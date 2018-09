Horoscop săptămânal 10-16 septembrie 2018. Marte și încă 5 aspecte din Cosmos ne remodelează calea!

O data cu reinceperea scolilor, toamna isi intra in drepturi depline, cel putin in constiinta noastra colectiva.

Din punct de vedere astrologic, luna septembrie are o energie mult mai suportabila fata de lunile de vara, macar si pentru faptul ca iesim din aceasta luna cu doar 3 astre retrograde. Insa niciodata nu ne plictisim cu provocarea pe care Cosmosul ne-o ofera in fiecare zi si saptamana!

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Chiar a sosit timpul sa fii foarte serios si dedicat in legatura cu ce este cu adevarat prioritate in viata ta pentru urmatorii doi ani. De acum pana la mijlocul lunii noiembrie este indicat sa te gandesti la acest lucru si sa faci pasi concreti in acest sens. In timpul primaverii ai avut o idee despre asta, insa acum devine important. Ai grija in relatie cu altii pentru ca pot fi vagi sau impreivizibili. Acum vor ceva, apoi pana la finele anului pot sa aiba alt punct de vedere, deci evita sa te lasi influentat.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Fii prudent. Risti sa te simti la mila asteptarilor altora si asta iti poate altera situatia curenta de viata mai mult decat ai crede posibil. Tu vrei sa fii generos insa acum nu este cazul. Mai degraba este cazul sa fii cel care pune anumite granite si limite sanatoase si necesare. Fii intelept si constient cu ce responsabilitati iti asumi de acum pana la mijlocul lunii noiembrie, pentru ca ele nu se pot putea schimba usor mai tarziu.

