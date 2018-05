Horoscop SAPTAMANAL 14-20 mai 2018. Mare saptamana mare. De ce sa te pregatesti neaparat?

Horoscop saptamanal. Horoscopul saptamanal 14-20 mai 2018 prezinta viata zodiilor intr-o mare si speciala saptamana din punct de vedere astral, o saptamana cum rar apare ca si numar de evenimente si impact asupra oamenilor. Inca de duminica 13 mai, Mercur a intrat in Taur. Marti 15 mai este un dublu eveniment : are loc Luna noua in Taur iar Uranus, rebelul, imprevizibilul si revolutionarul, intra in Taur pana in in anul 2026.

Suntem in ultima saptamana din zodia Taurului si multe planete sunt sau intra in Taur, oferindu-ne ocazia de a profita la maxim de tot ce inseamna si aduce Taurul oamenilor.

Horoscop saptamanal pentru 14-20 mai 2018:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O dorinta de crestere financiara si siguranta poate actiona ca un catalizator pentru idei care pot creste veniturile, dar este posibil sa nu se intample peste noapte. Oricum, perseverenta iti va face foarte bine. Acum e un timp bun sa iti faci reclama pentru bunurile si serviciile tale, sa incepi sa castigi bani online sau sa iti extinzi conexiunile umane. Luna noua in Taur iti va aduce un bun sens al umorului. Cu Soarele si Mercur in casa ta 10 solara, cariera iti este ridicata si iti va merge bine saptamanile urmatoare. Unii dintre Berbeci vor fi in stare reflectiva si iti vor analiza viata si vor lucra pentru a si-o duce intr-o directie mai buna. Este un timp bun sa iti refaci echilibrul dintre casa si munca.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Sa cheltuiesti bani poate fi foarte distractiv pe masura ce Venus te incurajeaza sa iti cumperi lucruri mici pe care le iubesti. Partea mai logica din tine se va activa atunci cand Mercur intra in Gemeni, incurajandu-te sa te gandesti mai mult la efectele acestea asupra contului bancar. Este un timp bun sa iti regandesti bugetele si sa fii mai prudent unde se poate. Oricum, pana in weekend vei fi pregatit pentru ceva pasiune iar Luna noua in Taur iti sugereaza ca exact asta vei primi. Jupiter cel expansiv din casa ta 4 solara, si Soarele si Mercur in casa 9 a calatoriilor si spiritualitatii iti deschid cai noi si bune sa iti extinzi orizonturile. Afaceri, calatorii pentru munca, chiar si pe distante lungi sau cele ce implica publicitatea si promovarea sunt profitabile acum.

