Inca avem treaba! Avem portocalele pe care ni le-am dorit, dar ce facem cu ele? Daca le lasam degeaba se strica la un moment dat. Luna Noua in Fecioara ne da inspiratia si impulsul sa facem acel fresh de portocale si sa nu mai amanam, folosind roadele pe care deja le avem la dispozitie.

Vezi care sunt portocalele vietii tale prezente si ce ai de gand sa faci mai departe?

Finalul verii nu este decat marcarea unui nou inceput, cel al sezonului de toamna. Luna Noua in Fecioara ne-a pus pe traiectoria acestui nou inceput. Daca iti va fi rodnic sau nu, depinde de tine si de ajutorul astrelor pe care trebuie sa il simti si folosesti. Fecioara cea eficienta ne vrea pusi pe treaba serioasa si buna !

In acest context, weekendul 14-16 septembrie ne asteapta cu o Luna in crestere de luminozitate ce isi petrece prima parte in Scorpion si apoi se muta in Sagetator.

Iata horoscopul zilelor de weekend 14-16 septembrie 2018 sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Tranzitia lui Marte in Varsator a fost simtita din plin de zodia ta, mai ales ca ai facut, probabil, in sfarsit anumite schimbari in lumea ta ce se impuneau de ceva vreme. Ai acum suficient timp la dispozitie si nu trebuie sa te simti vinovat pentru perioada de incubare necesara pentru ca anumite idei sa se dezvolte si sa isi ocupe un loc bun in sistemul tau. Surprizele vor veni si te vei surprinde singur cu nevoia de a grabi lucrurile intr-un mod pozitiv. Ai acum ocazia sa fii rational si sa vorbesti mai putin in timp ce faci mai multe pentru viitorul pe care doresti sa ti-l creezi.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: Eu sunt pregatit

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Recent, Venus si-a gasit calea spre casa ta a 7 a, casa relatiilor, iar balanta pe care o cauti pe domeniul acesta in aceste zile iti pare un obiectiv greu de atins. Insa iubirea chiar exista pentru tine, profunda si sincera, iar uniunea cu ceilalti este destinatia spre care te indrepti. Multi Tauri se vor indragosti, manifestand pasiuni imposibil de tinut sub control. Este timpul sa fii relaxat si sa te lasi dus de curentul vietii, deci nu fii prea strict si controlant, acum ca ai sansa sa iti implinesti nevoile emotionale profunde.

Afirmatia weekendului pentru Taur: Eu merit sa fiu iubit

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.