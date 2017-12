Ce fetișuri are în funcție de zodie

Daca vrei sa stii dinainte ce dorinte sexuale are partenerul tau, afla-i zodia. Iata ce spune horoscopul despre fetisurile fiecarei persoane, in functie de zodie. Afla daca ti se potrivesc tie si partenerului tau.

Berbec

Primul semn al zodiacului isi gaseste placerea in aventurile salbatice si pline de adrenalina. Mirosul de mosc il excita cel mai tare, iar expresia “rupe patul” i se potriveste de minune. Berbecul este atras de sexul de dimineata, sexul dur, pe care il priveste ca pe o lupta, iar trasul de par este un adevarat deliciu sexual.

Taur

Taurii sunt atrasi de experientele senzoriale. Asa ca pregateste-te ca in timpul sexului sa aduci cat mai multi stimuli care sa-l excite: arome placute pentru miros, alimente pentru gust, saruturi lungi si pasionale si multe mangaieri si ciupituri (in special in zona gatului).

