Horoscop săptămânal 30 aprilie – 6 mai 2018. Luna plină ROZ deschide săptămâna. Ce aduce la fiecare zodie

Horoscop saptamanal. Saptamana 30 aprilie – 6 mai 2018 incheie tumultoasa luna aprilie cu o Luna plina magica in Scorpion, poate cea mai buna Luna plina din 2018 ca efect asupra oamenilor, denumita si Luna plina roz si totodata deschide luna mai care aduce alte evenimente unice cum ar fi mutarea lui Uranus care isi schimba semnul, dupa ce a fost de 8 ani in Berbec, acum intrand in Taur pana in 2026.

Luni are loc Luna plina, numele de Luna Roz venind de la una din primele flori inflorite ale primaverii numita Moss Phlox, care acopera pamantul ca o patura roz. Aceste flori puternic si stralucitor colorate sunt din America de nord si infloresc de obicei in preajma Lunii pline din luna aprilie.

Asadar, iata horoscop saptamanal pentru 30 aprilie – 6 mai 2018:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pentru ca esti si te simti mult mai centrat in propria ta minte, vei putea recunoaste mult mai repede atunci cand se aplica prea multa presiune asupra ta. Ce trebuie sa eviti este sa fii prea risipit printre toate, incercand sa te descurci cu multe lucruri in acelasi timp. Pune prioritate pe orice iti da un sentiment ca are cel mai mare sens pentru tine sau pe securitatea in zona financiara a vietii tale.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ceva se poate schimba in jur si in tine cand vine vorba de a te descurca si a colabora cu altii. Ei se pot astepta sa detina controlul dar pot realiza ca au de-a face cu o persoana determinata ca tine care stie ce vrea. Ceea ce nu stii exact si pe ce nu poti fi sigur este pe cum percep ceilalti aceasta schimbare a ta. Trebuie sa ai in vedere mereu stabilitatea ta pe termen lung si sa nu te abati de la asta.

