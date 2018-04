Esti curios cum va fi anul 2018 pana la finalul lui? Citeste in continuare si vei afla in ce luna vei avea noroc, in functie de zodia in care te-ai nascut.

Berbec

Anul a inceput cu dreptul si va continua la fel pentru tine. Cele mai bune luni pana la finalul anului vor fi aprilie si decembrie. Vei simti ca esti mult mai energic si vei avea putere sa iti indeplinesti toate visurile.

Taur

Daca aprilie va fi o luna “asa si asa”, luna iunie va fi una de potential maxim pentru prosperitate. Fii atent la toate oportunitatile.

Gemeni

Poti fi foarte nehotarat uneori si devii frustrat cand lucrurile nu ies asa cum iti doresti. Iunie si iulie, insa, iti pot aduce succesul. Totul este sa iti asumi riscuri.

