermaid Foundation, intitulată după porecla ei, cu intenția de a aduce mai mulți oameni de culoare în mare.

Prin fundația sa, Zandile organizează programe de explorare oceanică pentru copiii de culoare din toată țara. Mulți dintre ei nu au văzut niciodată oceanul.

„Misiunea fundației este să ia continuu copiii în apă și să schimbe stereotipurile despre ocean care ne-au fost implantate din copilărie”, a spus Zandile.

Femeia a explicat ce cuprind aceste stereotipuri. În copilărie, părinții ei nu o lăsau în apă decât până la genunchiu, iar oceanul este privit ca fiind un mediu de care trebuie să-ți fie frică.

Un alt lucru care descurajează persoanele de culoare să înoate este impactul traficului transatlantic de sclavi de pe coasta Africii de Sud.

„Când te uiți la sclavie, oamenii au fost aruncați peste bărci pe aceste oceane. Acea traumă este transmisă de-a lungul istoriei”, spune Ndhlovu.

Zandile vrea să schimbe asta. La fiecare sfârșit de săptămână, ea aduce grupuri de copii de culoare pe plaja Windmill din Cape Town pentru a învăța să înoate, să privească pinguinii care se joacă și să descopere Pădurea Mării Africane – un vast ecosistem subacvatic.

„Vreau să realizeze că oceanul le aparține și lor și ar trebui să exploreze carierele care sunt posibile pe mare. Întotdeauna cred că ne poate păsa de ceva doar după ce l-am văzut”, a transmis Zandile.

Foto: Facebook

