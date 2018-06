Horoscop dragoste saptamana 4-10 iunie. Comunicare defectuoasa si rost de cearta in cuplu. Vezi zodiile afectate

Horoscop dragoste. Saptamana 4-10 iunie se afla inca sub influentele Lunii pline din Sagetator, dar nu scapa nici de influenta Lunii noi din 13 iunie. In plus, au loc patru tranzite complexe care pot afecta zona comuncarii, pot pune la incercare relatiile, pot duce la manipulare, conflicte, confuzii, suspiciuni, insecuritate.