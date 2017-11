Esti nascuta in zodia Leu? Atunci cu siguranta vrei sa afli principalele previziuni din horoscop anual 2018, zodia Leu.

Horoscop anual 2018 Leu – principalele previziuni pentru 2018, tot ce iti rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate.

Anul 2018 aduce schimbari in plan material pentru nativii Leu. Planetele Jupiter si Saturn te vor ajuta sa treci peste acest an, care va avea si perioade mai dificile. Vei trece prin schimbari radicale atat in viata personala, cat si in cea profesionala. Vei putea face anul acesta mai multe lucruri pe care ti le-ai dorit dintotdeauna.

Horoscop anual 2018 Leu – dragoste

Din punct de vedere al dragostei, Leii vor avea un an foarte bun. Cei singuri, insa si cei care se afla intr-o relatie vor avea parte de schimbari majore. Jupiter si Saturn iti vor imbunatati partea senzuala. Desi vei trece si prin momente dureroase, vei avea parte si de momente uimitoare.

Nu uita in relatie sa faci si compromisuri, daca iti doresti ca tu si partenerul tau sa va intelegeti in continuare si aminteste-ti ca intotdeauna comunicarea este cea mai importanta.

Horoscop anual 2018 Leu – cariera

In 2018, cariera Leilor va trece prin schimbari mari. Vei avea momente foarte bune, insa si perioade in care te vei simti epuizata. Pentru a te asigura ca faci tot ceea ce isi propui, asigura-te ca iti setezi obiective pe termen scurt.

