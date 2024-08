Astfel, media dobânzilor pentru creditele ipotecare acordate în Bucureşti în primele şase luni din 2024 a fost de aproximativ 6% pe an, un nivel similar celui practicat și în 2019, şi anume 5,93% pe an. În plus, rata unui credit ipotecar mediu contractat în București, în valoare de aproximativ 61.500 de euro (echivalentul a 292.000 de lei), a ajuns la mijlocul acestui an la o valoare de 1.881 de lei, similară cu cea înregistrată în 2019, de 1.868 de lei.

Prin politicile PSD, raportul rată / salariu a coborât la 36% față de 59% în urmă cu 5 ani

Raportat la venituri, rata actuală a unui credit ipotecar în valoare de 61.500 de euro deţine o pondere de circa 36% din salariul mediu net la nivel naţional, comparativ cu circa 59% în urmă cu cinci ani. Scăderea ponderii deţinute de rate în venituri a venit ca urmare a creşterii salariului mediu net la nivel naţional, care a ajuns în luna iunie a acestui an la o valoare de 5.176 de lei, cu 65% peste nivelul din 2019.

Iunie a reprezentat cea de-a patra lună consecutivă în care salariul mediu a avut o valoare de peste 1.000 de euro, confirmând și faptul că România se află pe drumul corect pentru finalizarea procesului de adoptare a salariului minim european, asumat de PSD.

Guvernul condus de Marcel Ciolacu a majorat, de la 1 iulie, salariul minim brut la 3.700 de lei, și a stabilit ca valoarea acestuia să crească la peste 4.000 de lei de la 1 ianuarie 2025, ca urmare a aplicării mecanismului de calcul în vederea introducerii salariului minim european.

PSD este partidul care introduce în România salariul minim european, are cei mai mulți primari și președinți de Consilii Județene campioni ai proiectelor cu bani de la Comisia Europeană și a reușit, în actuala guvernare, să ducă absorbția de fonduri europene la peste 97%.

Băncile reduc ratele și apelează la oferte promoționale impulsionate de decizia BNR de a scădea dobânda-cheie

Analiza SVN Romania Credit & Financial Solutions și datele din piață arată că și în a doua parte a anului va continua diminuarea valorii ratelor și dobânzilor pentru creditele ipotecare. Deciziile succesive ale Consiliului de Administrație al Băncii Centrale de a reduce dobânda-cheie s-au bazat pe rezultatele politicii economice a Guvernului Ciolacu care au dus la creștere economică și reducere a inflației.

În urma măsurilor Băncii Centrale, la începutul acestei săptămâni, ROBOR la 3 luni (ROBOR 3M ) a scăzut la 5,57%, faţă de 5,58%, nivelul din şedinţa precedentă şi atinge cea mai mică valoare din 18 mai 2022 încoace. Această scădere a ROBOR duce la o reducere a ratelor și dobânzilor practicate de bănci.

În plus, stabilitatea financiară asigurată de guvernarea Ciolacu le permite băncilor să vină cu dobânzi fixe sub indicii IRCC sau ROBOR. De aceste oferte pot profita și cei care au un credit ipotecar contractat în trecut, analiza SVN Credit arătând că în acest caz rata actuală poate fi redusă cu aproximativ 22,5% faţă de nivelul înregistrat în 2023 prin trecerea la dobândă fixă.

