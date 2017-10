Horoscop anual 2018 Capricorn. Previziuni pentru zodia Capricorn, în 2018

Esti nascuta in zodia Capricorn? Atunci cu siguranta vrei sa afli principalele previziuni din horoscop anual 2018, zodia Capricorn.

Horoscop anual 2018 Capricorn – principalele previziuni pentru 2018, tot ce iti rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate.

Fie ca iti vine sa crezi sau nu, mai este putin si se incheie anul 2017! Stim, nici noi nu ne putem inchipui cand a trecut timpul, dar tot ce putem face acum este sa ne pregatim pentru anul care urmeaza.

Daca esti nascuta in zodia Capricorn, afla ca 2018 va fi perioada in care vei face schimbari pe mai multe planuri si vei avea parte de multe motive de bucurie!

Horoscop anual 2018 Capricorn – dragoste

Viata amoroasa a nativilor Capricorn va fi foarte buna in 2018, astfel incat exista sanse mari sa dai chiar peste alesul tau. Nu lua lucrurile foarte in serios, si implica-te in relatia de cuplu atat cat este nevoie, fara sa exagerezi in vreun fel. Senzualitatea ta va deveni din ce in ce mai puternica pe masura ce inaintezi in an. Ai grija insa sa pastrezi si cate un moment de intimitate pentru tine, din cand in cand.

