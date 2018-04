Horoscop dragoste aprilie 2018. Trei planete retrograde. Află cum te influențează în amor

Horoscop dragoste aprilie 2018. Aspectele astrale ale lunii aprilie par destul de complicate. Mercur este retrograd pana pe 15 aprilie, Saturn si Pluto intra in mers retrograd in 17, respectiv 22 aprilie. Dar putem sta linistiti la capitolul Luna. Va fi o singura luna plina, pe 30 aprilie, in Scorpion. Aceasta se traduce printr-o constientizare profunda a dorintelor, dar si o nevoie de mai multa disciplina si organizare.

Iata cum te influenteaza aceste aspecte astrale la capitolul dragoste.

Horoscop dragoste aprilie 2018. Sagetator

Sagetatorii se vor bucura de un magnetism iesit din comun. Dragostea pluteste in aer, indiferent ca sunt singuri sau implicati intr-o relatie de cuplu. Se dedica pasional relatiilor trupesti. Daca esti singur, dupa jumatatea lunii nu este exclus ca o relatie sa devina serioasa.

Capricorn

Dupa jumatatea lunii statusul marital este posibil sa se schimbe. Daca esti implicat intr-o relatie, poate urma o logodna, o cerere in casatorie, sau va mutati impreuna, sau poate apare un bebe. Daca esti singur, o relatie de prietenie sau una de colegialitate se poate transforma in idila pasionala.

Varsator

Varsatorii singuri sunt in cautarea marii iubiri. Nu va fi usor, pentru ca sunt destul de pretentiosi. Cauti pe cineva care sa se ridice la nivelul inteligentei tale, dar si care sa-ti ofere libertatea de care ai nevoie. Daca esti implicat intr-o relatie, nu este exclus sa va mutati intr-o casa mai mare. S-ar putea sa vina un bebe.

