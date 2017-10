Cele mai bune zodii în dormitor. Află ce se spune despre zodia ta

Vrei sa stii ce se spune despre zodia ta, cand vine vorba despre viata amoroasa? Iata care sunt caracteristicile zodiei tale potrivit astrologilor.

Berbec

Cand vine vorba despre sex, Berbecii ajung mai intai in dormitor si apoi se gandesc la ce au facut. Berbecii sunt excitati la ideea de vanatoare si, desi le place sa domine, nu vor un partener foarte supus. Berbecii au nevoie de un partener spontan, atat in pat, cat si in viata de zi cu zi. Daca au rutina in dormitor, isi cauta in alta parte aventura.

Compatibilitate cu: Leu, Sagetator, Gemeni, Varsator.

Taur

Taurii sunt sub semnul lui Venus, ceea ce-i face senzuali si loiali in viata amoroasa. Ei nu fac sex, ei fac dragoste, cauta placerea fizica, folosindu-se de romantism. Daca esti in cautarea unui partener care sa-ti pregateasca cina romantica, cu lumanari si flori, Taurul este cel mai potrivit.

Compatibilitate: Fecioara, Capricorn, Rac, Pesti.

