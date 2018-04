Horoscop lunar MAI 2018. Din punct de vedere astrologic, luna aprilie este asa cum ii este si reputatia, amestecata, cu de toate, dealtfel asa cum va fi si din punct de vedere meteorologic dar si al emotiilor sau intamplarilor din viata fiecaruia, gratie influentei astrale.

Pregateste-te pentru o luna mai foarte activa. Cel mai mare eveniment al lunii mai 2018 este Uranus care isi schimba semnul, dupa ce a fost de 8 ani in Berbec, iar acum intra in Taur pana in 2026.

Incepand cu 15 mai, Uranus, marele rebel, planeta revolutiilor, inovatiilor si schimbarilor ce tin de o alta viziune a mintii va incepe sa se amestece si sa dea peste cap felul in care intelegem securitatea si stabilitatea, in special in termeni de bani. Intram intr-o perioada lunga de fluctuatii cand vine vorba de bani – unele care se vor dovedi a fi severe – chiar si instabilitati economice mai mari si va trebui sa ne adaptam din mers si sa actionam intr-un mod concret si perseverent. Banii pot veni si pleca brusc iar gestionarea resurselor personale financiare poate fi provocatoare.

Horoscop lunar MAI 2018. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Prima jumatate a lunii mai inca iti solicita rabdarea. Ai nevoie de prudenta si de distantare de propriile idei nu numai cand actionezi dar mai ales cand comunici cu altii. Dar de la mijlocul lunii totul devine mai usor si mai luminos. Poti accepta puncte de vedere diferite fara eforturi si te deschizi spre noi experimente. Chrion care este mutat in semnul tau pentru 9 ani iti imbogateste viata si iti permite mai multa toleranta si umanitate cand ai de-a face cu altii, facand ca totul sa mearga mult mai lin.

Horoscop lunar MAI 2018. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Uranus, rebelul si inovatorul, se muta in semnul tau pentru urmatorii 8 ani, iar aceasta miscare importanta o simti cumva deja de cateva saptamani. El iti trezeste puterea creativa si te incurajeaza sa incerci ceva nou si diferit. Disponibilitatea ta de a accepta compromisuri comode va scadea. Asta va pune lucrurile in miscare si schimbari de macaz surprinzatoare te vor ajuta sa iti dezvolti flexibilitatea si versatilitatea. Uranus este revolutionarul dintre planete si un lucru este sigur: va fi incitant si cu adrenalina!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.