Horoscop saptamanal BANI 9-15 iulie 2018. Noi atentionari, noi oportunitati!

Marti 10 iulie, Jupiter isi incheie miscarea retrograda inceputa pe 8 martie si incepe miscarea directa in Scorpion.

Cand planeta norocului, cresterii si abundentei isi reincepe miscarea directa, se reinstaleaza speranta in noi si visele incep sa se implineasca din nou. Jupiter direct este o veste MARE pentru toata lumea.

Tot din 10 iulie, Venus intra in Fecioara, iar cand are loc acest tranzit, ea adora sa fie de ajutor. Venus in Fecioara este foarte implicata si ii pasa de altii. Indiferent unde este Venus in harta ta natala, in saptamanile urmatoare vei simti ca esti mult mai dispus si disponibil sa iti oferi serviciile – inclusiv financiare – si sa fii de baza si alaturi de altii. Vei fi mult mai atent la nevoile nerostite si la dorintele altora. Si vestea buna este ca si altii vor fi la fel ! Venus in Fecioara ne atinge pe toti.

In plus, Vineri 13 iulie avem SUPERLUNA NOUA in Rac ce vine impreuna cu eclipsa partiala de Soare!

Luna Noua reprezinta finalul unui ciclu si inceputul unui nou ciclu. Efectul unei Luni Noi dureaza patru saptamani dar a unei eclipse solare aproximativ sase luni.

Practic, mesajul acestei combinatii este ca toate posibilitatile pentru tine si viitorul tau sunt pe masa in fata ta si tu chiar poti alege constient din ele pentru noile tale planuri de viitor.

Iata horoscopul saptamanal BANI pentru 9-15 iulie 2018:

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Universul iti lumineaza sectorul comunicatiei. Ceea ce inseamna asta este ca ai mult de munca in relatia cu altii ca sa castigi bani si nu este acum timpul sa ii cheltuiesti nesabuit. Studiaza cum reusesc investitorii de succes sa procedeze si dezvolta-ti abilitatile.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Activitatea astrala din casa banilor si valorilor face aproape imposibil sa te feresti de toate ofertele si oportunitatile de a castiga mai mult pe termen scurt. Coseste fanul cand soarele straluceste. Este adevarat mai ales ca unele aspecte sunt mai provocatoare. Viata de acasa poate fi haotica acum. Nu cheltui mai mult decat iti permiti realist.

Horoscop saptamanal BANI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este o saptamana entuziasmanta. Invitatiile sociale si profesionale sunt din belsug asa ca obisnuieste-te sa le onorezi. Nu te astepta ca trairile tale sa fie tacute. Poti avea probleme in a echilibra munca si acasa, ramanand blocat in aceleasi vechi rutine. Trebuie sa experimentezi ce poti si ce nu in functie de timp si numai asa vei sti in ce te poti implica ca proiect nou financiar.

